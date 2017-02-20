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В Приморье проектное управление поддержат кадрами
Соответствующее соглашение подписано между вузом и Центром оценки и развития проектного управления. По словам директора профильного краевого департамента Кристины ШУВАЛОВОЙ, сертификация «ПМ Стандарт» - это новая современная система подтверждения квалификации проектного менеджмента на основе российских ГОСТов.
На базе центра будут проводиться сертификационные сессии, а также осуществляться подготовка к сертификации, в настоящее время проходит процедура аккредитации образовательной программы. По словам директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елены ГАФФОРОВОЙ, курс «Основы проектной деятельности» внедрен во все направления подготовки студентов Школы.
Проектное управление в органах исполнительной власти Приморья внедряется с августа 2015 года, когда был создан специальный орган власти - департамент проектного управления, выполняющий функции центрального проектного офиса края. Сформирована нормативная правовая база, внедрена ГИС «Управление проектами в Приморском крае», реализуется модель развития проектных компетенций.
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