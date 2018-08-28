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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:12 |
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Опубликована официальная брошюра конференции "Нефть и газ Сахалина 2016"
Официальная брошюра конференции «Нефть и газ Сахалина 2016» опубликована на сайте .
Уже 20 лет конференция предоставляет платформу для эффективного делового общения, обмена информацией и опытом и развития сотрудничества всем игрокам нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России. Первые мероприятия проводились в Лондоне, а с 2007 года конференция «обосновалась» в Южно-Сахалинске. Конференция быстро развивалась с точки зрения размера и статуса аудитории, вслед за стремительным развитием сахалинских проектов.
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 2016 ГОДА:
- Стратегии развития нефтегазовой отрасли на Сахалине и Дальнем Востоке России – движение вперед на фоне изменений глобального экономического климата. Среди докладчиков Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области, Кирилл Молодцов, Заместитель министра, Министерство энергетики РФ, Тошихико Фуджи, Руководитель, Агентство по природным ресурсам и энергетике, Министерство экономики, Торговли и Промышленности, Япония, Оливье Лазар, Председатель концерна Shell в России.
- Интервью на сцене с лидером нефтегазовой отрасли. Оксана Деревянко, руководитель бизнес-программ, телекомпания Russia Today, возьмет интервью у Александра Медведева, Заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром». Вопросы, заданные в процессе интервью будут касаться развития нефтегазовой отрасли России на ближайшие 5-10 лет, влияния на этот процесс снижения нефтяных цен, «поворота» России на Восток, и будущей роли российских углеводородов на глобальных рынках.
- «Новости проектов» - самая свежая информация о проектах и планах развития, от компаний: ПАО «Газпром», Эксон Нефтегаз Лтд., Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «РН-Шельф Арктика» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
- Новости и инновации от подрядчиков. Практические примеры и новости развития технологически сложных проектов нефтегазодобычи на Сахалине и ДВР. Последние инновации для проектов шельфовой нефтегазодобычи в регионе; новые решения для преодоления технологических вызовов.
Не упустите шанс присоединиться к лидерам нефтегазовой промышленности, стратегическим инвесторам, представителям Правительства и принять участие в обсуждении пути к успеху нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке России!
Онлайн бронирование, подробная программа и список докладчиков на вебсайте конференции.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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