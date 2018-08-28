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Дальневосточные вузы стимулируют отток местных выпускников на запад, повышая стоимость образования
Тема июньского номера «Дальневосточного капитала» «Спасти рядового дальневосточника», посвященная продолжающемуся оттоку коренного населения ДФО, вызвала взволнованный отклик читателей. В своих комментариях они подтвердили, что поднятые проблемы повышения качества жизни местного населения действительно актуальны. Приведем лишь некоторые из этих мнений, горьких и нелицеприятных, опустив самые резкие выражения…
Обратная связь
«Уехали на запад трое взрослых детей с семьями + жена, сам пока здесь. Все происходило после долгого раздумья, т. к. всю жизнь прожили и родились на Дальнем Востоке. По прошествии трех лет жизни на западе России, можно сказать, что хуже не стало. Больше хорошего, чем плохого. Плюс - есть хоть какая-то перспектива для детей и внуков. Здесь же, в Приморье, перспектива для подрастающих внуков одна - уехать отсюда при первой финансовой возможности. Вопросы, которые не были решены и которые заставили покинуть Приморье: 1. Транспортная отдаленность и недоступность культурных центров России. Жизнь, к примеру, в поселке Кировском, даже в городах Спасске или Арсеньеве, воспринимается как на Камчатке, разница только географическая и погодная. 2. Если ты не смог устроиться на достойную бюджетную должность, то тебя ждет жалкое существование в коммерческих структурах. 3. Высокая стоимость жилья, ипотека недоступна. 4. Малый бизнес давят государство, сетевики, крупный «пригретый» чиновниками бизнес, монополии. Расходы на содержание малого бизнеса растут из года в год (кассы то одни, то другие + ЭКЗ каждый год менять в кассе за свой счет, банкиры устроили настоящий рэкет за безналичный расчет, беря 3% с ВЫРУЧКИ!), что равносильно двойному налогообложению. При сокращении населения сам бизнес бесперспективен. 5. Цены на продукты выше однозначно».
«Народ голосует против этой экономической политики чемоданами, за 2017 г. убыль населения Приморского края - более 10 тысяч человек, т. е все программы по переселению провалены, хваленый гектар не спас, бизнес продолжает монополизацию. А происходит это потому, что все ваши инвестиционные проекты для большого капитала с обещанными им налоговыми льготами работают не на простого человека, а на извлечение сверхприбыли монополиями».
«Для начала надо перестать писать «человеческий капитал»: звучит, как будто подсчитали рабов, какое-то конвертируемое богатство. Статья-то о людях, а не о станках».
«Дальний Восток как был колонией для москалей, так и остался, несмотря на обещания повысить благополучие после создания торов, свободных портов, казино. Все течет в Москву, а нам - вранье и пиар, что все растет и повышается».
«Ха-ха. Ну и для кого эта статья? Прочитали - и забыли. Ах, да, и ВАЛИТЬ ОТСЮДА!»
«С тем, что Дальний Восток отрезан от центра России транспортными тарифами, мы как-то свыклись, хотя жаль, конечно, что в столице не были уже лет пятнадцать, а подросшие дети там не были никогда. Но события последнего времени заставили реально подумать о переезде. Похоже, семейная династия выпускников ДВФУ закончится на четвертом поколении. В университете учились дед и бабушка, родители, мои и мужа, каждый по своей специальности окончили тогда ДВГУ и ДВПИ, и мы с мужем - выпускники этих вузов, вошедших потом в ДВФУ, а вот для наших детей высшее образование здесь становится непозволительной роскошью. Стоимость обучения на отдельных специальностях в 2018 году составляет 200000-270000 рублей в год. Оплатить ее бюджетникам едва ли по силам, разве что бросить есть?! Значит, нужно все-таки уезжать, пока не поздно - в запасе еще пара лет. Вот вам и вся забота о дальневосточной молодежи, о повышении привлекательности региона для тех, кто выбирает «делать жизнь с кого». Получается, уж точно не с нас и не с наших родителей, отдавших Дальнему Востоку силы, знания и любовь…»
Чемоданные настроения
Вот такие комментарии, возможно, в чем-то спорные, но отражающие реальную тревогу живущих в ДФО людей. Как утверждают эксперты, чемоданные настроения дальневосточников зависят, в том числе, от качества школьного образования и возможности получения хорошей профессии в вузе, которая позволит достойно зарабатывать.
