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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:40 |
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Прибыль следует за инвестициями
Оживить экономику может приток свежих инвестиций в проекты, инициатором которых выступает частный бизнес. Но не менее значимую роль могут сыграть и бюджетные вложения, как федеральные, так и региональные.
Расчет на прибыль
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП), в 2014 году на 26 объектов всех форм собственности в Хабаровском крае запланировано выделить 7,6 млрд рублей из федерального бюджета. В первом полугодии регион уже получил 4,5 млрд рублей: в полном объеме профинансированы 10 объектов краевой и муниципальной собственности и 6 объектов - государственной. Федеральный центр свои обязательства выполняет в полной мере. Однако, по словам министра экономического развития Хабаровского края Виктора КАЛАШНИКОВА, «освоение» бюджетных денег пока идет с отставанием.
Из краевого бюджета на поддержку инвестпроектов должно поступить 4,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей уже перечислены инвесторам.
- В текущем году необходимо обеспечить рост валовых капиталовложений на 3%. По итогам полугодия крупные предприятия показывают рост на 0,3%. До конца года необходимо обеспечить реализацию 5 проектов на общую сумму свыше 50 млрд рублей. При этом будет создано 353 дополнительных рабочих места, - уточнил Виктор Калашников.
К настоящему времени в Хабаровском крае зарегистрировано в общей сложности порядка 500 инвестиционных проектов, однако активно реализуются 12 с суммарным объемом инвестиций в 257 млрд рублей. В 2014 году из внебюджетных источников планируется привлечь более 60 млрд рублей.
В перечень ключевых проектов, формирующих основную инвестиционную базу, входит программа модернизации Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода. В числе приоритетных вводных проектов в реальном секторе экономики этого года Виктор Калашников называет сооружение комплекса гидрогенизационных процессов на Хабаровском НПЗ, строительство нефтепровода-отвода «ВСТО - ХНПЗ». Существенный рост производства, а следовательно и налоговой базы для краевого бюджета, должно обеспечить завершение строительства обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении.
В этом году целый ряд крупных инвестиционных проектов реализуется в транспортном комплексе региона. Основной «двигатель» здесь железная дорога, которая продолжает реконструкцию участка «Оуэн - Высокогорная». Значительные по капиталовложениям проекты реализуются в порту Ванино, последовательно модернизируется Хабаровский аэропорт.
При этом модернизация нефтеперерабатывающих производств и ввод новых мощностей позволят в течение трех лет добиться увеличения прибыли до 50 млрд рублей.
Несмотря на сегодняшний кризис в отрасли, ставка делается и на обновление лесоперерабатывающего комплекса: создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в городе Амурске, организация производства строганых и профилированных пиломатериалов в поселке Березовом Солнечного района и ввод завода по производству плит МДФ в поселке Хор района им. Лазо.
Наиболее инвестиционно активными отраслями Хабаровского края, по мнению экспертов, являются транспортный и энергетический комплексы, лесное и рыбное хозяйство, горная отрасль, финансовый сектор. В 2013 году существенная доля инвестиций в основной капитал была вложена в транспорт - 52%, ТЭК - 8%, добычу полезных ископаемых - 4,4%, лесопромышленный комплекс - 3,6%.
Формирование деловой среды
Региональные власти ожидают принятие закона о территориях опережающего развития (ТОР), чтобы начать предметную работу с конкретными инвесторами. До окончания года планируется согласовать план развития трех площадок, выделенных в крае под ТОР. Между тем привлечь потенциального инвестора в регион могут не только преференции и льготы, но и комфортная деловая среда и инфраструктура.
В текущем году Хабаровский край вошел в федеральный пилотный проект, в ходе которого будут оценены усилия чиновников на инвестиционном фронте. С 2015 года основным критерием результативности действий региональных властей может стать количество одержанных побед в борьбе за инвестиции.
Хабаровский край стал одним из первых регионов Дальнего Востока, выполнивших требования регионального инвестиционного стандарта, включающего 15 пунктов. В регионе приняты и действуют нормативные правовые акты, регламентирующие защиту прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности.
В крае создана необходимая инвестиционная инфраструктура: есть бизнес-инкубатор, размещенный в Тихоокеанском государственном университете в столице региона, работает технопарк (Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет), налажена деятельность Центра коллективного пользования в составе Центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края. Кроме того, функционирует Центр кластерного развития - для управления и координации развития инновационного территориального кластера авиа- и судостроения. Имеются инвестиционные площадки для размещения производств - неиспользуемые земельные участки и промышленные площадки с элементами инфраструктуры.
Прямая заинтересованность
Привлекательной площадкой для инвестиций остается Большой Уссурийский остров. Региональное правительство ведет переговоры с крупной китайской компанией «ИДА». Потенциальные инвесторы готовы вложиться в строительство ипподрома с необходимой инфраструктурой на российской части острова. Проект с обустроенной инфраструктурой можно реализовать за 3-4 года. В самом Китае, за исключением Гонконга, запрещены скачки на лошадях и тотализаторы, но это зрелище пользуется достаточно большой популярностью в Поднебесной. Поэтому многие туристы из КНР приедут на Большой Уссурийский остров, чтобы посмотреть на соревнования и сделать свои ставки. Проектом предусматривается и строительство конезавода на материковой части около города Хабаровска, рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
Инвесторы проявляют живой интерес и к развитию промышленного сектора. Недавно губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и руководство компании «ТехноНИКОЛЬ» подписали меморандум о сотрудничестве. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения производства теплоизоляционных материалов, которое в настоящее время компания ведет на заводе «Базалит-ДВ» в Хабаровске. Компания планирует строительство второй линии по производству базальтовой теплоизоляции мощностью 45 000 тонн продукции в год. Открытие новой линии запланировано на 2015 год. Реализация инвестпроекта позволит создать дополнительно 110 новых рабочих мест. Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Хабаровского края составит 32,9 млн рублей в 2015 году и 43,5 млн рублей в 2016 году. Как стало известно, компания также планирует построить заводы по производству рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных материалов, а также битумных и полимерных мастик. По предварительным оценкам, совокупный объем инвестиций в новые проекты составит 2,8 млрд рублей.
- Мы окажем содействие этому проекту, новый завод может разместиться на одной из территорий социально-экономического развития, которые создаются сейчас в крае. Очень важно, что в регионе будет развиваться высокотехнологичное производство. Это позволит строительным компаниям края использовать современные экологически чистые материалы, повысит качество строительно-монтажных работ, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Комфортная деловая среда, которая создается в регионе, становится благодарной почвой для воплощения современных инвестиционных идей и развития бизнеса. Сотрудничество властей и инвесторов позволяет делать ставки на долгосрочные проекты, от которых зависит успешное развитие всего субъекта.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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