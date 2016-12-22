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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Бизнес-Клуб "Диалоги" обсудил во Владивостоке кадровый вопрос
В президиум юбилейного - 100-го - заседания вошли: зам. директора департамента содействия реализации и сопровождения инвестиционных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Максим ГУЛЬКО, зам. генерального директора негосударственного пенсионного фонда «Телеком Союз», эксперт Минвостокразвития в области привлечения трудовых ресурсов Валентин ТИМАКОВ, зам. директора департамента труда и социального развития Администрации Приморского края Светлана КРАСИЦКАЯ, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий АВДЕЕВ, директор Учебно-методического центра высшего профессионального образования Анвир ФАТКУЛИН, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
«Проведенный Минвостокразвития России анализ показывает, что в 2015-2018 годах резиденты и инвесторы первых девяти отобранных территорий опережающего развития в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Амурской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия) будут испытывать дефицит специалистов с начальным и средним профессиональным образованием (он составит 88%), а также высшим (12%). Особо востребованы будут машинисты, водители, химики, слесари, инженеры, горнорабочие, электрослесари, электрогазосварщики, механизаторы и другие рабочие специальности. В связи с этим, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 696-р от 20 апреля 2015 г., Приморский край включен в перечень российских субъектов для приоритетного привлечения трудовых ресурсов. В дальнейшем, при реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, прогнозируются рост спроса на специалистов со средне-специальным образованием, развитие системы дополнительного профессионального образования и дефицит квалифицированных специалистов с техническим профилем подготовки, - поясняет выбор темы председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Как исправить ситуацию? Ответ на этот вопрос мы искали вместе с представителями Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и представителями регионального бизнес-сообщества».
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