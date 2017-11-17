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17 Ноября 2017, 16:48 | Тема номера

Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП

Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?

- Это первый проект на Дальнем Востоке, который реализуется на основе государственно-частного партнерства с участием средств частного инвестора, что доказывает высокий уровень инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона. Столице самого большого в России федерального округа необходим новый, современный обход. Такая трасса была предложена правительством Хабаровского края, поддержана правительством РФ, и уже сегодня подготовлено соответствующее решение о софинансировании проекта из средств федерального бюджета, - отметил Максим Соколов.

В результате согласования всех процедур и подписания финансовых документов под занавес работы ВЭФ проект приобрел окончательные очертания. Его общая стоимость составляет 41,1 млрд рублей, из них чуть более 18 млрд - средства федерального бюджета и федерального дорожного фонда, 12 млрд - бюджета Хабаровского края и 11 млрд - объем частных инвестиций. Концедентом выступает правительство Хабаровского края, концессионером - ООО «Региональная концессионная компания» (РКК), входящая в группу «ВИС».

Соглашение между правительством Хабаровского края и РКК заключено сроком на 15,5 лет, из которых 3,5 года уйдет на строительство трассы и 11,5 лет - на платную эксплуатацию автодороги концессионером до полного погашения задолженности. Предполагается, что за это время дорога «заработает» 46 млрд рублей, из которых 22 млрд уйдут на оплату затрат концессионера, а 24 млрд - в казну края. Хочется особо подчеркнуть, что федеральные деньги в этой стройке являются государственным бонусом.

Ноу-хау проекта, наряду с форматом ГЧП, стало и изменение порядка оплаты за проезд. На это губернатор Хабаровского края обратил особое внимание участников ВЭФ.

Досье «Дальневосточного капитала»: Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», а также площадки ТОСЭР «Хабаровск», и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая. Протяженность дороги - почти 27 км. Ширина проезжей части равняется 15 метрам, она состоит из четырех полос движения, двигаться по ним можно будет со скоростью до 120 км/час. Пропускная способность дороги доходит до 96 тыс. автомобилей в сутки. На трассе будет построено 24 моста и путепровода, а также 5 транспортных развязок, на которых установят терминалы для взимания платы. Стоимость проезда определена в размере 6,35 рубля за один километр, весь обход обойдется в 182,7 рубля.

- Новация заключается в том, что, как правило, оператором по сбору платы за проезд на весь период действия концессионного соглашения является сам концессионер. Мы изменили этот пункт в договоре и прописали, что деньги в полном объеме будут поступать сначала в бюджет края, а уже оттуда переводиться на счет партнера в соответствии с графиком платежей. Таким образом решаются две задачи: концессионеру гарантированно возмещаются затраты на строительство и эксплуатацию магистрали, а потребителю обеспечивается стабильный тариф, - разъяснил Вячеслав ШПОРТ.

Успешному старту проекта строительства объездной дороги вокруг Хабаровска поспособствовал целый ряд факторов. В 2010 году завершилось сооружение федеральной трассы «Амур» Хабаровск - Чита. По асфальтированному покрытию к берегам Тихого океана машины поехали с удвоенной частотой, в результате чего автомобильный трафик через Хабаровск увеличился в 2,5 раза. Город стал задыхаться от выхлопных газов транзитных машин.

В это же время в Хабаровске была образована ТОСЭР с одноименным названием, включающая в себя несколько производственных площадок, следом заработал режим свободного порта и началось совместное с китайцами освоение Большого Уссурийского острова, на который был построен автомобильный мост. Все это еще больше нагрузило уличную сеть краевого центра, и стало понятно, что без объездной дороги городу не обойтись.

Однако было понятно и другое: без федерального финансирования краю масштабную стройку не осилить. Но откуда у Москвы такие деньги, когда даже на федеральную программу развития Дальнего Востока и Забайкалья не хватало средств? Надежду подарило внедрение системы «Платон», подоспевшее как нельзя вовремя. Благодаря сборам с автомобилей, разрешенная масса которых превышает 12 тонн, у государства появился ресурс для финансирования дорожных программ регионов. Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий ПРОНЧАТОВ четко обозначил позицию центра: «Средства, собранные системой «Платон», будут направлены на софинансирование региональных ГЧП-проектов».

