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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП
- Это первый проект на Дальнем Востоке, который реализуется на основе государственно-частного партнерства с участием средств частного инвестора, что доказывает высокий уровень инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона. Столице самого большого в России федерального округа необходим новый, современный обход. Такая трасса была предложена правительством Хабаровского края, поддержана правительством РФ, и уже сегодня подготовлено соответствующее решение о софинансировании проекта из средств федерального бюджета, - отметил Максим Соколов.
В результате согласования всех процедур и подписания финансовых документов под занавес работы ВЭФ проект приобрел окончательные очертания. Его общая стоимость составляет 41,1 млрд рублей, из них чуть более 18 млрд - средства федерального бюджета и федерального дорожного фонда, 12 млрд - бюджета Хабаровского края и 11 млрд - объем частных инвестиций. Концедентом выступает правительство Хабаровского края, концессионером - ООО «Региональная концессионная компания» (РКК), входящая в группу «ВИС».
Соглашение между правительством Хабаровского края и РКК заключено сроком на 15,5 лет, из которых 3,5 года уйдет на строительство трассы и 11,5 лет - на платную эксплуатацию автодороги концессионером до полного погашения задолженности. Предполагается, что за это время дорога «заработает» 46 млрд рублей, из которых 22 млрд уйдут на оплату затрат концессионера, а 24 млрд - в казну края. Хочется особо подчеркнуть, что федеральные деньги в этой стройке являются государственным бонусом.
Ноу-хау проекта, наряду с форматом ГЧП, стало и изменение порядка оплаты за проезд. На это губернатор Хабаровского края обратил особое внимание участников ВЭФ.
Досье «Дальневосточного капитала»: Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», а также площадки ТОСЭР «Хабаровск», и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая. Протяженность дороги - почти 27 км. Ширина проезжей части равняется 15 метрам, она состоит из четырех полос движения, двигаться по ним можно будет со скоростью до 120 км/час. Пропускная способность дороги доходит до 96 тыс. автомобилей в сутки. На трассе будет построено 24 моста и путепровода, а также 5 транспортных развязок, на которых установят терминалы для взимания платы. Стоимость проезда определена в размере 6,35 рубля за один километр, весь обход обойдется в 182,7 рубля.
- Новация заключается в том, что, как правило, оператором по сбору платы за проезд на весь период действия концессионного соглашения является сам концессионер. Мы изменили этот пункт в договоре и прописали, что деньги в полном объеме будут поступать сначала в бюджет края, а уже оттуда переводиться на счет партнера в соответствии с графиком платежей. Таким образом решаются две задачи: концессионеру гарантированно возмещаются затраты на строительство и эксплуатацию магистрали, а потребителю обеспечивается стабильный тариф, - разъяснил Вячеслав ШПОРТ.
Успешному старту проекта строительства объездной дороги вокруг Хабаровска поспособствовал целый ряд факторов. В 2010 году завершилось сооружение федеральной трассы «Амур» Хабаровск - Чита. По асфальтированному покрытию к берегам Тихого океана машины поехали с удвоенной частотой, в результате чего автомобильный трафик через Хабаровск увеличился в 2,5 раза. Город стал задыхаться от выхлопных газов транзитных машин.
В это же время в Хабаровске была образована ТОСЭР с одноименным названием, включающая в себя несколько производственных площадок, следом заработал режим свободного порта и началось совместное с китайцами освоение Большого Уссурийского острова, на который был построен автомобильный мост. Все это еще больше нагрузило уличную сеть краевого центра, и стало понятно, что без объездной дороги городу не обойтись.
Однако было понятно и другое: без федерального финансирования краю масштабную стройку не осилить. Но откуда у Москвы такие деньги, когда даже на федеральную программу развития Дальнего Востока и Забайкалья не хватало средств? Надежду подарило внедрение системы «Платон», подоспевшее как нельзя вовремя. Благодаря сборам с автомобилей, разрешенная масса которых превышает 12 тонн, у государства появился ресурс для финансирования дорожных программ регионов. Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий ПРОНЧАТОВ четко обозначил позицию центра: «Средства, собранные системой «Платон», будут направлены на софинансирование региональных ГЧП-проектов».
