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22 Сентября 2017, 14:19 | Кадры | Адреса инвестиций. Приморский край

И тысячи рабочих мест

Предприятия Приморского края готовят кадры заранее

На пленарном заседании ВЭФ-2017 президент России Владимир ПУТИН акцентировал внимание на том, что с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока растет и потребность в квалифицированных кадрах.

Кадровая тема становится, может быть, даже более актуальной, чем поиск финансов для проектов, которые сегодня сотнями заявляются на Дальнем Востоке и в Приморском крае в рамках новых экономических режимов: территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Неслучайно на площадке Восточного экономического форума, который уже стал визитной карточкой Приморья, пленарная сессия «Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения» собрала вместе руководителей крупнейших предприятий региона. Важен опыт каждого.


 

 

По мнению экспертов, 90% новых рабочих мест, создаваемых на Дальнем Востоке, могут быть обеспечены за счет местных кадров. Собственно, так вопрос и ставился изначально при создании ТОР и СПВ: приоритет должен отдаваться местным кадрам. Это не раз подчеркивал министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Да и готовить, и переобучать местные кадры в десятки раз выгоднее, чем привлекать их из других регионов.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств сформировалась именно здесь, на Дальнем Востоке», - подчеркнул президент России.

Для самих же приморцев появление уже в ближайшей перспективе тысяч новых рабочих мест тоже является своеобразным вызовом. В любом случае на новых производствах потребуются прежде всего высококвалифицированные, с современными компетенциями кадры.

Это является определенным вызовом также для вузов и системы профессионального образования. Очевидно, что необходимо будет налаживать еще более тесный контакт с работодателями и подстраиваться под потребности нового бизнеса.

На сегодняшний день, по мнению председателя регионального отделения в Приморском крае Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея ТИМЧЕНКО, полностью полагаться на систему высшего и профессионального образования не приходится.

Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно оценкам Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке реализуется свыше 800 инвестиционных проектов, которые суммарно создадут свыше 110 тысяч новых рабочих мест.

- Понятно, что основным поставщиком специалистов являются вузы, однако статистика такова, что практически половина выпускников по специальностям не работают. Многие предприниматели предпочитают брать новичков, обучать, затачивая под собственное предприятие. Лично я беру на работу людей легко обучаемых и желающих применять новые знания на практике, - говорит бизнесмен и общественный деятель.

Генеральный директор группы компаний «Русагро» Максим БАСОВ поделился своим опытом кадрового обеспечения крупных проектов, которые компания сегодня реализует в Приморском крае:

- Когда мы делаем проект, мы придерживаемся одного подхода - стараемся по максимуму все автоматизировать. Проблема с человеческим капиталом сейчас есть и в центральной части России, а здесь (на Дальнем Востоке) она очень остра. Поэтому, если у нас есть возможность поставить роботов, мы, конечно, будем ставить роботов где можно. В компании принята стратегия, что за 10 лет мы хотим роботизировать 30% рабочих мест полностью или частично. В Приморье будем это делать в первую очередь. Но даже после автоматизации процессов нам понадобится большое количество людей. Главных специалистов мы будем привозить и уже привозим из Центральной России. Примерно 90% сотрудников будем нанимать здесь.

Одним из самых крупных работодателей является судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. На недавней ярмарке вакансий он предложил более 400 рабочих мест по 22 специальностям. А вообще, как говорят представители предприятия, до конца 2017 года на верфь нужно найти 1700 профессионалов, главным образом судостроителей. Здесь также намерены отдавать приоритет приморцам, но однозначно искать сотрудников придется по всей России. Здесь понадобятся специалисты высочайших квалификаций, поскольку в Большом Камне будут строить суда, какие ранее не выпускались в России. Соответственно, это делает кадровую проблему особенно значимой и заставляет руководство СК заниматься ей комплексно и в опережающем порядке. Общая численность работников верфи к моменту завершения всех работ в 2025 году должна составить 7500 человек.

Одна из важнейших составляющих проекта создания суперверфи - строительство целого жилого микрорайона. Эту стройку курирует губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Уже в этом году квартиры здесь получат более 500 работников завода.

