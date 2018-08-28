|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 29 Сентября, 00:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Урожай на полях ВЭФ
Хабаровский край на IV Восточном экономическом форуме был широко представлен во всех сегментах программы: политической, экономической, культурной. На заседании президиума Госсовета, который в рамках ВЭФ провел Президент РФ Владимир Путин, врио губернатора региона Вячеслав ШПОРТ предложил ряд законодательных инициатив в демографической политике. Соглашение между ОАК и «Аэрофлотом» о поставке 100 Суперджетов признано одним из самых значимых. Павильон края на «Улице Дальнего Востока» порадовал разнообразием интерактивных инсталляций и насыщенной концертной программой.
Демография в приоритете
Главной темой заседания президиума Госсовета стала реализация Майского Указа президента. Глава государства поручил дальневосточным регионам выйти на уровень устойчивого естественного демографического прироста. Правительству дано поручение проработать специальные меры по поддержке рождаемости. Речь идет о повышенных выплатах при рождении первого ребенка, выделении средств при рождении второго ребенка, а также о пониженной ставке ипотечного кредитования для семей с детьми.
Вячеслав Шпорт, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что в доклад на Госсовете вошли практически все предложения Хабаровского края, касающиеся демографических вопросов, продолжительности жизни, здравоохранения, транспортной доступности, авиаперевозок.
«Все наши предложения были озвучены, президент их принял, практически все поддержал, и в ближайшее время будут поручения по решению этого перечня вопросов. Например, мы ставили вопрос по стоимости квадратного метра в рамках различных жилищных программ. Для Дальнего Востока, как и для всей страны, стоимость установлена на уровне 35 тысяч. Безусловно, у нас этот показатель значительно выше, и нам сложно участвовать в программах. Поэтому поручено пересчитать, изменить методику, со следующего года это будет сделано», - сказал Вячеслав Шпорт.
Четыре главных проекта
В этом году Хабаровский край оказался в первом ряду по количеству поданных для презентации на форуме проектов. Была подана 31 заявка по ключевым отраслям хабаровской экономики, что вдвое больше, чем на третий ВЭФ. Из поданных всеми регионами ДФО заявок Минвостокразвития отобрало для презентации на ВЭФ 28 проектов, в том числе четыре от Хабаровского края, суммарный объем финансирования которых составляет около 10 млрд рублей. Представивший их на форуме первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов края Юрий ЧАЙКА отметил, что все инвестпроекты имеют большое значение для дальнейшего социально-экономического развития нашего региона.
«Самый крупный и очень важный проект, с общим объемом заявленных инвестиций в 6 млрд рублей, это - строительство Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске. Он имеет колоссальное значение для здоровья жителей как нашего края и Дальнего Востока, так и всей страны. В Хабаровске уже действует медицинский кластер, который ориентирован на выявление и лечение онкологических заболеваний: у нас есть ПЭТ-центр, где производятся радио- фармпрепараты, у нас есть стационар, современное оборудование, высококлассные специалисты. Строительство центра станет финальной точкой в достижении поставленной цели - развитии и обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», - подчеркнул Юрий Чайка.
Реализация данного проекта, по его словам, позволит развивать сопутствующую инфраструктуру. Будет формироваться территория, где расположатся центры профилактики и реабилитации, гостиницы и другие необходимые объекты. В связи с этим есть предложение о присвоении этой площадке статуса территории опережающего развития, которое в ближайшее время планируется направить в Минвостокразвития РФ.
В рамках презентации инвестиционного потенциала региона, возможным инвесторам также был представлен проект по созданию комплексного деревообрабатывающего предприятия в поселке Хор района им. Лазо и в Советской Гавани. При выходе на проектную мощность в линейке продуктов будут выпускаться шпон лущеный, фанера, древесный уголь, пиломатериалы, технологическая щепа. Планируется привлечь порядка 850 млн рублей инвестиций и создать более 270 рабочих мест.
Свыше миллиарда финансовых вливаний потребует разработка золото-серебряного месторождения Хаканджинское. На площадке также проведут мероприятия по доразведке, что позволит повысить производительность добычи руды в 1,4 раза.
На ВЭФ инвесторам был представлен проект строительства объектов туристической инфраструктуры. Речь идет о субкластере «Авиационный» в Комсомольске-на- Амуре, который включает в себя выставочно-развлекательный центр «PROсамолет» и экскурсионную площадку в цехе сборки самолетов «Сухой Суперджет 100», потребует около 600 млн рублей инвестиций. «Уникальные объекты, аналогов которым на Дальнем Востоке нет, позволят повысить туристический поток до 160 тысяч человек в год», - отметил Юрий Чайка.
