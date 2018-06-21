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Суббота| 14 Июля, 00:42 |
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В Сахалинской области стартует новая пятилетняя программа газификации
За пять предыдущих лет Сахалинскую область газифицировали на треть. Например, «голубое топливо» пошло на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Были построены межпоселковые газопроводы в Новоалександровск, Ключи и Санаторный.
Новая программа до 2020 года – не менее амбициозна. Уже в 2016-ом на газификацию Сахалина направят вдвое больше средств, чем в прошлом году – 600 миллионов рублей. Начнут строить три межпоселковых газопровода. Еще два – спроектируют. Составят документацию и на три новые газораспределительные станции, а также газопроводы-отводы.
- В течение февраля будут составлены планы-графики дальнейших совместных действий областного правительства и «Газпрома», чтобы синхронизировать эту работу на весь пятилетний период, - отметил по итогам встречи губернатор. - Запланируем и строительство газовых заправок, чтобы с каждым годом все больше пассажирского и коммунального транспорта переходило на новый экологически чистый вид топлива – первые такие машины мы уже закупили.
Олег Кожемяко добавил – актуально для области и создание небольших производств по сжижению газа – за счет средств инвесторов. Такое топливо может стать серьезной альтернативой дизельному – в отдаленных районах. К примеру, на Курильских островах, считает руководитель области, можно на газ перевести котельные. Подсчитано – тепловая энергия от сжигания «голубого топлива» примерно в полтора раза дешевле, чем от дизельного.
- Это существенным образом повлияет не только на ценообразование. Но и даст возможность не зависеть от сторонних поставщиков, полнее использовать потенциал собственных ресурсов Сахалинской области, - сказал губернатор.
На встрече говорили и об инвестиционной деятельности «Газпрома» на Сахалине. В 2010–2015 годах компания вложила более 260 миллиардов рублей в создание объектов добычи и транспортировки газа.
Было введено в эксплуатацию Киринское месторождение - первое на российском шельфе, где добыча ведется с помощью подводного комплекса. В этом году здесь продолжится строительство скважин.
Всего в 2016-ом компания инвестирует в регион около 19,5 миллиардов рублей. В планах и расширение первого в России завода по сжижению газа. Третью его очередь – на 5 миллионов тонн продукции рассчитывают ввести в 2021 году, сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.
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