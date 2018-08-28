Объем инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае составил 53,1 млрд рублей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69 р.
1 EUR 80 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
13.09 |
Японский бизнес заинтересован во Владивостоке
13.09 |
"На Дальнем Востоке меньше всего нарушений"
13.09 |
В столице Приморья откроется торгпредство Монголии
13.09 |
Дальний Восток должен стать точкой притяжения для граждан
12.09 |
Премьер-министр Республики Корея хочет приехать на ВЭФ-2019 во Владивосток на поезде
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
25 Августа 2013, 23:04 | Тема номера

Объем инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае составил 53,1 млрд рублей

По предварительной оценке, в первом полугодии 2013 года объем инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае составил 53,1 млрд рублей, почти 90% показателей первых шести месяцев 2012 года. Как объяснили "ДК" в региональном министерстве экономического развития и внешних связей, снижение является ожидаемым, вызвано оно завершением основных работ по строительству магистральных трубопроводов. Без их учета рост частных инвестиций в крае продолжится, как и на протяжении всех последних лет. Кстати сказать, картина со снижением инвестиций наблюдается не только в крае. Строительство трубопроводного транспорта повлияло на "эффект базы" по инвестициям и в других регионах России, где прошла стройка.

Важно отметить, что в регионе растут прямые иностранные инвестиции. В то время как внутренние инвестиции во многом можно нарастить за счет вливаний вышестоящего бюджета, иностранные вложения - чистый показатель привлекательности региона и доверия иностранных инвесторов к политике и экономике края. Об улучшении ситуации свидетельствует и смена приоритетов иностранных вложений.

- Если раньше у нас доля прямых инвестиций в иностранных вложениях составляла порядка 10-15%, то в 2012 году - уже 74,2%, а в первом квартале 2013 года она выросла до 97%, - говорит Максим ТАРАСОВ, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества и инвестиций министерства экономического развития Хабаровского края.

Правительство края комплексно подходит к созданию системы поддержки инвесторов. В 2011 году принят закон «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае». Он упорядочил работу с инвесторами, определил формы поддержки. Законом введено понятие государственно-частного партнерства.

Организационная поддержка сосредоточена на сопровождении проектов: в рамках своих полномочий правительство края в составе рабочей группы включается в реализацию проекта, всячески содействуя его продвижению в получении необходимых разрешительных документов, прохождении административных согласований. Правительство края также способствует включению проектов в федеральные целевые программы, предполагает любую консультативную помощь, поддержку в проведении имиджевых и рекламных мероприятий.

- Хабаровский край организует единые стенды на различных выставках внутри страны и за рубежом. И проект инвестора может стать частью экспозиции, что облегчает поиск потенциальных партнеров, - поясняет Максим Тарасов. - Инвесторам открыты двери для участия в различных бизнес-миссиях, где задействованы ресурсы региона.

Несколько видов предполагает и финансовая поддержка. Наиболее известные - действующие в соответствии с краевым законом налоговые льготы. Если проект признан приоритетным на территории края, он получает льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество. По налогу на прибыль инвестор уплачивает в региональный бюджет 13,5% вместо общепринятых 18%. Наполовину уменьшается региональная составляющая налога на имущество. Кроме того, инвестор может воспользоваться льготой при оплате аренды земли, находящейся в краевой собственности. Для приоритетных проектов ставка арендной платы снижается в 5 раз.

Другой вид финансовой поддержки - инвестиционный налоговый кредит. Он предполагает отсрочку уплаты налогов в краевой бюджет. Возможно войти в региональные целевые программы для субсидирования части затрат на реализацию проектов. Работает инструмент предоставления гарантий Хабаровского края для получения инвесторами кредитных ресурсов.

Чтобы система нормально работала, в крае созданы необходимые институты. Действует инвестиционный совет при правительстве региона. Он рассматривает проекты, принимает решение о присвоении им статуса приоритетных, сопровождает их, принимает решение о вхождении правительства края в проект на правах ГЧП. Работает консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе. Здесь иностранные инвесторы имеют возможность рассказать о своих проектах, намерениях, проблемах напрямую главе региона. Работает инвестиционный уполномоченный, которым является заместитель председателя правительства края - министр экономического развития и внешних связей Виктор КАЛАШНИКОВ.

Вопросы помощи инвесторам планируется в дальнейшем передать агентству регионального развития. Проходит стадию формирования корпорация развития Хабаровского края.

- На наш взгляд, это будет девелопментский центр, который займется развитием жилищного и промышленного строительства на территориях, созданием индустриальных парков и промышленных кластеров, - рассказывает Максим Тарасов.

