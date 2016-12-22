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Восточный Порт - лидер портовой отрасли России
Строительство высокотехнологичного терминала ведется без привлечения государственного финансирования.
В настоящее время АО «Восточный Порт» осуществляет монтаж оборудования Третьей очереди Угольного комплекса, что означает выход на финишную прямую в реализации проекта. Строительство нового терминала является частью федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» и транспортной стратегии России по реализации экспортного потенциала страны.
Инвестпроект реализован более чем на 75%, разработаны проектные документы, получены все необходимые разрешения, включая экологическую и Главгосэкспертизу.
Общая сумма инвестиций по проекту составляет более 27 млрд рублей.
К настоящему моменту на строительной площадке во Врангеле (Находкинский городской округ) завершена сборка четырех специализированных ковшовых погрузчиков (реклаймеров). Детали гигантских машин, весом более 500 тонн каждая, были доставлены на площадку из порта Находка на барже.
Основное предназначение реклаймера состоит в погрузке угля со склада на конвейерные ленты. Спецмашины забирают уголь со штабелей посредством черпакового колеса с восемью ковшами. Сами специалисты называют реклаймер подобием роторного экскаватора. Из ковшей реклаймера уголь отправляется на конвейерную ленту, по ней доходит до судопогрузочной машины, затем попадает в трюм судна. Реклаймер передвигается вдоль складского ленточного конвейера по специальным рельсам. Для сравнения, масса одного груженого вагона около 70 тонн, масса реклаймера на действующем Угольном комплексе - 564 тонны. Таким образом, давление на рельсы в разы больше.
Третья очередь АО «Восточный Порт» представляет собой продолжение действующего специализированного Угольного комплекса и включает создание федеральной железнодорожной инфраструктуры.
Проект Третьей очереди предполагает строительство причала с двумя судопогрузочными машинами, двух вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов, с возможностью единовременного хранения порядка 800 тысяч тонн угля, оборудованных двумя стакерами и четырьмя реклаймерами, железнодорожную инфраструктуру для подачи - уборки вагонов.
В 2019 году, с вводом Третьей очереди Угольного комплекса, АО «Восточный Порт» сможет обрабатывать 39 млн тонн угольной продукции в год.
Параллельно с монтажом реклаймеров подрядчики ведут сборку стакеров (оборудование для формирования угольных штабелей), а также конвейеров, с помощью которых уголь перемещают по территории терминала.
«Сегодня все направлено на специализацию. Во-первых, стоимость перевалки на специализированных терминалах, созданных для работы с определенным видом груза, ниже, чем на универсальных комплексах. Во-вторых, специализация - это возможность предоставлять дополнительные услуги и повысить качество груза. Предприятия, соответствующие этим требованиям, будут в ближайшее время расти», - отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.
Использование специализированной техники ускоряет процесс погрузочно-разгрузочных работ, а также дает возможность оказывать дополнительные услуги, такие как сортировка, блендирование, доведение груза до контрактной фракции, многоступенчатая магнитная очистка угля от металлических примесей. Все это делает специализированный угольный терминал привлекательным как для отправителей, так и для получателей груза.
Реализация инвестпроекта АО «Восточный Порт» станет значительным вкладом в увеличение товарооборота со странами АТР.
Досье «Дальневосточный капитал»: АО «Восточный Порт» - крупнейший в России специализированный угольный терминал, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Грузооборот компании в 2015 г. составил 22,8 млн тонн угля - пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. АО «Восточный Порт» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди Угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 г. объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО «Восточный Порт» до 39 млн тонн угля в 2019 г. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».
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