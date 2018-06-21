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Курильский рений выйдет на мировой рынок
Сейчас ценное сырье из недр наружу с газами попросту выбрасывает вулкан «Кудрявый». Многие экспедиции уже подтвердили - рений там можно добывать тоннами. Нужно только время для отработки сложной технологии – о ней накануне научные работники рассказали губернатору. Олег КОЖЕМЯКО поддержал идею строительства на острове первого в России завода по добыче рения из вулканических газов.
Десятилетия исследований. Сотни экстремальных экспедиций – порой при ветре 60 метров в секунду и газовых атаках. Тысячи километров, пройденных вулканологами. Амбициозный проект по добыче рения на Курилах задумывался еще советской наукой. Для академика Генриха ШТЕЙНБЕРГА вулканический рений стал делом жизни. Он и сейчас продолжает исследования – доказывает - редкий металл из газов добывать рентабельно. Ученый говорит, в этом году на «Кудрявом» провели очередной эксперимент. Поставили три опытные установки для улавливания рения из вулканических газов.
- Одна из них сработала! Собрала мощную пробу концентрата рения - 17 килограммов! На неё сейчас оформляем патент, – рассказал губернатору академик. – А пробу мы направили в три международные лаборатории, которые подтвердили промышленное количество рения в вулканических газах. В настоящее время завершаем отчет, где будет доказана экономическая выгода добычи металла из вулканических газов.
Сегодня стоимость килограмма рения - рекордные $2,8 тыс. На рынке спрос намного превышает предложение. В мире всего несколько месторождений металла. Используют его в электронике, авиакосмической промышленности - для ракет и сверхзвуковой авиации. Например, для лопаток турбин – чтобы выдерживали критические температуры. Важен рений и для истребителей 5-го поколения – приводит еще один весомый довод в пользу начала добычи металла Штейнберг. В двигателях с его использованием можно сжигать топливо при более высоких температурах. От этого растет мощность силовой установки и снижается расход горючего.
При поддержке областных властей Институт уже начал проектировать завод по добыче рения на Итурупе.
- Проект мы поддержим. Есть несколько вариантов помощи. Областное правительство - как инвестор, либо компания – как бюджетный заёмщик. Институт также может стать резидентом Курильской территории опережающего развития – она сейчас создается. Это - дополнительные льготы и преференции, - сказал губернатор.
Проект уже включен в новую Курильскую программу. Отдачи от него ждут к 2019 – 2020 годам. По словам главного учредителя Института Максима КОРОБОВА, к этому времени рений на Итурупе должны добывать уже тоннами. Что превратит Сахалинскую область в видного игрока на международном рынке редких металлов, рассчитывают в правительстве островной территории.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год.
Фото сайта правительства Сахалинской области
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