О миграционных прогнозах и настроениях дальневосточников недавно рассказал глава ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ, выступивший в Хабаровске перед студентами Тихоокеанского государственного университета. «Так, среди дальневосточников, на протяжении всех трех лет 55-59% опрошенных говорят, что у них нет желания уезжать, а от 40 до 43% хотели бы уехать, - сообщает eastrussia.ru и приводит дословно слова эксперта: «Наиболее это выражено в самой молодой группе, 18-24 года, но это не специ- фика региона и не специфика России, а явление во всех странах мира. Именно молодежь - самая мобильная, у нее меньше всего обязательств и больше всего ресурсов, здоровья, желаний, стремлений».
По данным ВЦИОМ, хотели бы уехать с Дальнего Востока от 60 до 64% жителей Магаданской области, от 52 до 57% жителей Чукотки. В Якутии процент желающих уехать вырос с 40 до 56 за три года, на Камчатке - до 50%. В Хабаровском крае, наоборот, наметилась положительная динамика - с 46% до 43%. На Сахалине миграционные настроения нарастают, с 27 до 44%, в Приморье в последние два года сократились - это 33% желающих уехать.
На возраст окончания школы и вуза в России приходится один из самых высоких миграционных всплесков, считает заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей ШУЛЬГИН. Это же относится и к населению Дальнего Востока. При этом, как правило, поступившие в вузы в другом регионе России уже не возвращаются назад. «Обучение в качественном вузе - это время интенсивной наработки социальных контактов. Студент обрастает связями как со сверстниками, так и с потенциальными работодателями, получает первую работу. Ему слишком расточительно бросать этот новый ресурс». Поэтому, переехав на учебу в другой регион, молодой человек с Дальнего Востока, скорее всего, останется в регионе учебы. Исключение могут составлять те, чей ресурс для успешного трудоустройства составляют родственники, проживающие на Дальнем Востоке, пишет eastrussia.ru.
Есть немало желающих уехать и среди тех, кто уже повзрослел, но по той же, образовательной, причине. Как заметила в одном из интервью вице-губернатор Приморского края Ирина МАНУЙЛОВА, курирующая вопросы развития образования и науки, тенденцией можно назвать стремление покинуть регион семей с подросшими детьми, когда основным мотивом становится получение качественного школьного образования как базы для последующего высшего. У них нет уверенности, что, оставаясь здесь, их дети смогут получить хорошие знания и, как следствие, - высокий балл ЕГЭ, позволяющий претендовать на бюджетное место в вузе.
Не секрет, что дальневосточные выпускники школ проигрывают по баллам ЕГЭ детям из других регионов, об этом не раз говорили представители высшей школы. И это вовсе не вина, а беда наших детей, которые учатся в учебных заведениях, где существует дефицит учителей-предметников, занятия проходят в две смены при многочисленных бытовых и организационных проблемах. Собственно говоря, Ирина Мануйлова не скрывала, что в организации образовательного процесса в Приморском крае есть немало системных проблем. И можно предположить, что Приморье здесь не является исключением.
Двойной отток
Что же касается миграционных настроений молодых, то, по мнению президента Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадия ЛАЗАРЕВА, их поддерживает существующая система отбора и стимулирования лучших, они-то и уезжают.
- У нас за последнее время отмечается очень активная тенденция, связанная с тем, что лучшие выпускники школ, к сожалению, едут учиться в другие регионы - в основном это Москва и Питер, - заметил Геннадий Лазарев в интервью radio.mediametrics.ru. - Смотрел статистику прошлого года - из 9 тыс. выпускников Приморья 920 человек уехали поступать в столичные вузы. Из них только 200 человек не остались в Москве. Мы знаем также не очень радостную статистику, что порядка 90% ребят, окончивших западные вузы, после завершения учебы к нам не возвращаются.
По его мнению, с одной стороны, ведутся постоянные разговоры о необходимости формирования в регионе сильного интеллектуального потенциала, а с другой - действующая система стимулирования способствует вымыванию самых лучших, самых сильных ребят с территории края. Есть и другая тенденция - сегодня многие москвичи, не поступившие в свои ведущие вузы, приезжают учиться сюда и реально занимают места, которые могли бы достаться нашим ребятам (у них балл ЕГЭ, к сожалению, ниже), и после окончания университетов эти ребята, не будучи никак связанными с Дальним Востоком, опять уезжают. «Таким образом, мы получаем двойной отток молодежи», - выражает тревогу президент ВГУЭС. Некоторые эксперты говорят о том, что, в целом, образованная молодежь, к сожалению, «вымывается» из региона.
