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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:17 |
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Юрий Чайка, заместитель председателя правительства Хабаровского края: Резиденты более эффективны, когда бизнес помогает бизнесу
Какими событиями для ТОР был наполнен прошедший год? Какие проекты из бумажной стадии уже перешли в реальную плоскость? Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с заместителем председателя правительства Хабаровского края Юрием ЧАЙКОЙ.
- Юрий Афанасьевич, удалось ли вдохнуть реальную жизнь в территории опережающего развития? Как они вписались в систему координат развития Хабаровского края?
- ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск» получили официальный статус в числе первых. На данный момент в обеих зарегистрировано 16 резидентов. В стадии рассмотрения еще более 40 заявок, по которым идет активная работа с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ). Общий объем заявленных инвестиций оценивается в сумму порядка 30 млрд рублей. В течение года менялись конъюнктура, курсовые условия, поэтому какие-то проекты, которые заявлялись изначально, пока притормозили. В стадии реализации сегодня шесть проектов, которые уже достраивались в рамках территорий опережающего развития либо стартовали с нуля. Наше однозначное мнение: механизм, предложенный Минвостокразвития, востребован, эффективный бизнес на эти предложения откликнулся. Есть ряд проектов, которые до этого стояли и не двигались, режим ТОР их подтолкнул.
В числе действующих проектов из тех, что мы представим на ВЭФ, - первая очередь тепличного комплекса в пригороде Хабаровска. Не секрет, что на Дальнем Востоке тяжело строить бизнес, поскольку выше зарплаты, больше себестоимость, - ТОР как раз минимизирует издержки. Это четко просчитала компания ООО «Джей Джи Си Эвергрин», которая стала первым иностранным резидентом ТОР «Хабаровск». Японцы практически два года раздумывали, но именно режим территории опережающего развития склонил их в пользу принятия решения, и первая очередь высокотехнологичных теплиц была построена буквально за год.
Они вошли в проект вместе с российским предприятием-партнером - управляющей компанией, собственником индустриального парка «Авангард» «Энергоимпульс Плюс», которая тоже стала резидентом ТОР. Симбиоз российского и японского бизнеса, гарантии с российской стороны - все это стало хорошим стимулом для инвестора. Российская сторона построила и подвела инфраструктуру. Это еще раз показывает, что резиденты более эффективны, когда бизнес помогает бизнесу - лучше модели не придумаешь. Государство должно расшивать узкие инфраструктурные места, но бизнес быстрее договаривается и решает все вопросы.
Производитель строительных материалов компания «Технониколь», резидент ТОР «Хабаровск», открывает новое производство рядом с уже действующим бизнесом. Мы рассчитываем, что будет реализована кластерная модель, в которую войдут предприятия, производящие широкий спектр стройматериалов, как это организовано компанией в западных регионах страны. Компания производит кровельные материалы, утеплители, ПВХ-продукцию, покрывая порядка 30% российского рынка. Сегодня они уже потеснили на Дальнем Востоке аналогичную китайскую продукцию и поставляют свою в соседние страны, планируют увеличивать объем экспорта.
Планируется открытие двух лесоперерабатывающих предприятий в рамках ТОР «Комсомольск».
- Давайте подробнее поговорим о «контурах» ТОР: насколько они уже заполнены резидентами?
- Сегодня важнейшей задачей является разработка планировки территорий обеих ТОР. Мы должны четко понимать, какие инвесторы «садятся» на землю с новыми проектами. Это будет в конечном итоге определять технические параметры необходимой инфраструктуры, за создание которой отвечает краевая власть. Инвестор не будет ждать год-два, у него должны быть возможности зайти на готовую площадку и начинать работать. Но все должно происходить последовательно, нельзя строить в никуда дорогу или газовую трубу: сначала расчеты, изыскания, потенциальные потребители. Этим сегодня занимается победившая в конкурсе петербургская компания «Росинжиниринг».
Часть площадок уже имеют готовую инфраструктуру, что позволяет инвесторам быстрее принимать решения. Это, к примеру, территория индустриального парка «Авангард», Хабаровского аэропорта. Заполняемость ТОР «Хабаровск» сегодня уже порядка 45%.
По Комсомольску основная площадка - ТОР «Парус» - сегодня тоже представляет собой чистое поле, и здесь также идет подготовка проекта планировки. Помимо обычной инфраструктуры, чтобы снять дополнительные расходы с инвестора, мы совместно с Минвостокразвития обсуждаем возможность строительства готовых производственных помещений, в которые бы заходил малый бизнес и брал на себя производство комплектующих для крупных предприятий города.
