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19 Мая 2015, 20:27 | Кадры

Во Владивостоке поговорили о человеческом капитале

Реализация всех намеченных проектов зависит прежде всего от количества квалифицированных кадров, соответствующих запросам бизнеса. И в Дальневосточном регионе проблема достаточности и качества человеческого капитала выходит на первый план. Один из главных вопросов, который задают инвесторы, планирующие создавать производства, - кто будет на них работать?

Этот вопрос обсуждался на межрегиональной практической конференции «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке», в которой приняли участие представители органов власти, бизнеса, кадровых агентств, вузов ДФО. Из федералов - Минвостокразвития, выступившее одним из инициаторов мероприятия, Федеральная служба по труду и занятости, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В числе организаторов дискуссии выступили кадровый холдинг «АНКОР» и негосударственный пенсионный фонд «Телеком Союз», организатор конгрессов LBS International Conferences.

Крупные российские холдинги и региональные компании делились своим опытом привлечения кадров и задавали вопросы.

Самая главная задача на сегодняшний день - структурировать проблему. «Нельзя решить задачу, если размазывать кашу по тарелке», - образно определил концептуальный подход к проблеме замминистра Минвостокразвития Александр ОСИПОВ. Чтобы обеспечить людей хорошей работой с высокой зарплатой и создать комфортную среду для жизни в регионе, по его мнению, необходимо сосредоточиться на трех приоритетах: территории опережающего развития (ТОР), значимые приоритетные проекты и концентрация ресурсов государственных программ, направленных на развитие регионов. Таких программ порядка 40, но общей картины - как они могут повлиять на привлечение в регион квалифицированного персонала, закрепление в регионе населения - пока нет. А ее нужно нарисовать.

- Сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении первоочередных шагов в решении этой проблемы: утвердить качественные образовательные программы, организовать поиск и доставку в регион уже подготовленных высококвалифицированных специалистов. Этим уже в скором времени сможет заняться Агентство по развитию человеческого капитала, создаваемое по инициативе министерства, - заключил Александр Осипов

Российская традиция - оседлость, наши люди, за исключением ищущей свое место в жизни молодежи, стремятся искать работу там, где есть уже квартира, человеческие связи. Что может стать стимулом к переезду в новый регион? Хорошо оплачиваемая работа, комфортная социальная среда, возможность строить карьеру? Такое исследование было проведено накануне конференции. Особых открытий оно не сделало, а лишний раз подтвердило: за романтикой никто не поедет. Значит, акцент на обустройство прежде всего точечных территорий в данном случае представляется верным.

Уже принято решение о создании трех ТОР - двух в Хабаровском крае и одной в Приморье. На подходе, как сообщил Александр Осипов, еще несколько. В конце апреля на заседании правительственной подкомиссии приняты решения о создании таких территорий на Камчатке, в Якутии, Амурской, Магаданской областях. Проекты, которые могут наполнить эти ТОР, понятны, есть примерное понимание о количестве необходимого персонала.

- Уже сейчас ТОРам нужны 12 тысяч человек, и мы видим, что полностью восполнить эту потребность регион в данный момент не в состоянии. Значит, нужно привлекать из других регионов, - говорил и. о. начальника департамента развития человеческого капитала Минвостокразвития Александр ЗУБРИЦКИЙ.

В привлечении кадров работодатель сможет рассчитывать на федеральную поддержку. Разработан закон о трудовой мобильности, который предусматривает выделение 225 тыс. рублей на переезд и социальный пакет для решившегося на смену места жительства специалиста.

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максима ПАРШИНА, на сегодняшний день планируется, что в программе повышения трудовой мобильности примут участие 15 регионов России, из которых шесть расположены в ДФО, в их числе Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ. Одним из критериев отбора регионов стала реализация инвестиционных проектов, обеспечить которые трудовыми ресурсами за счет местного населения не представляется возможным.

