|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский край намерен стать якорем для туристов
Как рассказала «Дальневосточному капиталу» заместитель начальника управления по туризму краевого министерства культуры Виктория ХАН, еще в 2013 году правительство Хабаровского края разработало и утвердило программу развития туризма до 2020 года, которая предусматривает ряд мер, призванных повысить туристическую привлекательность территории.
При этом основной упор делается на создание рекреационных зон в пределах городских территорий, развитие круизного кластера и лечебного туризма. С начала действия программы на эти цели привлечено более 1,8 млрд рублей, причем на каждый вложенный рубль бюджетных средств пришлось более 30 рублей из внебюджетных источников.
Среди самых популярных туристских маршрутов в Хабаровском крае - «Горный лагерь «Гремячий лог», «Петроглифы Сикачи-Аляна», «Тропою Дерсу Узала», «К горному озеру Амут», «Шантарский архипелаг», «К Амурским столбам», спелеологические и рыболовные туры, сплавы по горным рекам, экскурсии «Ночной Хабаровск» и «Хабаровск православный». Являясь многонациональной территорией, край знакомит гостей с культурой коренных малочисленных народностей: нанайцев, нигидальцев, нивхов, ульчей, эвенов, эвенков, орочей, удэгейцев. Помимо музеев и этнографических комплексов туристов ждут творческие мастерские по декоративно-прикладному искусству, мастер-классы, обрядовые шоу.
Спуститься в шахту, побывать на полигоне
Наряду с привычными туристскими маршрутами туроператоры края, активно переориентирующиеся на внутренний рынок, разрабатывают новые направления.
«Одна из программ на первый взгляд не имеет прямого отношения к туризму, - продолжает Виктория Хан. - «Путевка в жизнь» адресована молодым людям, стоящим на пороге выбора будущей профессии, и включает посещение профучилищ, техникумов, предприятий малого и среднего бизнеса. Однако интерес к этой программе довольно быстро перешагнул рамки Хабаровского края, и сегодня она востребована у старшеклассников Приморья, Сахалина, Камчатки.
Кроме того, в 2015 году в Комсомольске начал работу туристический кластер «Промышленный город - гордость Востока России». Управлению по туризму Хабаровского края удалось убедить руководство местных заводов открыть двери для туристов. В результате по итогам предыдущего года около 10,5 тыс. туристов впервые посетили промышленные предприятия края.
Свои двери для гостей открыли филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», «Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», «Амурметалл», «Амурский судостроительный завод». А сегодня прорабатывается идея создания в крае военно-патриотического туристического кластера на базе Восточного военного округа, что позволит туристам побывать на военных полигонах, познакомиться с техникой и окунуться в армейский быт.
Еще одно предложение из категории промышленного туризма - посещение предприятий монопрофильного поселения «Рабочий поселок Чегдомын», где есть возможность своими глазами увидеть, как добывается уголь, побывать в настоящей шахте и пообщаться с представителями этой профессии».
Копилка зимнего туризма пополняется
Важным этапом развития отрасли в Хабаровском крае стала разработка туристско-рекреационного кластера «Комсомольский». Он включает пять комплексных проектов: рекреационную зону «Центральная», спортивно-рекреационный комплекс «Ключевая сопка», туристско-рекреационный комплекс «Силинский», туристско-инновационный центр «Авиационный» и горнолыжный курорт «Холдоми». На их базе будут созданы новые туристические маршруты по направлениям спортивного, оздоровительного и событийного туризма. И сегодня идет работа над включением данного проекта в региональную и федеральную программы развития туризма.
Кроме того, около 700 школьников из разных городов России принял в 2015 году Хабаровский край на маршруте «Дальневосточные рубежи Победы», что вошел в число девяти лучших всероссийских проектов, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны.
Наряду с этим на протяжении 2015 года активно развивались в крае такие традиционные туристские направления, как культурно-познавательный, деловой, событийный, этнографический, экологический и экстремальный туризм. С расширением возможностей и услуг горнолыжного комплекса «Холдоми», а затем и со строительством в Хабаровском районе комплекса «Хекцир» пополнится «копилка» зимних видов туризма на территории.
Событие как повод для знакомства
Событийный туризм все активнее охватывает регион, и Хабаровский край не исключение. «Амурские волны», «Серебряная корюшка», «Аист над Амуром» - эти и другие «фирменные» мероприятия края пользуются все большим спросом со стороны туристов. Также у гостей, особенно иностранных, высок интерес к различным мастер-классам, через которые они могут познавать культуру и традиции разных народов, проживающих на территории края. И управление по туризму хабаровского краевого министерства культуры вместе с туроператорами стремятся наполнить эту нишу качественными турпродуктами. Например, есть идея создать в Нанайском районе мастерскую, где можно будет познакомиться с искусством работы с рыбьей кожей. Посвященный этому мастер-класс уже успешно реализуется на базе художественного музея г. Комсомольска-на-Амуре. Также на базе хабаровского Педагогического института ТОГУ открылся центр ремесел, где для посетителей представлены уроки творчества, мастер-классы, различные обучающие программы.
У зарубежных гостей очень популярны туры «Европа в двух часах». Приезжая в Хабаровск, соседи из АТР знакомятся с другим образом жизни, иной архитектурой. При этом у представителей разных стран разные интересы. Японцы, например, очень любят сельский туризм и даже готовы арендовать в летнее время дачные участки хабаровчан. Китайцев на Дальний Восток влечет в первую очередь шопинг. Впрочем, в последнее время туристы из Поднебесной все чаще посещают Большой Уссурийский остров, интересуются экскурсионными маршрутами по краевой столице, т. е. туризмом в чистом виде, и, судя по прогнозам, сулящим дальнейшее увеличение турпотока в несколько раз, эта тенденция будет усиливаться.
С большим интересом отнеслись и жители, и гости края к новому для территории направлению гастрономического туризма. В конце 2015 года в Хабаровске с успехом прошли фестиваль «Кухня без границ» и Международный гастрономический форум, в рамках которого состоялся круглый стол на тему «Создание уникальных гастрономических туристских продуктов в Хабаровском крае».
Продолжается и работа по созданию новой линейки межрегиональных туров для включения их в трансграничный проект «Восточное кольцо России». Турбизнесом разрабатываются маршруты «Комсомольск-на-Амуре - Владивосток», «Хабаровск - Благовещенск», «Хабаровск - Биробиджан» и другие. Хабаровский край намерен стать одной из якорных территорий для туристов, приезжающих на Дальний Восток и стремящихся узнать о нем за одну поездку как можно больше. Насколько это ему удастся, узнаем по итогам 2016 года.
Оксана ОМЕЛЬЧУК. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
- Юрий Чайка, заместитель председателя правительства Хабаровского края: Резиденты более эффективны, когда бизнес помогает бизнесу
- Международный аэропорт Хабаровск: время перемен
- Хабаровский край намерен стать якорем для туристов
- Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
- Хабаровский край вписался в ТОРы
- Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края: Деловой инвестиционный климат меняется в лучшую сторону
- В Хабаровском крае цены ограничили административно
- Первый на Дальнем Востоке частный индустриальный парк создан в Хабаровске
- В Хабаровском крае под ТОСЭР привлекут около 50 млрд руб. инвестиций
- На российской части Большого Уссурийского будет создан порт для круизного и яхтенного туризма
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.