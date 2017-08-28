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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 22:46 |
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В ДВФУ изучили географию новых первокурсников и сильно обрадовались
География приемной кампании-2017 в ДВФУ дважды побила все рекорды. В первый раз — на этапе приема документов, когда заявления в вуз подали абитуриенты из 80 субъектов России (в прошлом году из 76), во второй – на этапе зачисления, когда в Дальневосточный федеральный университет были приняты студенты из 66 регионов страны, тогда как в прошлом году из 63, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
«На первый курс в университет уже зачислено 6106 студентов, в их числе представители всех федеральных округов России. Дальневосточный вуз приблизился к знаковой отметке в 50% первокурсников из-за пределов Приморского края, а на отдельных направлениях этот показатель достиг 70-90%», - отметил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов.
Все более популярен вуз и у «высокобалльников», в этом году их почти тысяча среди первокурсников. Чаще всего они выбирали такие специальности, как «Международные отношения», «Востоковедение», «Зарубежное регионоведение» и «Филология (иностранные языки)». Университет заинтерсован в таких студентах: «высокобалльникам» из других регионов оплачиваются все транспортные расходы и начисляется повышенная стипендия, добавил и.о. ректора ДВФУ.
По словам Никиты Анисимова, наиболее востребованными стали приоритетные программы, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Абитуриенты сделали ставку на такие программы, как «Международные отношения», «Регионоведение», «Востоковедение», «Лингвистика», ориентированная на Китай, Корею и Японию. Также в лидерах — «Государственное и муниципальное управление», а это значит, молодежь стремится встроиться в систему управления Дальнего Востока и развивать регион», - подчеркнул он.
Как отметили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ежегодно численность поступающих в Дальневосточный федеральный университет из других регионов растет в среднем на 5%.
«В 2012 году доля зачисленных из других российских субъектов составляла 19,7%. По итогам прошлогоднего набора - почти 40%, в этом – уже почти 50%. Растущий интерес к обучению в дальневосточном вузе подтверждает, что молодежь воспринимает Дальний Восток как территорию, перспективную для жизни и самореализации. ДВФУ – точка роста населения Дальневосточного федерального округа, так как иногородние студенты по окончанию вуза стараются закрепиться в регионе. Задача Агентства - представить им привлекательные рабочие места», - отметил начальник отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.
Отметим, по словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, Дальний Восток сегодня предоставляет колоссальные возможности для профессионального роста.
«Новые проекты в рамках ТОР и Свободного портал Владивосток открывают широкие возможности для самореализации как для дальневосточников, так и для специалистов из других регионов страны. До 2020 года в дальневосточном регионе будет создано 80 тысяч новых рабочих мест. Мы хотели бы, чтобы студенты и молодежь взглянули на этот регион, как на хороший трамплин для их карьеры», - подчеркнул глава Агентства.
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