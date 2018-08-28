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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
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Объем инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае составил 53,1 млрд рублей
Важно отметить, что в регионе растут прямые иностранные инвестиции. В то время как внутренние инвестиции во многом можно нарастить за счет вливаний вышестоящего бюджета, иностранные вложения - чистый показатель привлекательности региона и доверия иностранных инвесторов к политике и экономике края. Об улучшении ситуации свидетельствует и смена приоритетов иностранных вложений.
- Если раньше у нас доля прямых инвестиций в иностранных вложениях составляла порядка 10-15%, то в 2012 году - уже 74,2%, а в первом квартале 2013 года она выросла до 97%, - говорит Максим ТАРАСОВ, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества и инвестиций министерства экономического развития Хабаровского края.
Правительство края комплексно подходит к созданию системы поддержки инвесторов. В 2011 году принят закон «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае». Он упорядочил работу с инвесторами, определил формы поддержки. Законом введено понятие государственно-частного партнерства.
Организационная поддержка сосредоточена на сопровождении проектов: в рамках своих полномочий правительство края в составе рабочей группы включается в реализацию проекта, всячески содействуя его продвижению в получении необходимых разрешительных документов, прохождении административных согласований. Правительство края также способствует включению проектов в федеральные целевые программы, предполагает любую консультативную помощь, поддержку в проведении имиджевых и рекламных мероприятий.
- Хабаровский край организует единые стенды на различных выставках внутри страны и за рубежом. И проект инвестора может стать частью экспозиции, что облегчает поиск потенциальных партнеров, - поясняет Максим Тарасов. - Инвесторам открыты двери для участия в различных бизнес-миссиях, где задействованы ресурсы региона.
Несколько видов предполагает и финансовая поддержка. Наиболее известные - действующие в соответствии с краевым законом налоговые льготы. Если проект признан приоритетным на территории края, он получает льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество. По налогу на прибыль инвестор уплачивает в региональный бюджет 13,5% вместо общепринятых 18%. Наполовину уменьшается региональная составляющая налога на имущество. Кроме того, инвестор может воспользоваться льготой при оплате аренды земли, находящейся в краевой собственности. Для приоритетных проектов ставка арендной платы снижается в 5 раз.
Другой вид финансовой поддержки - инвестиционный налоговый кредит. Он предполагает отсрочку уплаты налогов в краевой бюджет. Возможно войти в региональные целевые программы для субсидирования части затрат на реализацию проектов. Работает инструмент предоставления гарантий Хабаровского края для получения инвесторами кредитных ресурсов.
Чтобы система нормально работала, в крае созданы необходимые институты. Действует инвестиционный совет при правительстве региона. Он рассматривает проекты, принимает решение о присвоении им статуса приоритетных, сопровождает их, принимает решение о вхождении правительства края в проект на правах ГЧП. Работает консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе. Здесь иностранные инвесторы имеют возможность рассказать о своих проектах, намерениях, проблемах напрямую главе региона. Работает инвестиционный уполномоченный, которым является заместитель председателя правительства края - министр экономического развития и внешних связей Виктор КАЛАШНИКОВ.
Вопросы помощи инвесторам планируется в дальнейшем передать агентству регионального развития. Проходит стадию формирования корпорация развития Хабаровского края.
- На наш взгляд, это будет девелопментский центр, который займется развитием жилищного и промышленного строительства на территориях, созданием индустриальных парков и промышленных кластеров, - рассказывает Максим Тарасов.
Инвестициям с инновационной составляющей помогает Дальневосточное агентство содействия инновациям. Оно может включиться в проект еще на стадии появления идеи и довести ее до воплощения в готовом продукте. Создаваемый ДАСИ на базе кластера авиа- и судостроения инжиниринговый центр также будет способствовать облегчению реализации проектов и увеличению эффективности деятельности новых промышленных предприятий.
Все мероприятия по стимулированию деловой активности капитала заложены в программу «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012-2015 годов».
