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В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану
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17 Ноября 2017, 16:52 | Тема номера

В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану

Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.

Вот такая это была трасса, но она была, и все больше водителей осваивали ее. А строители продолжали торить этот нелегкий путь к Тихому океану, выгрызая у скал, тайги и болот буквально каждый километр. К 79-му дню рождения Хабаровского края дорогу официально сдали в эксплуатацию, затратив на строительство практически двадцать лет.


 

 

- Решение о строительстве дороги с асфальтным покрытием Лидога - Ванино принималось в 1996-98-м годах, когда стало понятно, что без автомобильной трассы развитие морской транспортно-логистической зоны Ванино - Совгавань затормозится, - говорит заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр промышленности и транспорта Сергей ИВАШКИН. - Этот узел имеет важнейшее стратегическое значение для страны. Из порта Ванино налажена паромная переправа на Сахалин, отсюда осуществляется арктический завоз в северо-восточные регионы России, отправляются грузы в страны АТР. Железной дороге даже с учетом реконструкции не осилить весь вал грузопотока. Да, и социальное значение трассы трудно переоценить. Для жителей региона это связь с «большой землей» на своем автотранспорте. Не за сутки, как раньше, из Ванино до Хабаровска, а за 6-7 часов, как сейчас. Сюда же надо добавить оперативное обеспечение населения прибрежных районов товарами потребления. Сегодня она уже выступает составляющей дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, включена в долгосрочный план развития г. Комсомольска-на-Амуре. Пока дорога имеет краевой статус, но уже в 2018 году должна перейти в ведение «Росавтодора». Подготовлен проект постановления Правительства РФ о внесении автомобильной дороги «Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре» в перечень дорог федерального значения и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Немного истории. В 1997 году началась прокладка автозимника, который объединил несколько лесовозных дорог. За первый год было проложено 156 км по тайге со стороны Лидоги и 90 км со стороны Ванино. В ноябре следующего года зимник протяженностью 347 км пробили полностью, открыв сквозной проезд для автотранспорта. Зимняя трасса показала свою высокую эффективность, и в 1998 году правительство Хабаровского края приняло решение о строительстве автомобильной дороги третьей категории с асфальтобетонным покрытием и шириной полос до 3,5 метров.

Строительство велось в сложных географических и климатических условиях. Из 328,3 км общей протяженности трассы сто приходится на горные хребты Сихотэ-Алиня, она много раз пересекает реку Гобилли, которая течет с высоты 1,1 км. Например, на протяжении 55 км вдоль Гобилли насчитывается 13 пересечений, множество поворотов и крутых подъемов. На участках 127-138 км и 138-148 км с общей протяженностью 22 км построено целых 11 мостов. Проектировщикам пришлось переделывать чертежи под реальные условия. Некоторые отрезки дороги оказалось дешевле и реальнее спрямить, чем преодолеть. Поэтому четыре отрезка русла реки перенесли в другие места. Это позволило на одних участках сократить количество мостов, на других - избежать чрезмерного объема буровзрывных работ. Спрямление отдельных участков позволило уменьшить длину дороги на 28 км и сэкономить бюджету около 2,5 млрд рублей.

- В ходе работ были использованы новые дорожные технологии, - говорит начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог и сооружений КГКУ «Хабаровскуправтодор» Андрей РЯБОВ. - Активное применение на стройке получил сталефибробетон, представляющий из себя бетонную смесь и стальные волокна, которые выполняет функцию армирования бетона. Благодаря его применению сроки возведения объектов на трассе уменьшились вдвое, а межремонтные сроки увеличились. Большинство мостов на трассе сделаны с использованием сталефибробетона. Активное применение получили и модифицированные битумы, позволяющие повысить срок службы дорожного покрытия. По сравнению с обычными битумами они обладают повышенной эластичностью, стойкостью, широким интервалом пластичности. Полимерные битумы повышают срок службы дорожного полотна в 2-3 раза, снижают шум на дороге в 3-4 раза.

