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На карте Хабаровского края может появиться новый Крым
В то же время по количеству заявлений на получение «ДВ гектара» регион на третьем месте - 13,7 тысячи обращений, после Приморского края - 35,6 тысячи и Саха (Якутии) - 17,4 тысячи и заявлений.
В настоящее время на рассмотрении уполномоченных органов - местных администраций края находится 587 заявлений.
Амурский «пилотник»
Жители Амурского района Хабаровского края одними из первых в ДФО получили право на безвозмездное пользование землей. Именно этот район был определен в качестве пилотного на первом этапе реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре», который начал действовать с 1 июня 2016 года.
Амурский район был выбран неслучайно. На его территории имелись земли различных категорий, в том числе сельхозназначения, а также в большом количестве свободные участки, которые могли предложить потенциальным получателям «ДВ-гектара». В пользу амурского «пилотника» были развитая транспортная инфраструктура и близость к крупному городу - Комсомольску-на-Амуре. Особенность пилотного режима заключалась в том, что у желающих получить заветный «гектар» выбор был невелик - только в пределах указанного района. Отсюда и показатели первого этапа не особенно впечатляющие: из 640 заявлений треть была отклонена уполномоченными органами без рассмотрения. Среди основных причин - заявители претендовали на другие районы - Хабаровский, Комсомольский, Советско-Гаванский.
Лидируют москвичи и район имени Лазо
Сегодня на получение «ДВ гектара» на территории края поступили более 13 тысяч заявлений. Из них 1234 - это заявления, поданные гражданами из других субъектов Российской Федерации. Лидируют жители Москвы (107 заявлений) и Московской области (71 заявление). Далее следует Санкт-Петербург с 67 заявителями. Не отстают и ближайшие соседи - 59 заявлений поступило из Приморского края. В числе претендентов на дальневосточные земли жители Крыма - оттуда поступило 20 заявлений.
По словам и.о. заместителя председателя правительства края - министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирины СЕРОВОЙ, в настоящее время приняты к рассмотрению уполномоченными органами как соответствующие требованиям закона свыше 8,5 тысячи заявлений, подготовлено и направлено гражданам на подписание 6037 договоров, предоставлено 4510 земельных участков.
«Таким образом, права граждан на безвозмездное пользование земельными участками зарегистрированы, и они в полном объеме уже могут осваивать свои гектары, - уточняет Ирина Серова. - Однако не стоит забывать, что по истечении трех лет владельцы «гектара» будут обязаны предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земучастка. Если документы не будут представлены, это послужит основанием для проведения в отношении них проверки государственного земельного надзора на предмет целевого использования земельного участка».
Сегодня наиболее привлекательными для желающих получить собственный гектар в регионе являются район имени Лазо, где 2261 заявление подано и принято к рассмотрению, и Хабаровский район с 1196 заявлениями. Востребованными также являются Советско-Гаванский (739), Бикинский (699) и Вяземский (550) районы.
По данным министерства инвестиционной и земельно- имущественной политики края, реализация госпрограммы «Дальневосточный гектар» осуществляется во всех муниципальных районах региона. 31 заявление подано даже в северном Охотском районе, где земельные участки предоставлены 11 участникам программы, еще 24 находятся на стадии подписания договоров.
По понятным причинам в приоритете территории, расположенные недалеко от крупных городов, с развитой инфраструктурой, примыкающие к лесным массивам, крупным и малым рекам.
Путеводители для «гектарников»
Для получателей «дальневосточного гектара» на территории Хабаровского края предусмотрены меры государственной поддержки. Разработаны и выпущены специальные буклеты, которые могут быть использованы получателями «ДВ гектара». В этих своеобразных путеводителях для «новых дальневосточников» расписаны все виды господдержки, которые реализуются сегодня в крае. На информационных встречах буклеты раздают обладателям земельных участков, и они уже самостоятельно решают, каким видом поддержки для освоения «гектара» лучше воспользоваться. Помощь может быть оказана в области сельского хозяйства, жилищного строительства, льготного кредитования, малому и среднему предпринимательству.
