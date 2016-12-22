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Международный аэропорт Хабаровск: время перемен
В это время, как никогда прежде, территории нужны прорывные проекты. С одной стороны, они станут индикаторами стартовавшей программы изменений, а с другой - обеспечат долговременный мультипликативный эффект для экономики региона. Одной из таких точек роста станет международный аэропорт Хабаровск с его амбициозной программой развития.
Инфраструктурный мейнстрим
В основе качественных социально-экономических изменений любых территорий с большим потенциалом развития лежит создание инфраструктурного каркаса. Он является базой, импульсом для развития либо стабилизации экономики. По мнению экспертов, именно крупные инфраструктурные инвестпроекты в отдельных дальневосточных субъектах, такие как строительство магистрального трубопровода, в 2008-2009 годах позволили региону не допустить экономического провала, получить хорошие показатели.
Сегодня внимание федеральных властей сосредоточено на Дальнем Востоке России как на одном из регионов, развитие которого определяет тенденции будущего. И в связи с этим формирование инфраструктуры - настоящий мейнстрим в процессе развития ДФО на ближайшие годы.
Инфраструктурные проекты выступят драйверами экономики Дальнего Востока. Они стимулируют развитие ряда отраслей, способствуют формированию положительного имиджа региона. Благодаря им появится возможность практической реализации многочисленных идей освоения дальневосточных территорий.
Одним из самых ярких, прорывных проектов для региона станет реализация программы комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый). Воплощение этого проекта скажется как на повышении качества жизни населения, так и на формировании инвестиционной, туристической привлекательности Дальнего Востока России.
Программа развития аэропорта столицы ДФО выполняется при поддержке правительства РФ и правительства Хабаровского края. Предполагается использование как собственных, так и привлеченных, в том числе заемных, источников финансирования, а также внедрение принципов государственно-частного партнерства.
Досье «Дальневосточного капитала»: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» - ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investment Ltd. (11%) и корпорация «Международный аэропорт Инчон» (10%).
Взлетный проект
С точки зрения инвестиционной привлекательности международный аэропорт Хабаровск (Новый) имеет неоспоримые преимущества, определяемые географическим положением и климатическими характеристиками. Он находится в территориальном и административном центре Дальнего Востока, на пересечении ключевых как внутрирегиональных, так и международных транспортных магистралей, в месте пересечения международных воздушных трасс. Количество солнечных дней в году в Хабаровске превышает 300 дней.
Транспортной стратегией РФ на период до 2020 года аэропорт Хабаровск определен в качестве одного из узловых аэропортов (хабов) страны.
Приоритетными направлениями развития, обозначенными акционерами ОАО «Хабаровский аэропорт» на период до 2030 года, являются модернизация инфраструктуры и сервиса, укрепление хабовых операций, а также реализация концепции AirCity, предусматривающей создание многофункционального аэропорта с развитой коммерческой «непрофильной» составляющей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) сeртифицирован по II категории ICAO, что позволяет принимать воздушные суда практически при любых погодных условиях. Имеет сертификат по девятой (высшей) категории по противопожарному обеспечению полетов и объектов инфраструктуры аэропорта, а также по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению. Является запасным для всех аэропортов ДФО, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия - Европа) и транстихоокеанскими (Азия - Северная Америка) маршрутами.
В настоящее время в рамках программы комплексного развития аэропорта, за счет разных источников финансирования, параллельно реализуются два направления: реконструкция аэродромного комплекса, согласно ФЦП «Развитие транспортной системы РФ (2010-2010 годы)», а также проекты создания нового, современного аэровокзального комплекса и объектов концепции AirCity.
Строительство нового пассажирского терминала - это приоритетное направление в развитии аэропорта Хабаровск с целью удовлетворения будущего спроса на пассажирские воздушные перевозки: 3,6 млн пассажиров к 2025 году и 5 млн - к 2030-му. Современный проект, разработанный инженерной компанией Assmann Beraten+Planen, предусматривает создание аэровокзала, позволяющего обеспечить высокое качество обслуживания пассажиров, соответствующее классу «С» ICAO - такой специалисты рекомендуют для аэропортов с аналогичным пассажиропотоком.