«Аэрофлот» повернулся лицом
Безусловно, большое значение для Хабаровского края имеет соглашение, подписанное между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и «Аэрофлотом» о поставке 100 авиалайнеров «Сухой Суперджеет 100». Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий СЛЮСАРЬ и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий САВЕЛЬЕВ поставили свои подписи под документом в присутствии Президента РФ Владимира Путина.
Ожидается, что лайнеры будут в двухклассной компоновке - 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения. На сегодняшний день в парке «Аэрофлота» числится 49 самолетов «Сухой Суперджет-100». Авиакомпания является крупнейшим национальным перевозчиком, который использует лайнеры такого класса.
«На полях ВЭФ состоялось важнейшее для авиационной отрасли нашей страны и Хабаровского края событие. Мы стали свидетелями подписания крупнейшего контракта в современной истории гражданского авиастроения страны. Комсомольск-на-Амуре поставит заказчику 100 новых лайнеров. Этот заказ обеспечит стабильную загрузку наших авиационных производств», - прокомментировал соглашение Вячеслав Шпорт.
По словам главы региона, очень символично, что крупный контракт заключен в юбилейную годовщину с момента первого полета лайнера.
«Я горжусь тем, что этот самолет выпускают в Комсомольске-на-Амуре. Это первый отечественный гражданский лайнер новой России. Решение о его создании на базе Комсомольского авиапрома принимал лично Владимир Путин. И мы оправдали доверие Президента. Поздравляю всех заводчан с крупным контрактом!», - отметил губернатор края.
На полях ВЭФ Вячеславу Шпорту удалось отговорить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева и от намерения перестать летать в Хабаровск. «Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились (с Вячеславом Шпортом - ред.), что и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день. Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов нашей группы, куда входят и «Аэрофлот», и «Россия», на Хабаровском направлении на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов», - заявил руководитель авиакомпании после переговоров с главой Хабаровского края.
Миллиарды для хабаровской экономики
На острове Русском был заключен ряд важнейших для Хабаровского края соглашений с инвесторами. В частности, СУЭК подписался под намерением инвестировать в угледобычу и транспортную логистику 40 млрд рублей. В расширение возможностей «Дальтрансугля» материнская компания инвестирует 20 млрд рублей, столько же будет потрачено на дальнейшее развитие «Ургалугля» в Чегдомыне.
Также в ходе Восточного экономического форума подписаны соглашения о строительстве в Амурске завода по производству топливных гранул, с объемом инвестиций $200 млн, в Бикине - завода по выращиванию элитных семян сои производительностью до 15 тысяч тонн продукции. На форуме окончательно согласованы параметры вхождения консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в проект по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в аэропорту Хабаровска.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) договорились на ВЭФ о том, что привлекут инвестиции в программу дальнейшего развития аэропорта Хабаровска. Предусматривается их участие во втором этапе программы развития аэропорта, инвестиции в который превысят 12 млрд рублей. Интерес к участию в проекте комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) уже проявил ряд иностранных инвесторов, с которыми взаимодействуют РФПИ и ФРДВ.
«Хорошие темпы реализации приоритетного на сегодня проекта - строительства нового терминала внутренних авиалиний - позволяют приступить к следующим этапам развития аэропорта. Партнерство с ведущими институтами развития - Группой ВЭБ, подключение к проекту Российского фонда прямых инвестиций значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию комплексного развития аэропорта Хабаровска в кратчайшие сроки», - подытожил председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.
На верхнем фото: Безусловно, большое значение для Хабаровского края имеет соглашение, подписанное между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и "Аэрофлотом" о поставке 100 авиалайнеров «Сухой Суперджеет 100»
Фото пресс-служб правительства Хабаровского края, ОАО «Хабаровский аэропорт», ИА «Хабаровский край сегодня».
Олег УССУРИН.
- Урожай на полях ВЭФ
- Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
- В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану
- Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП
- На карте Хабаровского края может появиться новый Крым
- Яхтенный туризм по Амуру: навстречу ветру
- В Хабаровский край за затерянным миром
- Притягательная сила Хабаровска работает на туристов
- В Хабаровском крае устроили ликбез для экспортеров
- Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.