Кроме того, сегодня «Почта Банк» предоставляет льготный кредит на освоение «дальневосточного гектара». Желающие могут воспользоваться займами в размере от 3 тысяч до 600 тысяч рублей, причем по льготной ставке - от 8,5% до 10,5% и на срок до 60 месяцев.
Особенность в том, что «Почта Банк» деньги на руки не выдает, на его сайте можно выбрать товары или заказать услуги на данную сумму.
В проекте участвуют магазины, предлагающие широкий выбор различных видов оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, окна, двери). Также к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов.
Ряд организаций Хабаровска на сайте «Почта Банка» уже разместили свои предложения, которые касаются строительства, приобретения бытовой техники, одежды, а также услуг связи.
В крае, в единственном субъекте ДФО, разработали специальный продукт для получателей «ДВ гектара», являющихся субъектами МСП. Фонд поддержки малого предпринимательства региона разработал микрозайм «Дальневосточный», который выдается на льготных условиях и только для предпринимателей, ставших участниками программы «Дальневосточный гектар». Средства предоставляются на 36 месяцев, до 3 млн рублей, под 9% годовых. Этот продукт начал действовать с марта текущего года, и сегодня желающие получить микрозайм обращаются в Фонд за консультациями.
«Меры поддержки в той или иной степени присутствуют и в других субъектах ДФО, - говорит Ирина Серова, - поскольку все они - областные, краевые - разработаны на основе федеральных. Но микрозайм «Дальневосточный» - чисто наш, региональный, продукт».
Новым поселениям - быть!
В Хабаровском крае сегодня подготовили «дорожную карту» по созданию инфраструктуры в местах компактного расположения земельных участков. Она оценивается в 800 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство дорог, подведение линии электропередачи.
Как отметила Ирина Серова, сегодня краевые власти рассматривают возможность образования новых населенных пунктов в районах сел Свечино и Кругликово. Но есть так называемые барьеры, которые предстоит преодолеть. Поселок Свечино расположен на берегу Петропавловского озера, и в 2013 году в период масштабного наводнения на Дальнем Востоке территория подтоплялась. А значит, считают власти края, без специальных инженерных сооружений не обойтись. Да и дорогу, скорее всего, придется прокладывать заново. Когда-то в этих местах располагался пионерский лагерь, теперь - «дальневосточные гектары».
Сегодня органы местного самоуправления занимаются выявлением мнения граждан о необходимости создания нового населенного пункта. На сходах получателей земельных наделов спрашивали: а им-то самим нужен такой населенный пункт? И, как оказалось, да. Люди готовы строить дома и обустраивать новое поселение.
Рассматриваются варианты отнесения участков в границы существующих населенных пунктов. Опять же, как в случае с организацией новых населенных пунктов, так и с введением «гектаров» в границы существующих, решение остается исключительно за жителями и органами местного самоуправления.
С марта текущего года на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики проводится конкурс на лучшее название потенциальных населенных пунктов. Сегодня в нем более 50 участников - владельцев компактных земельных участков. Наименования предлагаются самые разные - Кедровое, Гектаровка, Бесплатное, Брусничное. Есть даже предложение назвать поселение Крымом - граница участков «ДВ-гектаров», «запатентованных» в районе Свечино, по контуру напоминает полуостров Крым.
Прием предложений заканчивается в конце мая. Оценивать названия потенциальных новых сел, предложенные на конкурс, будет специальная комиссия.
Согласно федеральному закону, программа «Дальневосточный гектар» рассчитана до 2035 года. Хватит ли свободной земли в Хабаровском крае для всех желающих - сомнений нет. Главное, чтобы не угас интерес к ней от Москвы до самых до окраин, строилась инфраструктура, тем более в регионе сохраняется высокое качество обработки заявлений на получение бесплатного надела земли и он является лидером в ДФО по предоставленным земельным участкам.
Фото Валерия Спидлена.
Вера КАЛИНИНА.
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