По мнению участников конференции, необходимо наполнять новым содержанием портал «Работа в России». Портал представляет собой общероссийскую базу вакансий, которую в режиме реального времени актуализируют региональные службы и центры занятости, включает нормативно-правовые документы, информацию о регионе и инвестиционных проектах, аналитическую и статистическую информацию.

В рамках круглого стола Максим Паршин презентовал новую информационную систему - проект «Карта труда», который позволяет получить полную информацию о вакансиях на предприятиях, находящихся в других регионах Российской Федерации и испытывающих потребности в привлечении трудовых ресурсов.

По мнению Максима Паршина, необходимо и переформатировать работу центров занятости. Они должны превратиться в деловые центры, их партнерство с работодателями и соискателями должно стать более предметным, направленным не только на обеспечение занятости населения, но и на конкретные потребности бизнеса.

Досье «Дальневосточного капитала»: Автономную некоммерческую организацию «Агентство по управлению человеческим капиталом» Минвостокразвития предлагает создать во исполнение п. 3 ст. 32 закона о ТОРах. Предполагается, что агентство будет решать кадровые проблемы ТОРов за счет увеличения притока и закрепления населения в ДФО. На его создание потребуется 355 950 тыс. руб., которые должны быть учтены в бюджете на 2015-2017 годы и внесены «в качестве взноса РФ в уставный капитал». Организация обязуется «обеспечить трудовыми ресурсами не менее 90% вновь созданных рабочих мест», координировать подбор персонала и процесс переезда граждан, готовить предложения по их обучению. Штатная численность агентства должна составить 65 человек.

- Сегодня фактически нет полноценной информации о том, где и какой квалификации работают люди и сколько будет необходимо в ближайшие два-три года. Есть разрозненные данные компаний, но нет общих, на которых можно было бы построить исследования, - говорит заместитель генерального директора «Телеком Союз» Валентин ТИМАКОВ. - Рынок труда очень сложный, одной из болезненных проблем является миграция из региона высококвалифицированных кадров. В этой связи считаю очень своевременным решение о создании Агентства по развитию человеческого капитала, задача которого - преломить тенденцию и повернуть вектор миграционного потока. Наша компания готова в этом участвовать: от анализа рынка труда до поиска и организации переезда на Дальний Восток персонала необходимой квалификации.

- Кто просчитал экономику привоза на Дальний Восток новых кадров? - звучали вопросы из зала. - Мы озабочены привлечением кадров из других регионов, а достаточно ли делаем для того, чтобы закрепить на Дальнем Востоке своих специалистов, выпускников вузов?

И эта тема представляется еще более острой. Как бы мы ни расхваливали будущее Дальнего Востока и ни обещали ему «золотые ТОРы», процесс миграции не останавливается, к сожалению не в нашу сторону. Более-менее устойчивой кадровая ситуация выглядит в Республике Саха (Якутия), где уже давно и предметно занимаются подготовкой местных кадров под реальные потребности региональной промышленности. Целевое планирование и, по существу, государственный заказ способствуют тому, чтобы молодежь могла получить именно те специальности, которые гарантируют хорошие рабочие места.

В дискуссии прозвучали и предложения освобождать или давать отсрочку от службы в армии молодым дальневосточникам, которые идут работать на предприятия оборонного комплекса.

Еще одна острая тема - привлечение иностранной рабочей силы. До какой степени инвесторы будут вольны в этом вопросе? Как заявил замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, он такой угрозы не видит, в этом вопросе достаточно большие полномочия будут и у регионов.

- На Дальнем Востоке большая потребность в привлечении новых кадров, в службах занятости ДФО сегодня около 170 тыс. вакансий. При этом количество официально зарегистрированных безработных около 60 тыс. Вакансий в три раза больше, поэтому в условиях изменения законодательства мы не видим большой угрозы, что эти рабочие места будут заняты иностранцами, - прокомментировал он острую тему.  

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

Теги: кадры  человеческий капитал 


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