В этот момент умозрительный прожект автомобильного обхода Хабаровска превратился в реальный проект. Но за деньги «Платона» еще предстояло побороться. Заявки на реализацию дорожных проектов в рамках государственно-частного партнерства в Правительство РФ подали сразу несколько регионов, в их числе Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан и другие. У всех - объекты важные и нужные. В ситуации острой конкуренции за федеральные деньги губернатор Вячеслав Шпорт рискнул. Хабаровский край провел конкурс на определение концессионера и в конце 2016 года заключил с ООО «Региональная концессионная компания» концессионное соглашение, не дожидаясь результата федерального конкурса. После этого весь пакет документов по обходу Хабаровска был передан в правительство. Риск оправдал себя, и Хабаровский край выиграл «платоновский конкурс» - первым среди регионов.
- Хабаровский край приложил много усилий, чтобы все получилось и с точки зрения частного партнера, и с точки зрения государственной составляющей, - отметил в ходе брифинга на ВЭФ первый вице-президент Газпромбанка Алексей БЕЛОУС. - Победа проекта в конкурсе на государственное участие говорит о качестве его подготовки.
Следующим важным событием для проекта стало подписание на полях Восточного экономического форума соглашения о предоставлении заемного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили гендиректор ООО «Региональная концессионная компания» Павел ОВЧИННИКОВ, зампредседателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Белоус. Газпромбанк по этому соглашению предоставляет концессионеру кредит в размере 9 млрд рублей, а правительство Хабаровского края выступает гарантом сделки.
- Это соглашение открывает путь к реализации проекта уже «на земле», - прокомментировал его подписание генеральный директор РКК Павел Овчинников.
На «земле» дела также идут полным ходом. РКК выбрала генеральным подрядчиком материнскую группу ВИС, которой не занимать опыта в таких вопросах. В портфеле компании насчитывается действующих контрактов на сумму около 400 млрд рублей, в том числе и в формате ГЧП. Представители ВИС, не имеющей производственной базы на Дальнем Востоке, сразу же заявили о том, что привлекут на субподряд строительные компании и производителей стройматериалов из числа местных компаний. Совещание с представителями хабаровской стройиндустрии уже проведено, сейчас завершается подписание субподрядных договоров, а на самом объекте развернулись подготовительные работы.
Правительством Хабаровского края специально под реализацию этого проекта создано КГКУ «Краевой центр развития государственно-частного партнерства», которое осуществляет общий контроль за ходом строительства и расходованием средств. Заместитель руководителя учреждения Данила ГРИГОРЬЕВ рассказал «ДК» о текущем состоянии дел.
- Первый бульдозер зашел на трассу 27 сентября возле села Тополево в Хабаровском районе, - сообщил менеджер. - Сейчас на объекте работают порядка пятнадцати единиц техники и бригада дорожных рабочих. Они расчищают первую просеку протяженностью около двух километров под будущую дорогу. Люди занимаются вырубкой леса и срезкой плодородного слоя. Примерно через месяц развернутся основные работы, которые будут вестись на нескольких участках одновременно.
По его словам, в пик работ на объекте будет задействовано около двухсот единиц техники: самосвалов, экскаваторов, бульдозеров и несколько сотен рабочих. Объем работы большой, сроки сжатые, поэтому времени на раскачку нет. К настоящему времени решены все финансовые вопросы. Газпромбанк открыл кредитную линию для подрядчика, правительство страны выделило первый транш в размере 200 млн рублей, нет проблем и с финансированием из регионального бюджета. Сдать объект под ключ планируется в сентябре 2020 года.
- Для нас проект очень крупный и нужный, это проект века. Мы подписали концессионное соглашение, что является абсолютно новым опытом для региона. Уже определен генподрядчик, сейчас выбирают субподрядчиков. Сам объект является образцовым с инженерной точки зрения. В рамках проекта не только построят инженерные сооружения, мосты, развязки и другие дорожные объекты, но и полностью обновят всю инфраструктуру в окрестностях трассы. Строительство этой объездной дороги стратегически важно и для всего Дальнего Востока. Она фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита - Хабаровск и Хабаровск - Владивосток и в дальнейшем обеспечит автотранспортный выход в Китай через Большой Уссурийский остров, - резюмирует губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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