Идет активная работа над внедрением на территории стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного Агентством стратегических инициатив. У края с агентством подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, утверждена дорожная карта по реализации стандарта. АСИ создана экспертная группа из представителей общественности и бизнеса, которая оценивает ход выполнения обязательств, взятых на себя правительством региона. Стандарт должен быть внедрен до конца 2013 года.
- В стандарте есть такие серьезные пункты, как, например, создание индустриальных парков. А их за один день не построишь, - объясняет трудности Максим Тарасов. - Сложность не в подборе площадки, даже не в обеспечении ее необходимой инфраструктурой. Важно корректно поставить цель создания индустриальной зоны, понять так называемую «тематику» - под какие производства создавать индустриальный парк. Но задача поставлена - идет выполнение.
Один из важнейших шагов по внедрению стандарта АСИ - определение стратегических приоритетов, долгосрочной повестки развития Хабаровского края. Ответить на вопрос о том, какие отрасли региона имеют наибольший инвестиционный потенциал, какие площадки привлекательны для инвесторов, на каких направлениях нужно сосредоточить объекты формирующейся в крае инновационно-инвестиционной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки) поможет Инвестиционная стратегия. Разработку Инвестиционной стратегии ведет Национальный институт конкурентоспособности (группа Stas Marketing). В рамках этой работы уже опрошены десятки представителей местного бизнеса в Хабаровске, Комсомольске, районах, проведены комплексные кабинетные исследования.
Становится понятно, что Хабаровскому краю необходимо ускоренными темпами наращивать инвестиционную активность, фокусируясь не только на традиционных для региона «больших» сегментах экономики - тяжелом машиностроении, лесном комплексе, горном деле, - но также на «точках роста», т. е. на сегментах, демонстрирующих наилучшие инвестиционные индикаторы: транспортно-логистическом комплексе, рыбном хозяйстве, туризме и сфере услуг, особенно на муниципальном уровне. При этом пока «слабой стороной Хабаровского края как инвестиционной площадки является недомаркетированность местных товаров и производителей, - комментирует директор региональной практики Stas Marketing Евгений БОРИСОВ. - Хабаровский край слабо представлен на инвестиционной карте страны, а коммуникации в этом направлении разрозненны».
Как раз внедрение Инвестиционного стандарта, в т. ч. реализация Инвестиционной стратегии, позволит устранить это и другие ограничения развития региональной экономики. Завершится разработка Инвестиционной стратегии обсуждением на экономическом совете при губернаторе, на котором эксперты помогут адаптировать документ к реалиям Хабаровского края, чтобы он превратился в реальную, действенную программу.
Реализуются и другие составляющие стандарта: создается инвестпортал, организован прямой канал связи с руководством края, составляется инвестиционная декларация, создается специализированная организация для работы с инвестором по типу «одного окна» - работа идет по всем 15 пунктам.
В правительстве края понимают, что ждать немедленного эффекта после внедрения стандарта не стоит. Здесь на опыте знают, что результат в работе с инвестором достигается только кропотливым каждодневным трудом, общим желанием помочь созданию в регионе новой экономики.
Досье «ДК»
Ключевые проекты, реализуемые на территории Хабаровского края в 2013 году за счет частных инвесторов.
ОАО «СУЭК»: развитие производственных мощностей со строительством обогатительной фабрики на Ургальском угольном месторождении, строительство Ванинского балкерного терминала.
ОАО «Полиметалл»: проект «Албазино-Амурск» в составе Албазинской горно-обогатительной фабрики и гидрометаллургического комбината в г. Амурске.
ОАО «НК «Альянс» и ОАО «НК «Роснефть»: реконструкция Хабаровского и Комсомольского НПЗ.
ООО «Руссдрагмет» и ООО «Рудник «Авлаякан»: строительство горно-обогатительных комплексов на золоторудных месторождениях Белая Гора в Николаевском районе и Авлаякан в Аяно-Майском районе.
ООО «Амур-Минералс»: проведение геологоразведочных работ с целью поиска месторождений золота и меди на Малмыжском рудном поле в Нанайском районе.
ОАО «Дальлеспром»: создание центра глубокой переработки древесины в г. Амурске.
ООО «Азия лес»: организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовом Солнечного района.
Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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