Досье «Дальневосточного капитала»: На реконструкцию аэродрома (2015-2017 гг.), включая его техническое оборудование, из средств федерального бюджета выделяется 8,2 млрд руб. Финансирование первого этапа проекта создания пассажирского терминала - строительства сектора внутренних воздушных линий (2017-2018 гг.) - оценивается в 4,2 млрд руб.
В ходе поэтапной реализации планов ОАО «Хабаровский аэропорт», в 2015 году дочернее предприятие компании - АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ) - стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одна из площадок ТОСЭР в столице ДФО так и названа - «Аэропорт». Цель вхождения в этот прорывной проект, предусматривающий систему государственного стимулирования крупных инвествложений на Дальнем Востоке России, - строительство нового пассажирского терминала. По планам, после завершения строительства АО «МАХ» станет эксплуатирующей организацией приоритетного для региона инфраструктурного объекта.
По словам председателя совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка, «без подобных налоговых преференций многие проекты на Дальнем Востоке вряд ли бы имели перспективы реализации в такие сроки, о которых говорится сегодня: льготы дают многим объектам ТОСЭР возможность повысить эффективность и снизить сроки окупаемости на 2-3 года».
Создание гостинично-делового и многофункционального выставочного центров (потенциальной площадки для проведения в будущем Российско-Китайского ЭКСПО) в рамках концепции AirCity также входит в первый этап реализации программы развития аэропорта. Для воплощения проектов созданы, по аналогии с МАХ, 100%-ные дочерние предприятия ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО «Отель Аэро» и АО «ЭКСПО Дальний Восток». В будущем AirCity предусматривает также строительство торгово-развлекательного центра на прилегающей к аэропорту территории.
Объем финансирования (собственные средства) реализации инвестпроектов на сегодня составляет порядка 300 млн руб. На данном этапе выполнены проектирование аэровокзального комплекса и объектов AirCity, геоизыскательские работы, оформлена разрешительная документация на техническое присоединение к сетям, проводятся землеустроительные работы. К концу 2016 года ОАО «ДРСК» завершит реконструкцию трансформаторной подстанции, мощность которой позволит осуществлять энергоснабжение всех запланированных программой развития аэропорта объектов.
После завершения передачи Корпорацией развития Дальнего Востока земельных участков в долгосрочную аренду под строительство резиденту ТОСЭР - АО «МАХ» - наступит следующий важный этап, это рассмотрение проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Нужные решения для Нового
В качестве будущего финансового партнера акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» рассматривают АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», как один из ключевых отечественных финансовых институтов. Актуальны особые механизмы привлечения заемных средств, предлагаемые фондом.
Кроме этого, идут детальные переговоры о вхождении в проект строительства аэровокзала японской корпорации Sojitz Corporation.
Принципиальное значение имеют не только условия финансирования, но и другие инструменты, позволяющие раскрывать потенциал инвестпроектов в полной мере.
«Для нас привлечение профильных инвесторов международного уровня, которые смогут в дальнейшем управлять объектами, интересно с точки зрения получения значимого управленческого, технологического ресурса. Отвечающие требованиям рынка, в широком смысле этого слова, компетенции являются в современном мире определяющими», - поясняет Константин Басюк.
Среди прочего, ключевыми решениями для повышения пассажиропотока аэропорта дальневосточной столицы и в целом привлечения турпотока в регион станут режим «открытого неба» (снимает ряд межправительственных ограничений для иностранных авиаперевозчиков) и визовые преференции для гостей Дальнего Востока РФ, прибывающих на территорию страны через аэропорт его столицы. В вопросе формирования этих инструментов ОАО «Хабаровский аэропорт» заручился поддержкой органов государственной власти на уровне субъекта и Федерации.
Сегодня очевидно: реализация амбициозного инвестпроекта с учетом лучших мировых практик аэропортовой отрасли позволит международному аэропорту Хабаровск стать одной из ключевых функциональных составляющих бренда российского Дальнего Востока.
Мария КОСТЮШКИНА.
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