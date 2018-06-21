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Пятница| 13 Июля, 00:41 |
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Правительство Сахалинской области намерено поддерживать развитие нефтегазовых проектов
Свои приветствия участникам конференции направили председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. Открыл форум губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
В своем выступлении он отметил, что с укреплением позиций островного региона на международном рынке углеводородов растет и значимость ежегодной конференции «Нефть и газ Сахалина».
- Сахалин как признанный центр нефтегазодобычи в Дальневосточном регионе является флагманом происходящих перемен, - сказал глава области. - На протяжении ряда лет здесь отмечается стабильная добыча углеводородов, позволяющая уверенно входить области в первую десятку нефтегазодобывающих регионов России.
Нефтегазовая отрасль является локомотивом экономики региона. В 2014 году в областной бюджет от нее поступило 134 миллиарда рублей доходов. Относительно 2013 года поступление увеличилось почти на 59 миллиардов рублей или на 78 процентов. Доля нефтяных доходов в общем объеме составляет более 81 процента.
- Такой бюджет ко многому обязывает, - отметил Олег Кожемяко. - Нам нужно использовать благоприятное время для того, чтобы переложиться в другие проекты.
По мнению губернатора, необходимо обеспечить население региона качественным продовольствием местного производства, реализовать планы по использованию богатого туристического потенциала, развивать углубленную переработку рыбопродукции.
В области имеется крупный потенциал для диверсификации нефтегазовой отрасли. Прежде всего, отметил Олег Кожемяко, речь идет о расширении производства сжиженного природного газа (СПГ), а именно о строительстве третьей линии мощностью до пяти миллионов тонн. На заседании наблюдательного Совета по проекту «Сахалин-2» в июне текущего года было официально объявлено о принятии положительного решения по вопросу строительства третьей линии завода СПГ в поселке Пригородном. Проектную документацию намечено подготовить в 2016 году. В планах компании «Сахалинская энергия» - полностью реализовать проект в ближайшие 3-4 года.
- Для расширения завода СПГ и, в частности, строительства третьей линии у нас имеются все предпосылки, - сказал Олег Кожемяко. - Создана соответствующая инфраструктура, есть надежная репутация успешно действующего завода СПГ, заинтересованность зарубежных энергетических компаний в покупках сахалинского газа. С нашей точки зрения, именно дополнительные объемы сахалинского сжиженного газа в силу благоприятных условий могут успеть занять свою нишу на рынке АТР, опередив серьезных конкурентов из Австралии и Ближнего Востока.
- Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в реализации именно на Сахалине проекта по строительству нового завода под названием «Дальневосточный СПГ», инициированного компанией «Роснефть», - продолжил губернатор. - Областное правительство готово оказывать полное содействие компании в предоставлении земельных участков и создании сопутствующей инфраструктуры в случае принятия положительного решения.
По мнению Олега Кожемяко, сегодня следует еще раз вернуться к вопросу развития на Сахалине газохимии - производства аммиака, метанола, полиэтилена и полипропилена. В своё время этот вопрос по инициативе правительства области прорабатывался «Газпромом», а также японскими компаниями «Мицуи» и «Мицубиси», но решения были отложены до подтверждения ресурсной базы по Киринскому блоку проекта «Сахалин-3». Сейчас запасы утверждены.
- Учитывая, что чем ближе перерабатывающий завод к месту добычи сырья, тем дешевле его продукция, Сахалин является идеальным местом для создания нефтегазохимического производства, - сказал глава области.
- Потенциал топливно-энергетического комплекса Сахалина не исчерпан, - резюмировал губернатор. - Надеемся, что геологоразведочные работы, которые проводятся сегодня на семи участках шельфа, покажут наличие углеводородов и позволят оценить их запасы. Если прогнозы подтвердятся, добыча нефти на Сахалине к 2020 году может вырасти на 30 процентов, газа - на 50. Правительство Сахалинской области намерено всячески поддерживать дальнейшее развитие нефтегазовых проектов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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