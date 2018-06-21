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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:03 |
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На Сахалине начинается продажа дешевой рыбы
Например, минтай стоил 84 рубля за один килограмм, а навага – 75 рублей, при средней сложившейся цене на рынке на эти виды продукции соответственно 138 и 120 рублей. Кроме того, по низким ценам реализовывались сельдь и терпуг. Спрос у людей на эти товары резко вырос. Продажи минтая у рыбопромышленников – участников ярмарки, к примеру, увеличились в 7 раз.
Сделать рыбу доступнее для сахалинцев и курильчан поручил глава региона. Олег Кожемяко поставил задачи по организации прямых поставок рыбы от тех, кто ее добывает в торговые точки, минуя посредников. Таких торговых точек по области предварительно определено 110. Здесь рыбопродукция будет реализовываться с минимальной торговой наценкой, не более 10-15%. Продавать рыбу по доступным ценам будут на ярмарках выходного дня, о которых говорилось выше, и в социально ориентированных торговых точках по всей области. Для этих целей также задействуют Интернет и мелкооптовую торговлю. «Социальными» станут горбуша, минтай, сельдь, камбала, навага, терпуг.
В перспективе стоит задача увеличить долю всего перечня местной рыбопродукции на рынке. Это также должно привести к снижению цен на нее.
Следующая задача - снять административные барьеры. Глава региона поручил не оформлять ветеринарные свидетельства при перевозке рыбы внутри Сахалинской области. При отправке продукции в другие регионы в портах будут безвозмездно выдаваться ветеринарные свидетельства. В регионе планируется избавиться и от лишних проверок рынков.
Спортивно-любительское рыболовство – еще одна составляющая в вопросе повышения доступности рыбы для островитян. Предлагается разрешить людям добывать некоторое количество лососевых рыб с помощью разрешенных орудий лова. Без особого внимания не останутся ветераны, инвалиды и другие социально незащищенные категории населения. За ними закрепят рыбохозяйственные организации для обеспечения свежевыловленной и охлажденной рыбой.
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