С учетом ограниченного числа бюджетных мест в вузах региона и высокого конкурса за право учиться бесплатно, в котором, как уже говорилось, все чаще побеждают абитуриенты из европейских регионов страны, договорная стоимость обучения в вузе становится важным аргументом в выборе специальности, учебного заведения и, в конечном счете, - будущего места жительства.
Высокая цена компетенций
Познакомившись с приказами ректоров нескольких дальневосточных вузов о договорной стоимости обучения, корреспондент «ДК» с разочарованием отметил, что они также не стимулируют оседлых настроений наших выпускников. Здесь учиться дорого! Особенно по тем специальностям, о которых на различных круглых столах по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке говорится как о наиболее перспективных и востребованных. Например, на одном из них, прошедших в июле в Москве, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ рассказал, что в настоящее время с помощью новых инструментов развития в макрорегионе реализуется 1375 инвестиционных проектов. Запуск новых предприятий потребует притока квалифицированных кадров. Региону нужны специалисты инженерно-технического профиля, химической, газоперерабатывающей, добывающей, пищевой промышленности, а также в сферах сельского хозяйства и туризма. В настоящее время система образования на Дальнем Востоке начинает адаптироваться под потребности новой экономики.
Итак, какова же цена приобретения этих новых компетенций, нужных сегодня и востребованных завтра предприятиями региона. Так, в ДВФУ годичное обучение по программе бакалавриата «кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» стоит 270 тыс. рублей. В числе наиболее дорогих такие специальности как «медицинская биохимия» и «медицинская биофизика», физическая культура, культурология, дизайн - все 270 тыс. рублей. Чуть меньше придется заплатить за курс по программе «лечебное дело» - 220 тыс. руб., «химическая технология», «нефтегазовое дело», «горное дело», «юрис- пруденция», «строительство», «архитектура», «информационные системы и технологии» - 200 тыс. рублей.
В Сахалинском государственном университете за курс обучения по программам «нефтегазовое дело», «строительство», «геология» договорники выложат 217380 рублей, за актуальный для области «туризм» - 203160 рублей, «юриспруденцию» - 161020 рублей.
В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга за годичное обучение первокурсника (бакалавриат) придется заплатить: «экономика», «туризм», «юриспруденция», «лингвистика» - по 239 тысяч рублей.
Зная большие кадровые проблемы региональной медицины, «ДК» поинтересовался стоимостью обучения в Тихоокеанском государственном медицинском университете (г. Владивосток) и Дальневосточном государственном медицинском университете (г. Хабаровск). В ТОГУ годовой специалитет «лечебное дело» стоит 190 тыс. рублей, «медицинская биохимия» - 200 тыс. рублей. В ДВГМУ - «лечебное дело» чуть дешевле - 168412 руб., «медицинская биохимия», наоборот, дороже - 229532 руб., но до уровня ДВФУ не дотягивает.
Стоимость образования по магистерским программам доходит до 370 тыс. рублей за курс, что порождает еще одну схему оттока умных голов - бакалавриат дальневосточные выпускники финансово осиливают (при поддержке родителей) в региональных вузах, а в магистратуру отправляются на запад.
Надо заметить, что ДВФУ и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск) стали своеобразным рекордсменом по стоимости обучения в 2018-2019 учебном году среди нескольких федеральных вузов. Судя по ректорским приказам, учиться в них дороже, чем в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и Сибирском федеральном университете (г. Красноярск), а также в одном из старейших вузов Хабаровска - Тихоокеанском государственном университете - выборочные данные приведены в таблице.
Мы не берем во внимание, скажем, Санкт-Петербургский университет, где договорникам придется заплатить существенно больше, но ведь то - Северная столица. А, скажем, получить актуальную, по мнению специалистов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, специальность «управление территорией опережающего развития» в Государственном университете управления, который является преемником Московского промышленно-экономического института (вуза со 100-летней историей) можно за 200 тыс. руб. за годовое обучение.
Так что, вполне объективно, отток дальневосточной молодежи из родных регионов продолжится. А на место уехавших власти все еще пытаются зазвать новеньких, наверное, уже в чем-то состоявшихся, но надолго ли они здесь задержатся - большой вопрос.
