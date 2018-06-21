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На Сахалине в "Горный воздух" вложат свыше 20 миллиардов рублей

В следующем сезоне на "Горном воздухе" будут проходить первые зимние игры "Дети Азии", на которые уже заявились 32 страны

Реализацию планов по развитию спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» обсудили на первом в этом году расширенном заседании правительства Сахалинской области. На горнолыжном курорте обустроят входную группу, сделают автодорогу до средней площадки и продолжат возводить инфраструктурные объекты к международным зимним играм «Дети Азии», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Губернатор Олег Кожемяко в своем вступительном слове отметил, что «Горный воздух» является ключевым проектом в сфере туризма, который сейчас развивают в Сахалинской области. Островной горнолыжный курорт в этом сезоне уже побил рекорд посещаемости: за новогодние праздники его посетили свыше 33 тысяч сахалинцев и гостей из других российских регионов, а также из-за рубежа. Этот показатель в два раза выше прошлогоднего значения. 

– Мы должны сделать «Горный воздух» удобным и комфортным, чтобы он притягивал с каждым разом все больше туристов. В следующем сезоне на «Горном воздухе» будут проходить первые зимние игры «Дети Азии», на которые уже заявились 32 страны. Мы должны все объекты туристической инфраструктуры – гостиничные комплексы, олимпийскую деревню, места общественного питания, пункты проката, трассы – ввести в строй к этому времени, чтобы зимой 2019 года мы смогли принять большое количество туристов и спортсменов, – сказал Олег Кожемяко.

Министр спорта и молодежной политики Сергей Буренков рассказал, что строительство здания входной группы, которое станет «лицом» горнолыжного курорта, планируется завершить в первом квартале 2018 года. С наступлением теплого времени года намерены выполнить работы по благоустройству ее территории.

– В здании площадью более 4,5 тысяч квадратных метров будут расположены раздевалки, кассы, прокат, магазины по продаже спортивного снаряжения и сувенирной продукции, кафе, помещения детских горнолыжных клубов, и целый ряд иных помещений. Таким образом, посетитель «Горного воздуха» будет иметь возможность в пределах одного здания получить весь комплекс услуг, необходимый для качественного отдыха, – сообщил министр.

По его словам, в мае продолжат работы по укладке финишного слоя асфальта на объездной дороге вокруг стадиона «Спартак». Это позволит организовать кольцевое движение транспорта и существенно облегчить текущую ситуацию с заторами, возникающими у входа на комплекс.

До конца этого года заасфальтируют автомобильную дорогу до средней станции «Горного воздуха». Работы по нижней секции начались еще в прошлом году. В результате, дорога общей протяженностью почти 2,5 километра будет расширена до 6 метров и укрыта асфальтобетоном.

– До 20 февраля будет получено положительное заключение экспертизы на проекты модернизации водоема и реконструкции системы искусственного оснежения склонов горы Большевик. В рамках этих проектов емкость водоема на ручье Больничный будет увеличена с 1,5 до 3 тысяч кубометров. Кроме того, планируется выполнить основной объем работ по прокладке магистральных сетей водоснабжения по всем основным трассам горы Большевик, что позволит существенно снизить зависимость курорта от погодных условий, – отметил Сергей Буренков.

Он добавил, что проект автомобильной дороги от улицы Больничной до «Долины туристов» протяженностью 4,2 километра уже разработан, в мае 2018 года должны приступить к ее строительству.

Кроме того, в этом году запланированы работы по подведению к северо-западному подножию горы Красной линии электропередачи протяженностью почти 5 километров. Она необходима для обеспечения бесперебойной работы канатной дороги и энергоснабжения иных объектов, которые разместятся на прилегающей территории.

Также в планах на этот год – строительство канатной дороги к юго-восточному подножию горы Красной и сопутствующих ей горнолыжных трасс общей протяженностью более 10 километров. Длина подъемника составит 2100 метров.

– В целях комплексного решения вопроса с разведением туристических потоков по точкам входа на горнолыжный комплекс и ликвидации так называемого эффекта «бутылочного горлышка» мы начнем разработку проектной документации на строительство автодороги и сетей электроснабжения в долину реки Марковка, – сообщил он. 

Для создания всесезонного турпродукта «Горный воздух» разрабатывает комплекс мероприятий по развитию летнего туризма и формирования необходимой инфраструктуры. С наступлением тепла здесь намерены заняться обустройством пешеходных троп и велосипедных маршрутов.

Дочерние компании «Газпрома» приступили к проектированию газовой магистрали от ТЭЦ-1 до ГРП «Ботанический сад». В компании обещают, что уже к декабрю текущего года голубое топливо будет доступно резидентам ТОР «Горный воздух».

На сегодняшний день свидетельства о получении статуса резидента ТОР имеют девять предприятий.

– С середины 2017 года компанией «Хонока Сахалин» выполняется строительство бальнеологического комплекса в японском стиле площадью 7,5 тысяч квадратных метров у западного подножия горы Большевик. Объект стоимостью почти 500 миллионов рублей планируется ввести в первом квартале 2019 года, – напомнил Сергей Буренков.

На смежном с онсеном земельном участке компания «Вектор» возводит гостиницу с водным комплексом, которую планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Земельный участок восточнее исторического парка «Россия – моя история» предоставлен компании «Лайт-Декор» под строительство хостела на 160 мест общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров.  Окончание строительства намечено на первый квартал 2019 года. Стоимость объекта оценивается в 350 миллионов рублей.

Одним из приоритетных направлений в рамках ТОР «Горный воздух» является развитие площадки «Динамо». Компания-резидент ТОР «Сахалин Шале», в ближайшее время приступит к строительству 26 гостевых домиков категории 4*, а также клубного дома с фитнес-центром и бассейном на м участке в нижней части западного склона горы Большевик. Стоимость проекта составит более 700 миллионов рублей.

На средней площадке горы Большевик за счет частных инвестиций в течение двух лет будут построены гостиница, клуб-ресторан, а также сервисно-гостевой центр.

– Общий объем частных инвестиций в создание всех объектов составит, по оценке, свыше 20 миллиардов рублей, из них 14 – уже подкреплены реальной работой инвесторов, – отметил Сергей Буренков.

Резиденты ТОР «Горного воздух», присутствовавшие на заседании, поблагодарили власти островного региона за всестороннюю поддержу и помощь в реализации их бизнес-начинаний. Представитель «Лайт-Декор» отметил, что компания прикладывает все усилия для того, чтобы ввести свои объекты в строй к началу соревнований «Дети Азии».

Управляющий компании «Хонока Сахалин» Сергей Дмитриев рассказал, что каркас будущего бальнеологического комплекса собрали на 42%. По его словам, из проблемных вопросов в реализации проекта – только отсутствие ливневки, однако и по нему уже есть несколько вариантов решения.

Министр сообщил, что по итогам реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, к 2020 году общее количество канатных дорог горнолыжного комплекса «Горный воздух» увеличится до 6 единиц, трасс - до 36, а их протяженность – до 65 километров.

Количество посетителей СТК «Горный воздух» увеличится до 300 тысяч человек в год с перспективой дальнейшего роста. Совокупная налоговая отдача от инвестиционных проектов в региональный бюджет после окончания льготного периода составит более 1,5 миллиардов рублей ежегодно.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Дети Азии  Горный воздух  инвестиции 


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