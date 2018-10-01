|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 10 Октября, 16:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае планируют создать биотехнологический кластер для молочного скотоводства
Как рассказала «Дальневосточному капиталу» заместитель министра сельского хозяйства края Неля РАССОХАТСКАЯ, в 2014 году министерством организовано сопровождение целого ряда инвестиционных проектов.
В 2013 году на ОАО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» принято решение по строительству комплекса по выращиванию и глубокой переработке индейки, с ежегодной производительностью 15 тыс. тонн мяса в живом весе. По предварительным расчетам, объем инвестиций на первом этапе создания комплекса составляет 2,5 миллиарда рублей. Уже подобраны земли под строительство в Хабаровском муниципальном районе, отработаны вопросы реализации продукции на Дальнем Востоке с сетью «Самбери», проведены переговоры с торговыми представителями КНР о реализации мяса индейки в объеме 60% от общего производства.
В Хабаровском муниципальном районе может появиться и биотехнологический кластер, рассчитанный на потребности молочного скотоводства. Он предполагает строительство биогазовой установки для ООО «Сергеевское», занимающейся утилизацией отходов животноводства с получением экологически чистых, высокоэффективных биоудобрений, тепла и электроэнергии. Стоимость проекта составляет 162,5 млн рублей, срок окупаемости - около 5 лет. При выходе на проектную мощность годовой эффект от экономии на электроэнергии составит 6,6 млн рублей, от увеличения урожайности - 12,1 млн рублей. Помощь в подготовке специализированных кадров, освоении технологии производства биогаза, предоставлении излишков отходов пивоваренного производства для переработки и полной загрузки биогазовой установки ООО «Сергеевское» окажет филиал «Балтика-Хабаровск».
Планы развития тепличных хозяйств вокруг Хабаровска связаны с возможностью импортозамещения: ежегодно в Хабаровский край ввозятся из-за рубежа 97 тыс. тонн свежих овощей на сумму $100 млн.
Реализация проекта «Создание энергетического комплекса для утилизации навоза КРС с получением электрической и тепловой энергии для удовлетворения технологических потребностей животноводческой фермы ООО «Амурская Заря» намечена в районе имени Лазо. В его рамках также предусматривается строительство теплицы площадью 1 000 м кв. для выращивания овощей. Как отмечает Неля Рассохатская, на территории Дальнего Востока ни в одном сельскохозяйственном предприятии пока не применяется такой метод утилизации отходов животноводства.
ООО «Агропромышленный комплекс «Федоровский» получило предварительные согласования от комитета по развитию ТЭК правительства края и филиала ОАО «Газпром газораспределение» в ДФО о технической возможности подачи природного газа для газификации планируемого к строительству тепличного комплекса ООО «АПК Федоровский», площадью 6 га.
ООО «Ангарстрой» планирует приступить в 2014 году к проектированию первой очереди тепличного комплекса площадью 3 га на земельном участке, прилегающем к поселению Ильинка Хабаровского района. Участок находится в непосредственной близости к газораспределительной станции.
Получено предварительное согласование о технической возможности подачи природного газа для газификации планируемого к строительству тепличного комплекса.
Минсельхоз помогает фермерскому хозяйству в поисках соинвестора проекта строительства тепличного комбината площадью до 6 га в районе поселения Некрасовка Хабаровского района.
Для увеличения эффективности работы сельхозкомплекса края создается и современный технический сервис. Изучив опыт Амурской области, в начале марта краевое министерство сельского хозяйства совместно с отделением посольства Республики Беларусь в Хабаровске и руководством ООО «Даниловка» проработало вопрос об организации сервисного центра для обслуживания белорусской сельхозтехники, где также будет проходить и обучение механизаторов. Центр будет создан в Хабаровском районе, на базе ООО «Даниловка». Сейчас рассматривается вопрос о поставках техники и комплектующих. Интересно, что товарообмен может оказаться взаимным: белорусы заинтересовались наработками края в области селекции сои.
Александр НИКОЛАЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
- Урожай на полях ВЭФ
- Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
- В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану
- Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП
- На карте Хабаровского края может появиться новый Крым
- Яхтенный туризм по Амуру: навстречу ветру
- В Хабаровский край за затерянным миром
- Притягательная сила Хабаровска работает на туристов
- В Хабаровском крае устроили ликбез для экспортеров
- Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.