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18 Апреля 2014, 12:39 | Тема номера

В Хабаровском крае планируют создать биотехнологический кластер для молочного скотоводства

В 2014 году в Хабаровском крае планируют на 7,2% увеличить объемы производства продукции животноводства, сохранить на уровне 2013 года развитие растениеводства. Планы роста не в последнюю очередь связаны с перспективными инвестиционными проектами, к реализации которых в регионе намерены приступить.

Как рассказала «Дальневосточному капиталу» заместитель министра сельского хозяйства края Неля РАССОХАТСКАЯ, в 2014 году министерством организовано сопровождение целого ряда инвестиционных проектов.

В 2013 году на ОАО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» принято решение по строительству комплекса по выращиванию и глубокой переработке индейки, с ежегодной производительностью 15 тыс. тонн мяса в живом весе. По предварительным расчетам, объем инвестиций на первом этапе создания комплекса составляет 2,5 миллиарда рублей. Уже подобраны земли под строительство в Хабаровском муниципальном районе, отработаны вопросы реализации продукции на Дальнем Востоке с сетью «Самбери», проведены переговоры с торговыми представителями КНР о реализации мяса индейки в объеме 60% от общего производства.

В Хабаровском муниципальном районе может появиться и биотехнологический кластер, рассчитанный на потребности молочного скотоводства. Он предполагает строительство биогазовой установки для ООО «Сергеевское», занимающейся утилизацией отходов животноводства с получением экологически чистых, высокоэффективных биоудобрений, тепла и электроэнергии. Стоимость проекта составляет 162,5 млн рублей, срок окупаемости - около 5 лет. При выходе на проектную мощность годовой эффект от экономии на электроэнергии составит 6,6 млн рублей, от увеличения урожайности - 12,1 млн рублей. Помощь в подготовке специализированных кадров, освоении технологии производства биогаза, предоставлении излишков отходов пивоваренного производства для переработки и полной загрузки биогазовой установки ООО «Сергеевское» окажет филиал «Балтика-Хабаровск».

Планы развития тепличных хозяйств вокруг Хабаровска связаны с возможностью импортозамещения: ежегодно в Хабаровский край ввозятся из-за рубежа 97 тыс. тонн свежих овощей на сумму $100 млн.

Реализация проекта «Создание энергетического комплекса для утилизации навоза КРС с получением электрической и тепловой энергии для удовлетворения технологических потребностей животноводческой фермы ООО «Амурская Заря» намечена в районе имени Лазо. В его рамках также предусматривается строительство теплицы площадью 1 000 м кв. для выращивания овощей. Как отмечает Неля Рассохатская, на территории Дальнего Востока ни в одном сельскохозяйственном предприятии пока не применяется такой метод утилизации отходов животноводства.

ООО «Агропромышленный комплекс «Федоровский» получило предварительные согласования от комитета по развитию ТЭК правительства края и филиала ОАО «Газпром газораспределение» в ДФО о технической возможности подачи природного газа для газификации планируемого к строительству тепличного комплекса ООО «АПК Федоровский», площадью 6 га.

ООО «Ангарстрой» планирует приступить в 2014 году к проектированию первой очереди тепличного комплекса площадью 3 га на земельном участке, прилегающем к поселению Ильинка Хабаровского района. Участок находится в непосредственной близости к газораспределительной станции.

Получено предварительное согласование о технической возможности подачи природного газа для газификации планируемого к строительству тепличного комплекса.

Минсельхоз помогает фермерскому хозяйству в поисках соинвестора проекта строительства тепличного комбината площадью до 6 га в районе поселения Некрасовка Хабаровского района.

Для увеличения эффективности работы сельхозкомплекса края создается и современный технический сервис. Изучив опыт Амурской области, в начале марта краевое министерство сельского хозяйства совместно с отделением посольства Республики Беларусь в Хабаровске и руководством ООО «Даниловка» проработало вопрос об организации сервисного центра для обслуживания белорусской сельхозтехники, где также будет проходить и обучение механизаторов. Центр будет создан в Хабаровском районе, на базе ООО «Даниловка». Сейчас рассматривается вопрос о поставках техники и комплектующих. Интересно, что товарообмен может оказаться взаимным: белорусы заинтересовались наработками края в области селекции сои.  

Александр НИКОЛАЕВ.  Журнал "Дальневосточный капитал", апрель,  2014 год.

Теги: сельское хозяйство  теплицы 


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