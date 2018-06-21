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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалин первым в стране запускает совместный проект с Фондом содействия реформированию ЖКХ
- По всей России сейчас активно модернизируется коммунальная инфраструктура. Работает масштабная программа. После подписания в федеральном правительстве ряда документов у Фонда появилась возможность финансировать проекты в сфере утилизации и переработки отходов. Сахалин – первый регион в стране, где начинаем эту работу. Рассчитываю, что уже через год-два можно будет увидеть результаты сегодняшнего события, - сказал на церемонии подписания гендиректор Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин.
- Проект для региона крайне важный - проблема утилизации промышленных, коммунальных, медицинских, бытовых, сельскохозяйственных и прочих отходов у нас стоит очень остро. Работа до настоящего времени велась разрозненно и бессистемно. Но отныне она приобретёт централизованный характер. Будет сформирована общая для региона концепция. Появится единый оператор всей деятельности по утилизации отходов. Рассчитываю, что и в Южно-Сахалинск, и в районы области придут современные технологии. Переработка отходов - от сортировки до сжигания будет производиться с учётом всех требований экологии. Для островного региона, где туризм вскоре станет доминирующей отраслью, эта работа чрезвычайно важна, - сказал губернатор.
Стартует программа в ближайшее время. После того, как новое направление всесторонне изучит региональная межведомственная комиссия. Работать она будет в тесной связке с Фондом – он поделится и технологиями, и поможет с сопровождением проектов. Его главу Олег Кожемяко пригласил на Сахалин. У региона с госкорпорацией - давние партнерские отношения. Работает совместная программа - в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Правительства Сахалинской области.
- Многие жители Сахалина получили новое жильё именно благодаря совместной работе Фонда с регионом – около 9 тысяч человек, - напомнил руководитель области.
В предстоящие годы программу продолжат. Задача - расселить островитян из аварийного жилья общей площадью 135 тысяч квадратных метров. На эти цели Фонд выделит области еще около полутора миллиардов рублей.
А на утилизацию отходов Сахалин получит от госкорпорации миллиард. Примерно по 300 миллионов рублей - на полигоны, сортировку и переработку. Региону выгодно - это 60 процентов от всего финансирования программы. Еще по 20 процентов вложат областное правительство и инвесторы. Для бизнесменов условия также привлекательные – им субсидируют более 70 процентов ставок по кредитам.
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