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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:07 |
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Сергей АБРАМОВ, мэр г. Магадана: В нашем городе живет много счастливых людей
Об этом мы беседовали с мэром Магадана Сергеем АБРАМОВЫМ накануне 75-летнего юбилея города:
- Сергей Васильевич, далеко не все знают, что Магадан - один из самых солнечных городов России. В нем комфортно жить? Чем формируется этот комфорт?
- Это действительно так. Правда, основные солнечные дни приходятся на зиму и раннюю осень. А вот летом солнца, к сожалению, не хватает. Мы, как управленцы, это особенно ощущаем, поскольку за короткий летний период нужно провести большой объем ремонтных и благоустроительных работ.
Я люблю Магадан: он компактен, у него своеобразная архитектура. Кто бывал у нас, отмечают питерский дух его центральных улиц, которые были спроектированы архитекторами Санкт-Петербургского проектного института. Это арки, пилоны, декор, создающие особый флер европейского города. Мы последовательно капитально ремонтируем по несколько домов каждый год. Наша задача - максимально сохранить исторический центр. Современные строящиеся дома не должны нарушить его градостроительных принципов. Внешний облик - это визуальное отражение нашей истории. У города короткая - всего 75 лет, - но очень яркая история, в которой переплетены трагические и героические страницы освоения Севера, и мы каждой дорожим.
А вы знаете, что у нас есть своя «Эйфелева башня»? Это телевышка на Комсомольской площади, с которой начинается улица Ленина, переходящая в Колымский тракт, легендарную дорогу жизни и смерти, открывшую для страны доступ к золотому запасу. У нас есть даже «Биг-Бен» - куранты с золотым оленем на циферблате, которые каждый час исполняют мелодию «Колымской трассы», песни, которую знает каждый магаданец.
Колымское братство, северное притяжение - это не миф, а реальное отражение особых человеческих взаимоотношений, которые присущи магаданцам. Недостаток природной теплоты возмещается душевной, люди здесь понимающие и открытые. Многие наши земляки, которые в разное время уехали на материк, всю жизнь остаются колымчанами. В Москве, к примеру, они собираются у Большого театра каждый год 31 августа. Такие встречи проходят в Санкт-Петербурге, Киеве. Люди несут в себе эту принадлежность к Колыме, бережно к этому относятся и передают в наследство.
Интересный факт: Магадан - один из самых счастливых городов России. Это правда. По итогам интернет-голосования, проведенного в рамках исследовательского проекта «Индекс счастья», созданного при поддержке банка ВТБ и агентства Ailove, наш город занял третье месте в борьбе за титул «Самый счастливый город России».
- Говорят, на Дальнем Востоке у большинства жителей чемоданное настроение, и магаданцы здесь не исключение…
- Хотелось бы сказать, что это не так, но такие настроения всегда подспудно присутствуют. Люди живут здесь десятилетиями, здесь уже выросло не одно поколение, но такой прочной укорененности нет. Этому способствовало много факторов. Свой отпечаток наложили 90-е. У людей не было веры в то, что Колыма нужна государству, была сломана вся система ценностей, исчезли преференции, которыми государство компенсировало неудобство жизни в отдаленном районе с суровым климатом. И этот слом имеет такие долгосрочные последствия для Колымы.
В свое время в Магаданской области был самый высокий образовательный ценз населения. До 70% жителей имели высшее образование, полученное в лучших российских вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Люди ехали на Колыму за интересной работой, высокими заработками. И сейчас у нас много талантливой молодежи, с хорошим дальневосточным драйвом, но выпускники школ уезжают в центр. Наша задача - удержать их в регионе, создав хорошие современные условия для жизни, обеспечив высокооплачиваемые рабочие места. Таких возможностей масса, ведь Магадан - это сервисный и логистический центр Колымы, его морские и воздушные ворота, это город, где сосредоточены вузы, несколько научных институтов, учреждения культуры. У нас находятся офисы практически всех крупных золотодобывающих компаний, даже работающих на Чукотке.
Сегодня численность населения за счет повышения рождаемости и миграционного потока из колымских поселков стабильно держится на одном уровне, мы рассчитываем, что этот процесс будет продолжаться. Поэтому у нас приняты программа развития и уточненный генеральный план города до 2025 года, которые предусматривают рост населения со 100 до 130 тысяч человек.
Нам дорог каждый магаданец, стараемся создать все условия для комфортного проживания горожан. Заканчиваем переселять магаданцев из аварийного жилья, затем возьмемся за ветхое. В городе возрождается строительный комплекс. К нашим строительным объектам проявляют внимание и участвуют в конкурсах компании из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. На сложных объектах, таких как комплекс биологической очистки сточных вод, работают специалисты из Сибири, центральных районов России. Работы много. На наш рынок выходят китайские строительные компании со своими проектами, которые мы с интересом воспринимаем и которым готовы всячески содействовать.
