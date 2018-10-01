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26 Октября 2018, 16:35 | Кадры |

Школа для лидеров

Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.

Отцы-основатели

Таким же нестандартным и устремленным в будущее представляется и сам кампус СКОЛКОВО, признанный одним из самых красивых университетских зданий мира. Сегодня этот комплекс зданий, общей площадью 80 тыс. кв. м, вступивший в строй в 2010 году, уже стал «намоленным местом» для российской бизнес-элиты. Ее выпускники - это руководители крупных компаний, владельцы бизнеса, чиновники нового формата, ведущие отраслевые эксперты, предприниматели.

Школа построена исключительно на частные инвестиции: $250 млн вложили в создание этого передового российского центра образования состоятельные бизнесмены - партнеры-учредители, представляющие основные отрасли российской экономики. Их имена с выражением признательности на стене в одном из залов кампуса - Александр АБРАМОВ, Роман АБРАМОВИЧ, Рубен ВАРДАНЯН, Александр ВОЛОШИН, Валентин ЗАВАДНИКОВ, Леонид МЕЛАМЕД, Леонид МИХЕЛЬСОН, Константин НИКОЛАЕВ, Роман ПОПОВ, Сергей ПОПОВ, Андрей РАППОПОРТ. Помимо частных лиц в состав учредителей входят 10 российских и международных компаний.

10 программ для амбициозных

Основная идея создания школы - это «подготовка людей, способных развиваться и развивать страну и мир». На сегодня у школы уже 2000 выпускников и 10 типов образовательных программ. И как пояснил в разговоре с журналистами, приглашенными на фестиваль СКОЛКОВО, ректор бизнес-школы Марат АТНАШЕВ, все программы построены по принципу «обучение через действие» и включают в себя теоретические занятия, практические задания, проектную работу и международные модули.

Молодые предприниматели и руководители среднего звена могут пройти здесь подготовку на степень МВА. Глобальная международная программа двойного диплома с бизнес-школой HKUST- Executive MBA EMBA for Eurasia by HKUST & SKOLKOVO - для топ-менеджеров и собственников бизнеса.

Значительная часть образовательных программ адресована корпорациям - сегодня более 100 российских и международных компаний регулярно пользуются площадкой бизнес-школы СКОЛКОВО для решения своих стратегических задач: обучение команды новым компетенциям, построение системы мотивации сотрудников, выработка новых стратегических целей, формирование проектов, способных вывести на новые рынки.

Курсанты школы - от предпринимателей, разрабатывающих стартапы, до крупных корпораций, выходящих на международные рынки. Наиболее прогрессивные администрации субъектов Федерации уже давно оценили возможности СКОЛКОВО для перезагрузки чиновничьей команды - это Калининград, Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Общение с ведущими мировыми экспертами - управленцами и отраслевиками, открывает новый взгляд на привычные рутинные вещи, а многочисленные новые полезные контакты позволяют выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения.

В тесный круг общения - Школу ректоров - СКОЛКОВО замкнула ректоров российских университетов - Томск, Тюмень, Новосибирск, Иркутск.

Как говорит Марат Атнашев, бизнес-школа СКОЛОКОВО - прежде всего для тех, кто развивает российскую экономику, именно в нашей стране ведет бизнес и имеет планы по выходу на зарубежные рынки. Пока что основная доля его выпускников - это жители европейской части России - москвичи, питерцы, но в последние годы активно подтягиваются и регионы - уже десятки выпускников СКОЛКОВО работают в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, 12 - хабаровчане. Остальных дальневосточников в стенах школы побывали считанные единицы.

Надо признать, образование в СКОЛКОВО дорогое, на уровне зарубежных школ. И позволить его себе могут люди состоявшиеся, нацеленные на собственное дальнейшее развитие. В этом году впервые будет разыгрываться два гранта на 100% оплату обучения по программе СКОЛКОВО МВА. Конкурс огромный, и 21 заявка поступила из Владивостока.


 

 

 

 

В духе Малевича

Сам многофункциональный корпус бизнес-школы - с учебными аудиториями, гостиницами, спортивными залами - особая достопримечательность Одинцовского района Московской области. Это уникальный объект архитектуры, в основе которого лежит картина известного русского художника-авангардиста Казимира МАЛЕВИЧА «Супрематизм». Для воплощения концепции в реальность была выбрана мастерская британского архитектора Дэвида Аджайе.

Архитектурное решение в полной мере отражает замысел основателей школы - инновационность, прогресс, при этом - опора на идеи, возникшие в России и получившие всемирное признание.

«Решение зданий школы в духе полотен Малевича призвано, с одной стороны, подчеркнуть взаимопроникновение российской и мировой культуры, с другой - продемонстрировать инновационный и в определенной степени футуристический характер школы, в полной мере присущий творчеству великого русского художника. Если подняться над зданием кампуса СКОЛКОВО на вертолете, то вы увидите практически полное повторение картины Малевича «Супрематизм». Сам макет здания в таком виде впервые был нарисован на салфетке одной из московских гостиниц во время встречи Аджайе с партнерами-учредителями школы», - рассказывает сайт бизнес-школы.

Фестиваль начинается с забега

Традиционно выпускники бизнес-школы во главе с ее президентом Андреем ШАРОНОВЫМ начали фестиваль со СКОЛКОВСКОЙ мили, совершив забег на 2006 метров (год основания школы). И уже после, в десятках аудиторий вели дискуссии на актуальные темы сегодняшнего дня - о российских брендах, выходе на зарубежные рынки, но главным образом - о лидерстве, пути к успеху - именно за этим идут в бизнес-школу СКОЛКОВО.

А главной темой фестиваля стали глобальные и страновые изменения. В этой дискуссии, модераторами которой стали президент бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей Шаронов и журналист и телеведущая Софико ШЕВАРДНАДЗЕ, политологи, предприниматели и государственные деятели вместе с выпускниками (в главном конференц-зале яблоку негде было упасть) попытались найти ответ на вопрос, откуда начинаются перемены, какие тенденции есть в российском социуме сегодня.

И было видно, что для многих присутствовавших в зале эти перемены начинаются здесь - в бизнес-школе СКОЛКОВО.

Фото автора, бизнес-школы СКОЛКОВО.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год. 

Теги: фестиваль  сколково 


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