По словам Андрея Рябова, большую эффективность показало использование гофротруб большого диаметра. На многих участках дороги они заменили привычные мостовые переходы, обеспечив значительную экономию средств и времени на их монтаж при увеличении надежности конструкции. Применили на трассе новую технологию и буровзрывники. До этого они пользовались технологией вертикального бурения, но в условиях горного рельефа им пришлось перейти на наклонное бурение, которое они в сжатые сроки освоили и с успехом применили на сихотэ-алинских участках.

- О подрядчиках могу сказать только самое хорошее, - говорит начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» Александр ВОРОНИН. - За разработку проектной документации отвечал Хабаровский филиал ОАО «ГипродорНИИ» и справился на отлично. На самом объекте был собран цвет хабаровских дорожных строителей: «Дальстроймеханизация», «Крайдорпредприятие», «Дальспецстрой», «Амурвзрывпром», «Дальмостострой», «Кедр», «Стройдорсервис», другие подрядчики и субподрядчики. И большие, и малые предприятия проявили себя с самой лучшей стороны.

Показательным примером, по словам Андрея Воронина, является ввод последнего участка трассы 148-155 км. Работы закончены в полном соответствии с планом к октябрю 2017 года. Здесь все на высшем уровне: дорожное полотно, качественный асфальт, аккуратные откосы, надежные отбойники. Руководитель управления за этот объект спокоен: в договоре со строителями прописана гарантия на пять лет. Если дефекты выявятся в процессе дальнейшей эксплуатации, подрядчик будет устранять их за свой счет. И так практически по всем объектам, завершенным на последнем этапе строительства трассы. Можно, как говорится, и итоги подводить.

- Протяженность трассы после всех спрямлений составляет 323 км, - перечисляет Андрей Воронин. - Общая ширина дорожного полотна равняется 12 метрам, проезжая часть состоит из двух полос по 3,5 метра каждая. На дороге смонтировано 211 водопропускных труб и 59 мостов, протяженность которых составила почти четыре километра. Автомобили могут двигаться по ней со скоростью до 90 километров в час. Финансирование осуществлялось из краевого и федерального бюджетов в соотношении 20 и 80% соответственно. Общая сумма затрат составила 17,861 млрд рублей, из них 14,020 - из федерального бюджета и 3,8 млрд рублей из бюджета Хабаровского края.

«Прирост» дороги Лидога - Ванино подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре, как отмечают ветераны дорожного строительства, стало большим аппаратным успехом правительства края. Дорога сразу приобрела необходимый для нового статуса вес. Она объединила в одну транспортную сеть ведущие российские порты на побережье Татарского пролива, промышленную столицу ДФО и административный центр самого крупного субъекта ДФО. И теперь две дороги: Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и Лидога - Ванино, ставшие единой транспортной агломерацией, в 2018 году перейдут в «Росавтодор».

Перевод дороги в федеральный статус, по мнению Андрея Рябова, несет с собой одни плюсы. Финансирование мероприятий по ее содержанию увеличится минимум в пять раз, соответственно, ускорится процесс реконструкции «уставших» участков дороги, а таких немало, ведь с начала ее прокладки прошло уже 20 лет. Не до конца устранены и последствия наводнения 2013 года. Много на «тихоокеанской магистрали» других проблем. Она в данный момент практически не телефонизирована, за исключением пары вышек в начале и середине трассы с небольшим радиусом покрытия. От Лидоги до Ванино нет ни АЗС, ни пунктов отдыха для водителей, ни автосервисов, работает круглосуточно одно кафе на 165 км. Отсутствует и ЛЭП. Думается, федералам с их ресурсом будет проще обживать новую дорогу, чем не очень богатому «Хабаровскуправтодору».

И все-таки главное сделано. Дорога до Тихого океана открыта в любое время года. За состоянием магистрали бдительно следят дорожные службы, поддерживая ее в проезжем состоянии. По подсчетам специалистов, за последние десять лет трафик большегрузов увеличился в пять раз. Благодаря большому труду дорожных строителей стало возможным, не напрягаясь, ехать к великому океану и любоваться первозданной красотой заповедных мест.

Фото предоставлено пресс-службой КГКУ «Хабаровскуправтодор», Валерия Спидлена.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: строительство  дороги 


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