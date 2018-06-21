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Пятый юбилейный фестиваль авиации и музыки "Крылья Сахалина" собрал около 50 тысяч участников и зрителей
Накануне с утра и до позднего вечера сахалинцев и гостей области удивляли насыщенной программой с элементами авто- мото- и авиашоу, концертами известных коллективов и конкурсами. Всего от первых аккордов праздника – в исполнении военного оркестра и до последних – залпов фейерверка прошло более 12 часов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
В этом году фестиваль впервые принимал летающих мотоциклистов. Их прыжки-полеты между рампами вызвали у зрителей бурю эмоций. На высоте 15-17 метров полноценные акробатические номера, включая сальто назад на железных конях, демонстрировали признанные мастера. Имена трех Алексеев – Колесникова, Айсина и Орехова, а также Антона Смирнова знают далеко за пределами России.
- Помимо нашей страны они выступают в Италии, Германии и Японии. Это мотофристайл-шоу мирового уровня, - поясняет один из главных организаторов и идейных вдохновителей праздника, директор центра технических видов спорта Дмитрий Третьяков.
- Это просто потрясающе, очень зрелищно, первый раз такое видим, - дают высокую оценку мотошоу многочисленные гости фестиваля.
- Сегодня удивительная атмосфера, отдых для души. Поймал себя на мысли, что нечто подобное последний раз переживал на массовых мероприятиях еще при Советском Союзе. Было такое же всеобщее единение, - резюмирует южносахалинец Андрей Гизатуллин.
На празднике – масса приезжих. Большой палаточный городок разбит на подступах к фестивальным площадкам. За впечатлениями сюда прибыли не только из районов области, но и с материка.
- На фестивале впервые. Узнали про него от знакомых. Сели на паром и прибыли на остров, - рассказывает Алексей Левков, представитель байк-клуба из Ванино.
- Оказывается, на Сахалине есть не только море, но и горы, - дополняет его Алексей Смоктунов, еще один мотоциклист-любитель. – На днях съездили до Победино, посетили воинские мемориалы и вот вернулись на юг острова. Находимся под впечатлением: очень красивая природа и приветливые люди. Уже надо возвращаться, а мы еще не «надышались».
- Всю зиму будем жить воспоминаниями, - добавляет Левков.
Вместе с сахалинскими байкерами приезжие едут в большой колонне. Зрителей также развлекают любители спортивных машин. Из-под их колес вырывается дым, когда они виртуозно уходят в управляемый занос. Неподалеку разместилась авиационная техника. После эффектных пролетов над аэродромом и фигур высшего пилотажа в один ряд встают образцы малой авиации: несколько отечественных и зарубежных самолетов марок «Як» и «Цессна». Сразу за ними - самые известные в мире вертолеты – рекордсмен по количеству выпущенных машин Ми-8 (около 12 тысяч единиц) и крупнейший транспортник Ми-26, способный взять на борт до 20 тонн груза. На земле к воздушным судам мгновенно выстраивается очередь. Больше всего в ней мальчишек. Они живо интересуются техническими характеристиками машин, и спешат попасть в салон.
- Вот так воспитывается патриотизм. И это отнюдь не высокие слова. То, что здесь на Сахалине смогли организовать такой фестиваль – это дорогого стоит. На Дальнем Востоке ничего подобного нет, да и в России таких мероприятий, поверьте, немного, - отмечает Николай Анисимов, военный тележурналист, автор-исполнитель песен и комментатор авиапоказов. Он известен как «голос шоу «Русских стрижей» и «Витязей». Недавно работал на «Авиадартсе» - это международные армейские игры, а здесь комментирует летную программу.
Помимо самолетов в ней участвуют и их уменьшенные копии. Воспитанники секции авиамоделирования отправляют в небо свои первые летные образцы.
- Вот приемник, передатчик, аккумулятор, мотор, тяги, которые управляют элеронами и рулем высоты, - рассказывает об устройстве модели один из 24 участников детской секции 12-летний южносахалинец Олег Тарасов.
- Это недорогие самолеты, сделанные из обычной потолочной плитки, - дополняет его наставник Александр Пырков. – Собираются они за 2-3 занятия. Однако при внешней простоте способны выполнять фигуры высшего пилотажа.
- Уже в следующем году у центра технических видов спорта появится своя «большая авиация». Приобретем три самолета, и создадим собственную пилотажную группу. Это будут два воздушных судна «Текнам» - для обучения пилотов и одно – Ан-2 - для парашютистов, - говорит Дмитрий Третьяков.
В этом году гостей фестиваля – как детей так и взрослых также ожидали уличные игры. Для подрастающего поколения организовали специальную зону. Здесь расположили батуты, работали аттракционы «Лестница» и «Виртуальная реальность», «Аэродартс». Был прокат лошадей. Проходили различные мастер-классы и лотереи. Традиционно выставили на аэродроме и военную технику, которая привлекла внимание детей.
Впервые на празднике одновременно действовали две сцены. На малой шла военно-патриотическая программа. На главной – концерт. Днем выступали сахалинские творческие коллективы. Вечером зрители здесь увидели Найка Борзова и группу «Чиж & Со». В темное время суток состоялось и огненное шоу. А завершился праздник красочным музыкальным фейерверк-шоу ближе к полуночи.
«Крылья Сахалина» посетил и губернатор. Олег Кожемяко пообщался с гостями и участниками фестиваля, поблагодарил за трюки летающих мотоциклистов и пилотов.
- Уже сейчас ясно – фестиваль твердо «встал на крыло». И теперь он поднимается все выше и выше. Каждый раз берет новую высоту. Дарит нам множество положительных эмоций. Уверен, так будет и впредь! «Крылья Сахалина» - это детище небольшой группы единомышленников. Людей, которые искренне хотели подарить землякам большой и светлый праздник. И это им удалось. Спасибо всем, кто организовал это мероприятие, - сказал Олег Кожемяко.
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