Пока законодательство нам этого не позволяет, производственные «коробки» не входят в понятие инфраструктуры, но мы ищем финансово-правовые механизмы, чтобы это можно было делать за бюджетные средства. По этой модели работает площадка «Авангард» в Хабаровске, где предприниматели могут арендовать готовые помещения. То же самое мы хотим реализовать на площадке «Парус», упаковать ее в формат индустриального парка. Якорным резидентом планирует выступить компания «Эпсилон», инициативы которой связаны с организацией производства различных комплектующих, крепежа и так далее.
- Под ее зонтиком, как это и принято во всем мире, могло бы работать множество мелких компаний.
- Авиационное объединение приняло стратегию, в соответствии с которой порядка 70% комплектующих должно производиться на аутсорсинге. Это мировая модель в авиастроении, когда ресурсы компании сосредотачиваются на инжиниринге и окончательной сборке, остальное должен делать малый и средний бизнес.
Предполагалось, что «Эпсилон» заберет основной заказ по производству широкого спектра механических деталей, которые производятся из алюминия и титана методом механообработки. Сейчас все это делается в Китае. Было время, когда объемы авиастроительного завода росли, мощностей не хватало, заказы выходили за территорию России. Сегодня, с ростом курса иностранных валют, это становится невыгодным. Одна из основных идей ТОР «Комсомольск» - обеспечить импортозамещение для авиа- и судостроительных предприятий города.
Вообще, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ всегда очень ревностно относился к тому, что за границу уходили многомиллиардные заказы корпорации, которые могли бы выполняться в самом Комсомольске, где есть для этого компетенции.
ТОР «Комсомольск» - наиболее сложный проект. Там практически с нуля нужно построить новую промышленную площадку. Объективности ради нужно признать, что площадка «Парус» пока единственная высокотехнологичная. Компания «Эпсилон», когда первоначально планировала проект, имела совсем другие макроэкономические условия. Проект стоил 4 млрд рублей, сегодня стоимость выросла в связи с ростом курса доллара и различными санкциями. Нужно покупать дорогостоящее импортное оборудование. Нужны новые финансовые механизмы, с участием Фонда развития Дальнего Востока, Государственной транспортной лизинговой компании. Мы пытаемся помочь решить проблемы.
В то же время мы видим, как становится востребованной резидентами территория бывшего завода «Амурлитмаш». Это готовые корпуса, к которым подведена инфраструктура, где можно быстро организовать производство. Собственник, выкупивший территорию, в качестве резидента ТОР планирует выпускать высокотехнологичную продукцию.
Третья площадка ТОР «Комсомольск» уже сегодня начинает формировать комплекс, нацеленный на глубокую переработку древесины. Крупный холдинг «РФП Групп» фактически выступает управляющей компанией промышленного парка с двумя действующими заводами и обширной территорией для строительства новых предприятий, которые будут производить широкий спектр стройматериалов из дерева. Компании-резиденты изначально были ориентированы на зарубежные рынки. В условиях ТОР они могут наладить эффективное производство экспортной продукции.
- Резиденты, которые к вам зашли в ТОР, ориентировались главным образом на льготы или все-таки на рынки?
- Для ряда резидентов главные привязки - это место (Хабаровский аэропорт), возможность партнерства с крупной корпорацией. Но основным фактором все-таки остается рынок. ТОР - это лишь элемент, вписанный в бизнес-модель предприятия. Бизнес изначально должен быть рентабельным. Все реализованные в ТОР Хабаровского края проекты исходят из рынка. Но бизнес ждет и следующих шагов - мы надеемся, что будут построены мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян, переход Покровка-грузовая, что обеспечит более короткий путь в Китай, который выступает обширным рынком сбыта.
- Как сегодня организовано управление территориями развития? Как разделены полномочия между краем и Корпорацией развития Дальнего Востока?
- В соответствии с законом в Хабаровском крае были созданы две дочерние Корпорации развития Дальнего Востока компании, которые выступают управляющими компаниями для ТОР. Задача региональной власти - сосредоточиться на инфраструктурных вопросах, быстрее упаковать «чистые» территории. Инвестор - это очень «капризный» субъект, он выбирает, чья территория даст лучшие условия, и считает экономику. Другие мотивы не работают.
- Будет ли правительство Хабаровского края подавать заявки на регистрацию новых ТОР?
- Мы готовим заявку на создание ТОР «Николаевск», вместе с Минвостокразвития и КРДВ отрабатываем ее параметры. В эту ТОР готовы войти уже 9 проектов - пока это рыбопереработка и мелкий судоремонт, но мы смотрим на эту площадку шире.
Большая работа предстоит и по реализации возможностей, которые предоставляет режим свободного порта, полученный портом Ванино. Нужно активно работать с резидентами, привлекать в регион новые бизнесы, не обязательно связанные со стивидорным бизнесом и логистикой.
Лариса ЛАРИНА.
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