«Мы уже сдали один пятиэтажный дом, сейчас строим еще 16 четырехэтажных домов на 672 квартиры - это первая очередь застройки микрорайона Шестого. Из них 12 домов на 504 квартиры будут сданы уже в этом году», - говорит замдиректора по жилищному строительству ССК «Звезда» Даир КАНБЕКОВ.

Отметим, что в Большом Камне за счет краевого бюджета строится еще один микрорайон - Солнечный, квартиры здесь будут сдавать в аренду. Об этом рассказал губернатор на встрече с работниками судоверфи. «Доступное и качественное жилье - первоочередной вопрос для привлечения людей в регион», - заявил глава региона.

«На мой взгляд, по сравнению с прошлым годом кадровая ситуация по набору профильных рабочих на нашем предприятии существенно меняется в лучшую сторону, - говорит заместитель начальника планово-диспетчерского отдела судостроительного комплекса «Звезда» Ярослав БОЙКО. - Создаются лучшие условия, приглашаются как местные специалисты, так и сотрудники из других регионов, имеющие достаточный уровень квалификации. В целом же, профессиональность, самоопределение, развитие и достижение профессионального мастерства, на мой взгляд, для специалиста самый важный фактор».

Досье «Дальневосточного капитала»: Ключевые принципы концепции развития системы опережающего образования: использование достоверного прогноза кадровой потребности, ориентация на бизнес - выстраивание образовательного процесса должно исходить из потребности работодателя, вовлечение работодателя в процесс подготовки кадров, ускорение и гибкость образовательных программ (потребность бизнеса зависит от конъюнктуры рынка и требует оперативного реагирования), обучение в практике.

Обеспечение трудовыми ресурсами новых проектов - это тема, тесно увязанная с концепцией опережающего образования, которую представило на ВЭФ Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК).

«Наша задача - включить механизм, при котором образовательные учреждения предвосхищали бы появление потребности в специалисте того или иного профиля», - рассказал генеральный директор АРЧК Валентин ТИМАКОВ.

«Пока есть время до открытия нового предприятия или производства, ничто не мешает направить на целевое обучение то количество ребят, которые будут необходимы для отрасли. Второй момент - необходимо совместно с бизнесом создавать базовые кафедры, где специалист проходил бы обучение и куда впоследствии пойдет работать», - поддержала идею агентства министр образования РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Чтобы «завтра» забыть о вопросе дефицита специалистов, нужно еще «вчера» размещать заказ на подготовку кадров, учитывая, что получение высшего образования занимает 5 лет, а специалисты тех же дефицитных производственных специальностей обучаются не менее чем три года.

Практика подготовки специалистов «в никуда» должна постепенно сходить на нет. Для регионов Дальнего Востока будет разработана новая программа подготовки кадров. Такое поручение дал президент в ходе Восточного экономического форума правительству РФ, Министерству образования, Минвостокразвития и Агентству по развитию человеческого капитала. Упор должен быть сделан на профессиональную ориентацию и поддержку молодежи на рынке труда. Для этого в регионе могут быть открыты филиалы и профильные кафедры ведущих вузов страны. Кроме того, президент России поручил в ближайшие три года произвести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, а также обновить учебно-производственную базу для училищ и колледжей, ориентируясь на стандарты WorldSkills.

Эксперты считают, что в масштабах самого Приморского края необходимо создавать условные «кадровые кластеры», в рамках которых молодежь будет видеть перспективы своего будущего, что поспособствует желанию остаться в регионе на постоянное место жительства.

Кстати, по данным последнего исследования ВЦИОМ, прозвучавшим на ВЭФ, главной мотивацией для переезда на Дальний Восток для россиян является интересная высокооплачиваемая работа. Именно этот фактор послужит решающим аргументом для переезда в Дальневосточный регион для 40% россиян. В Приморье рассчитывают, что новые рабочие места, создаваемые в рамках проектов ТОР и СПВ, станут главным стимулом для закрепления населения и привлечения в регион квалифицированных трудовых ресурсов.

Фото Веры Калининой, фотобанк ВЭФ.

Вера КАЛИНИНА, Анна МАЦОВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: рабочие места  Миклушевский  кадры  Путин 


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