Растет спрос на элитное индивидуальное жилье. Уже сформировано несколько участков под подобные микрорайоны, где будут возводиться современные коттеджи. Люди планируют большие долгосрочные вложения в подобную недвижимость, значит, связывают свои планы с Магаданом. Планируем, что такой микрорайон появится в Нагаево, рядом с морским торговым портом.
- Это место, где в прошлом году появился огромный металлический мамонт? Оригинальная скульптура, с необыкновенной идеей в основе…
- Это символ времени. Рядом обустраиваем симпатичный парк и прогулочную площадку. И таких уголков в нашем городе будет появляться все больше. В прошлом же году в скверике рядом с домом, где жил Вадим Козин, появилась его скульптура. Скоро на берегу Нагаевской бухты появится памятник Высоцкому. Он был в нашем городе два дня и написал песни «Я расскажу тебе про Магадан», «Мой друг уехал в Магадан».
- Да, я не могла не задержаться возле Козина. Ваш знаменитый земляк как будто вышел погулять и греется на лавочке со своей кошкой на руках. Очень душевно получилось…
- Это оценили и сами горожане. Для душевного комфорта ведь нужно и это - выражение чувств, дань памяти людям, которые стали символами нашего города. А рядом с этим должен формироваться его современный дух. У нас сохранились все учреждения культуры, появились современные кинозалы, спортивные сооружения, включая круглогодично работающую ледовую арену и спортивный футбольный манеж. Для имиджа и привлекательности города, считаю, это очень важно. Сегодня у нашей молодежи формируется мода на здоровый образ жизни, и мы это всячески поощряем, строя современные спортивные многофункциональные площадки в школьных дворах, дальше пойдем в микрорайоны.
- Сергей Васильевич, в дни празднования 75-летия города в Магадане пройдет Первая международная Магаданская инвестиционная ярмарка. Город тоже примет в ней участие? Какие проекты будете представлять?
- У нас их много, ряд проектов мы уже презентовали даже за рубежом. Интерес к нам проявляют, но нужно много работать, чтобы условия ведения бизнеса обеспечивали предпринимателям эффективность в реализации проектов. Тут не все зависит от нас. К примеру, дорогая пока электроэнергия. Она избыточна, а потребителей мало. Круг замыкается. Нужны энергоемкие проекты, что позволило бы снизить тарифы и обеспечить большую конкурентоспособность территории. Одним из таких отложенных проектов является строительство завода по производству сжиженного водорода.
Но мы на своем муниципальном уровне тоже готовы инициировать проекты, которые могут быть интересны инвесторам, в области туризма, строительства спортивных сооружений. Мы разработали крупный инвестпроект, предполагающий внедрение современной технологии переработки твердых бытовых отходов. Он позволяет обеспечить экологическую безопасность города и вовлечь нетоксичные отходы производства и потребления в хозяйственный оборот. И, как я уже говорил, это проекты малоэтажной городской застройки.
- Если бы вы стали предпринимателем, то в какой сфере? Что, помимо торговли, которая сегодня стала основным видом малого бизнеса, может быть эффективным в Магадане?
- Это бизнес, основанный на богатых недооцененных возобновляемых биоресурсах, которые можно использовать не только в качестве продуктов питания, но изготавливать из них уникальные лекарственные препараты, биодобавки, которые могут быть востребованы в том числе и за рубежом. Эффективные проекты могут быть связаны именно с рыбопереработкой. Может быть организовано производство по более глубокой переработке серебра, к примеру, на Колыме ведь его добывается больше всего в России, производство ювелирных изделий из драгметаллов. Но в любом случае на ближайшие десятилетия наша перспектива связана в первую очередь с сырьевым комплексом.
- Сегодня много рассуждают о льготах для бизнеса, преференциях, особых условиях. Что думаете по этому поводу?
- Я уверен, что существенный вклад в развитие Магаданской области и нашего города внесен расширением возможностей Особой экономической зоны. Проект закона уже находится в Госдуме.
В городе создана система мер поддержки малого бизнеса, новых инвестпроектов. В рамках принятой программы мы возмещаем часть затрат при участии в выставочной деятельности, помогая тем самым предпринимателям продвигать свою продукцию. У арендаторов муниципального имущества есть право преимущественного выкупа используемой ими недвижимости при приватизации, преференции, связанные с налогом на землю. Мы обеспечиваем консультационную поддержку. В городе проходят конкурсы на лучший молодежный предпринимательский проект, оказываем прямую финансовую поддержку. Мы понимаем, что предпринимательская инициатива - это вклад в бюджет города, поэтому выстраиваем с бизнесом отношения партнерства.
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