Инвестициям с инновационной составляющей помогает Дальневосточное агентство содействия инновациям. Оно может включиться в проект еще на стадии появления идеи и довести ее до воплощения в готовом продукте. Создаваемый ДАСИ на базе кластера авиа- и судостроения инжиниринговый центр также будет способствовать облегчению реализации проектов и увеличению эффективности деятельности новых промышленных предприятий.

Все мероприятия по стимулированию деловой активности капитала заложены в программу «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012-2015 годов».

Идет активная работа над внедрением на территории стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного Агентством стратегических инициатив. У края с агентством подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, утверждена дорожная карта по реализации стандарта. АСИ создана экспертная группа из представителей общественности и бизнеса, которая оценивает ход выполнения обязательств, взятых на себя правительством региона. Стандарт должен быть внедрен до конца 2013 года.

- В стандарте есть такие серьезные пункты, как, например, создание индустриальных парков. А их за один день не построишь, - объясняет трудности Максим Тарасов. - Сложность не в подборе площадки, даже не в обеспечении ее необходимой инфраструктурой. Важно корректно поставить цель создания индустриальной зоны, понять так называемую «тематику» - под какие производства создавать индустриальный парк. Но задача поставлена - идет выполнение.

Один из важнейших шагов по внедрению стандарта АСИ - определение стратегических приоритетов, долгосрочной повестки развития Хабаровского края. Ответить на вопрос о том, какие отрасли региона имеют наибольший инвестиционный потенциал, какие площадки привлекательны для инвесторов, на каких направлениях нужно сосредоточить объекты формирующейся в крае инновационно-инвестиционной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки) поможет Инвестиционная стратегия. Разработку Инвестиционной стратегии ведет Национальный институт конкурентоспособности (группа Stas Marketing). В рамках этой работы уже опрошены десятки представителей местного бизнеса в Хабаровске, Комсомольске, районах, проведены комплексные кабинетные исследования.

Становится понятно, что Хабаровскому краю необходимо ускоренными темпами наращивать инвестиционную активность, фокусируясь не только на традиционных для региона «больших» сегментах экономики - тяжелом машиностроении, лесном комплексе, горном деле, - но также на «точках роста», т. е. на сегментах, демонстрирующих наилучшие инвестиционные индикаторы: транспортно-логистическом комплексе, рыбном хозяйстве, туризме и сфере услуг, особенно на муниципальном уровне. При этом пока «слабой стороной Хабаровского края как инвестиционной площадки является недомаркетированность местных товаров и производителей, - комментирует директор региональной практики Stas Marketing Евгений БОРИСОВ. - Хабаровский край слабо представлен на инвестиционной карте страны, а коммуникации в этом направлении разрозненны».

Как раз внедрение Инвестиционного стандарта, в т. ч. реализация Инвестиционной стратегии, позволит устранить это и другие ограничения развития региональной экономики. Завершится разработка Инвестиционной стратегии обсуждением на экономическом совете при губернаторе, на котором эксперты помогут адаптировать документ к реалиям Хабаровского края, чтобы он превратился в реальную, действенную программу.

Реализуются и другие составляющие стандарта: создается инвестпортал, организован прямой канал связи с руководством края, составляется инвестиционная декларация, создается специализированная организация для работы с инвестором по типу «одного окна» - работа идет по всем 15 пунктам.

В правительстве края понимают, что ждать немедленного эффекта после внедрения стандарта не стоит. Здесь на опыте знают, что результат в работе с инвестором достигается только кропотливым каждодневным трудом, общим желанием помочь созданию в регионе новой экономики.

Досье «ДК»

Ключевые проекты, реализуемые на территории Хабаровского края в 2013 году за счет частных инвесторов.

ОАО «СУЭК»: развитие производственных мощностей со строительством обогатительной фабрики на Ургальском угольном месторождении, строительство Ванинского балкерного терминала.

ОАО «Полиметалл»: проект «Албазино-Амурск» в составе Албазинской горно-обогатительной фабрики и гидрометаллургического комбината в г. Амурске.

ОАО «НК «Альянс» и ОАО «НК «Роснефть»: реконструкция Хабаровского и Комсомольского НПЗ.

ООО «Руссдрагмет» и ООО «Рудник «Авлаякан»: строительство горно-обогатительных комплексов на золоторудных месторождениях Белая Гора в Николаевском районе и Авлаякан в Аяно-Майском районе.

ООО «Амур-Минералс»: проведение геологоразведочных работ с целью поиска месторождений золота и меди на Малмыжском рудном поле в Нанайском районе.

ОАО «Дальлеспром»: создание центра глубокой переработки древесины в г. Амурске.

ООО «Азия лес»: организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовом Солнечного района.

Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.

 

Теги: инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика