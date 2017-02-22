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Четверг| 23 Февраля, 05:25 |
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Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
Тепличный комплекс занимает 2,5 гектара. Особенность производства - использование технологии гидропоники.
- Суть ее в том, что овощи в теплице растут не в привычном для российских аграриев грунте, а в субстрате - минеральной вате, насыщенной специальным раствором, в котором есть все необходимое для жизни растения, - рассказывает менеджер контроля качества компании JGC Evergreen Максим МИРГАЗУТДИНОВ. - У такого субстрата целый ряд преимуществ. Во-первых, он абсолютно нейтрален, не содержит инфекций и вредителей, которые обычно живут в почве. Во-вторых, он позволяет точно сбалансировать количество необходимых веществ, избежав излишеств. Гидропоника обеспечивает все потребности растения в нужном количестве и в нужное время.
Еще одной особенностью тепличного комплекса являются самые настоящие шмели, обязанность которых - опыление растений. На предприятии имеется пять ульев этих полезных созданий.
Основные плюсы безгрунтового выращивания - это полный контроль за питанием растений, отсутствие инфекций и нитратов и, конечно, возможность получать урожай независимо от сезона и погодных условий.
На самом деле, подобный метод для выращивания растений был известен еще с древних времен, к примеру - знаменитые висячие сады Семирамиды, где для создания цветущих садов в засушливой песчаной местности Вавилона использовали оросительную систему.
Несмотря на то что сама технология гидропоники не является новейшей, JGC Evergreen можно по праву считать одним из агроноваторов Дальнего Востока, производящим продукцию в теплицах нового поколения. Сегодня огурцы и томаты, выращенные по передовым технологиям со строгим соблюдением японских традиций качества, продаются под торговой маркой «Новый день» в розничных сетях Хабаровска и в собственных торговых точках.
В 2016-2017 урожайном году в тепличном комплексе расширили ассортимент томатов и огурцов за счет новинок премиум-класса. Также в ближайшей перспективе компания планирует наладить в Хабаровске производство клубники. После завершения строительства второй очереди планируется третья, которая увеличит площади теплиц до 10 га.
Вера КАЛИНИНА.
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