Кого удержит миллион?
На одном из недавних совещаний, посвященном развитию Дальнего Востока, которое провел президент России Владимир ПУТИН с членами Правительства, выступавший с докладом о дополнительных мерах по поддержке территории заместитель Председателя Правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ заметил, что «главную задачу, которая перед нами стоит, мы пока еще не решили. Мы не остановили отток населения. Отток населения снизился в два раза, но он продолжается. Поэтому вывод простой: что тех мер, которые сейчас предпринимаются, недостаточно. Нужны дополнительные меры».
В их числе рассматривается увеличение суммы подъемных для специалистов при переезде до 1 млн рублей. «Мы предложили в 4 раза увеличить подъемные - с 225 тыс. до миллиона рублей. Увеличение коснется также финансирования программы переселения соотечественников», - сообщил Юрий Трутнев. Но как этот миллион для вновь прибывших остановит отток тех, кто заказывает билеты для отъезда? Такая поддержка, конечно, тоже полезна и нужна, но, по мнению глав дальневосточных регионов, требуется существенное улучшение качества жизни тех, кто живет на Дальнем Востоке - здесь и сейчас. По мнению экспертов, возможность получения качественного школьного и высшего образования является важной составляющей этого самого качества жизни дальневосточных семей и, конечно же, стабилизирующим фактором.
- Для того, чтобы не уезжали наши абитуриенты - они должны увидеть реальную перспективу для себя не только в получении качественного образования на территории края, но и возможности потом здесь реализовать себя, - считает Ирина Мануйлова. - Ведь уезжают не потому, что здесь невозможно получить образование (здесь есть довольно широкий спектр подготовки, и ДВФУ, и другие вузы вполне закрывают все потребности, востребованные молодыми людьми) и качество образования довольно хорошее. А вот вопрос взаимодействия с работодателями, вопрос гарантированного трудоустройства вызывает большие сомнения.
Конечно, ребята хотят строить карьеру, хотят четко понимать, с каким уровнем зарплаты, социальным пакетом они окажутся. Ведь они едут в Москву, предполагая, что возможностей там больше. Хотя на этот счет можно поспорить, нередко выпускники вузов (и столичных, и региональных) не нашли той самой оптимальной ниши и массово работают где придется, не по специальности. Поэтому сегодня необходимо связать потенциальных работодателей, особенно это касается крупных компаний, которые отстраивают здесь свои производства, с вузами. Чтобы принимали наших ребят с 3-4 курса на практику и были готовы взять молодых специалистов на работу.
Квота для дальневосточника
По мнению вице-губернатора Приморья, сотрудничая с работодателями, вузам надо выстраивать механизмы целевого обучения, потому что когда работодатель понимает, какие специалисты и когда ему понадобятся, и готов подписывать с вузом предварительное соглашение, то это хороший сигнал системе. Лучшие выпускники должны получить право целевых направлений с гарантированным последующим трудоустройством.
«Не могу сказать, что работодатели в очередь выстроились за такими условиями, ведь они знают, что сегодня могут пригласить любого специалиста из любого региона - если зарплата будет достойной, - говорит Ирина Мануйлова. - Но нам, в интересах жителей нашего региона, развития территорий, важно, чтобы это были наши ребята. Более того, по некоторым специальностям нам необходимо направить молодежь в вузы Москвы, других регионов. Но если это целевое направление, они гарантированно сюда вернутся.
Такие механизмы в регионах уже работают, например, в части подготовки медицинских кадров. И, судя по заявлениям чиновников от здравоохранения, оправдывают себя, помогая готовить врачей для работы в отдаленных регионах.
Вообще, эксперты все чаще говорят о целевом приеме дальневосточных выпускников в региональные вузы, о квотах для них на бюджетные места с последующей отработкой, скажем, трех-пяти лет по направлению. Для многих это стало бы хорошей возможностью не только получить избранную профессию, но и в дальнейшем совершенствоваться в ней, гарантированно трудоустроившись там, где нужны его знания.
Возможно, о введении специальных региональных квот в вузах ДФО стоит подумать тем, кто сегодня готовит предложения в дальневосточный раздел национальной программы, посвященной образованию. Важно лишь не затягивать с такими решениями, ведь те, кому не по карману образование на родине, продолжают паковать чемоданы.
Ирина БАРАННИК.
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