В этот момент умозрительный прожект автомобильного обхода Хабаровска превратился в реальный проект. Но за деньги «Платона» еще предстояло побороться. Заявки на реализацию дорожных проектов в рамках государственно-частного партнерства в Правительство РФ подали сразу несколько регионов, в их числе Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан и другие. У всех - объекты важные и нужные. В ситуации острой конкуренции за федеральные деньги губернатор Вячеслав Шпорт рискнул. Хабаровский край провел конкурс на определение концессионера и в конце 2016 года заключил с ООО «Региональная концессионная компания» концессионное соглашение, не дожидаясь результата федерального конкурса. После этого весь пакет документов по обходу Хабаровска был передан в правительство. Риск оправдал себя, и Хабаровский край выиграл «платоновский конкурс» - первым среди регионов.

- Хабаровский край приложил много усилий, чтобы все получилось и с точки зрения частного партнера, и с точки зрения государственной составляющей, - отметил в ходе брифинга на ВЭФ первый вице-президент Газпромбанка Алексей БЕЛОУС. - Победа проекта в конкурсе на государственное участие говорит о качестве его подготовки.

Следующим важным событием для проекта стало подписание на полях Восточного экономического форума соглашения о предоставлении заемного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили гендиректор ООО «Региональная концессионная компания» Павел ОВЧИННИКОВ, зампредседателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Белоус. Газпромбанк по этому соглашению предоставляет концессионеру кредит в размере 9 млрд рублей, а правительство Хабаровского края выступает гарантом сделки.

- Это соглашение открывает путь к реализации проекта уже «на земле», - прокомментировал его подписание генеральный директор РКК Павел Овчинников.

На «земле» дела также идут полным ходом. РКК выбрала генеральным подрядчиком материнскую группу ВИС, которой не занимать опыта в таких вопросах. В портфеле компании насчитывается действующих контрактов на сумму около 400 млрд рублей, в том числе и в формате ГЧП. Представители ВИС, не имеющей производственной базы на Дальнем Востоке, сразу же заявили о том, что привлекут на субподряд строительные компании и производителей стройматериалов из числа местных компаний. Совещание с представителями хабаровской стройиндустрии уже проведено, сейчас завершается подписание субподрядных договоров, а на самом объекте развернулись подготовительные работы.

Правительством Хабаровского края специально под реализацию этого проекта создано КГКУ «Краевой центр развития государственно-частного партнерства», которое осуществляет общий контроль за ходом строительства и расходованием средств. Заместитель руководителя учреждения Данила ГРИГОРЬЕВ рассказал «ДК» о текущем состоянии дел.

- Первый бульдозер зашел на трассу 27 сентября возле села Тополево в Хабаровском районе, - сообщил менеджер. - Сейчас на объекте работают порядка пятнадцати единиц техники и бригада дорожных рабочих. Они расчищают первую просеку протяженностью около двух километров под будущую дорогу. Люди занимаются вырубкой леса и срезкой плодородного слоя. Примерно через месяц развернутся основные работы, которые будут вестись на нескольких участках одновременно.

По его словам, в пик работ на объекте будет задействовано около двухсот единиц техники: самосвалов, экскаваторов, бульдозеров и несколько сотен рабочих. Объем работы большой, сроки сжатые, поэтому времени на раскачку нет. К настоящему времени решены все финансовые вопросы. Газпромбанк открыл кредитную линию для подрядчика, правительство страны выделило первый транш в размере 200 млн рублей, нет проблем и с финансированием из регионального бюджета. Сдать объект под ключ планируется в сентябре 2020 года.

- Для нас проект очень крупный и нужный, это проект века. Мы подписали концессионное соглашение, что является абсолютно новым опытом для региона. Уже определен генподрядчик, сейчас выбирают субподрядчиков. Сам объект является образцовым с инженерной точки зрения. В рамках проекта не только построят инженерные сооружения, мосты, развязки и другие дорожные объекты, но и полностью обновят всю инфраструктуру в окрестностях трассы. Строительство этой объездной дороги стратегически важно и для всего Дальнего Востока. Она фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита - Хабаровск и Хабаровск - Владивосток и в дальнейшем обеспечит автотранспортный выход в Китай через Большой Уссурийский остров, - резюмирует губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

 

 

Теги: Обход Хабаровска  ГЧП  дороги 


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