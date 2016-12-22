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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточная сеть Кадровых Агентств и Учебный центр "Успех" отмечает 15-летие
Ярких имен в этой нише на Дальнем Востоке не так много, и одно из них - Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех», которая вот уже 15 лет в прямом смысле этого слова развивает бизнес региона.
Имя Елены РАУД - основателя и генерального директора компании «Успех» - на Дальнем Востоке известно очень многим. Ее знают не только как рекрутера, но и как бизнес-тренера, к услугам которого регулярно обращаются многие региональные компании. 15 лет назад, в момент становления компании, ей удалось сделать главное - воплотить в жизнь девиз: «Мы умеем больше, чем просто подобрать персонал». В результате сегодня «Успех» - единственное в регионе агентство полного цикла, способное решить любую кадровую задачу клиента.
«Наш бизнес начинался с трех человек персонала, из которых рекрутинговыми технологиями владел только один, - вспоминает Елена Рауд. - Но уже тогда было четкое понимание, что именно мы хотим построить. И очень быстро - за 7 месяцев - мы вошли в тройку лидеров рынка. Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что все, что планировалось тогда, - сделано! Мы планировали, что создадим такую рекрутинговую культуру, при которой каждый сотрудник агентства показывает тиражируемое, одинаково высокое качество благодаря детальным технологическим картам работы, - и добились этого».
Елене Рауд действительно удалось собрать вокруг себя достойную команду профессионалов и единомышленников: занимаясь развитием и обучением персонала своих клиентов, она много сил вкладывала и в собственных сотрудников - есть у нее природный дар увидеть в человеке потенциал и развить его. Так было со всеми, кто приходил в «Успех». Для одних компания стала трамплином для дальнейшей карьеры в региональных и федеральных компаниях, для других - как, например, для Дианы КРОВЛИНОЙ, директора кадрового агентства «Успех» во Владивостоке и партнера Елены Рауд, - «Успех» стал делом жизни.
«Сегодня «Успех» - это вся дальневосточная география, несколько десятков высококвалифицированных специалистов, учебный центр, - говорит Диана Кровлина. - Мы организатор крупнейших в нашем регионе площадок для профессионального общения, таких как Дальневосточная HR-Конференция, Бьюти-Форум, Логистический форум. В зоне нашего внимания и те, кто еще не стал специалистом, а пока только учится. Мы организаторы ежегодного конкурса студентов «Формула Успеха». И, наконец, самое главное наше достижение - то количество клиентов, разных отраслей бизнеса, масштабов и территорий, которые нам доверяют свой персонал».
Говорят, что кризис - самое время для того, чтобы пересмотреть подходы к ведению бизнеса. Так как «Успех» вместе со своими клиентами переживает не первый экономический спад, то и уроки из этого собраны в готовые продукты, которые способны помочь бизнесу и сегодня. «У нас есть достаточно востребованный семинар-тренинг «Управление персоналом в кризис: рецепты успеха», - говорит Елена Рауд. - И основан он на реальном опыте тех клиентов, с которыми мы работаем долгие годы. Мы отлично понимаем, что кризис - время креатива, и умеем инициировать креативность персонала».
Тот факт, что идеи от «Успеха» работают, подтверждают в первую очередь клиенты, которые с компанией не первый год.
«Есть группа клиентов, у которых мы считаемся в какой-то мере если не родителями, то учителями точно, - говорит Диана Кровлина. - Мы очень гордимся их успехами, потому, что были рядом и помогали. 12-15 лет назад, когда мы только начинали работать вместе, многие из них были небольшими компаниями. А на сегодня некоторые из них держат лидирующие позиции в своих сегментах. Также за эти годы мы завоевали доверие почти всех «федералов», крупных компаний региона. Нам приятно, что нас ставят в один ряд с московскими исполнителями как рекрутинговых заказов, так и заказов на обучение, оценку и другой кадровый консалтинг».
Дальневосточная сеть Кадровых Агентств «Успех»:
г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф. 201,
тел.: (423) 234-60-21, 232-91-22, 234-57-55,
сайт: www.uspeh-vl.ru
Елена ЛЕНСКАЯ.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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