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17 Ноября 2017, 14:25 | Кадры |

Рынок труда Дальнего Востока остро нуждается в работниках

За последние два года рынок труда Дальнего Востока стабилизировался и демонстрирует положительную динамику - количество вакансий в регионе растет практически такими же темпами, как в Москве.

О том, какие специалисты наиболее востребованы в ДФО и какие тенденции характерны для этого рынка, эксперты говорили в ходе II Дальневосточной конференции «HR-погружение».

Структура вакансий на рынке труда Дальнего Востока ясно отражает экономическую картину региона. По данным HeadHunter (НН), наиболее востребованными специалистами выступают продажники, затем - банковские работники (здесь превалируют федеральные работодатели), на третьем месте в топе популярности - вакансии в сфере недвижимости и строительства. Последняя тенденция не характерна для российского рынка труда: с 2015 года сфера строительства переживает не лучшие времена, и только два региона остро нуждаются в специалистах-строителях - это Южный федеральный округ и Дальневосточный.

Демонстрируют интенсивную динамику по отношению к 2016 году вакансии в сфере производства и добычи сырья. Эксперты связывают это с развитием ТОР и СПВ - первые резиденты специальных режимов уже запускают производства, и им необходимы рабочие руки. Сегодня вакансии в данных сферах увеличились на 72% по сравнению с прошлым годом. Поскольку туристическая индустрия Дальнего Востока также переживает подъем, специалисты требуются и в сферу HoReCa - именно они замыкают топ вакансий, где динамика роста была наиболее очевидна.

Дальний Восток на российском рынке труда выделяется еще и тем, что вакансии в сфере информационных технологий не входят в топ-5 наиболее востребованных. Именно поэтому в регионе существует серьезный отток IT-специалистов, которые вынуждены менять место жительства либо осваивать смежные профессии. То же самое касается работников сфер управления персоналом и высшего менеджмента, которые все менее востребованы на рынке труда Дальнего Востока. Но в этом ДФО отвечает общероссийским тенденциям - с 2015 года отмечается уменьшение доли вакансий в этих областях по всей стране.

Впрочем, динамика резюме не всегда совпадает с ростом востребованных специалистов. Безусловно, выросло количество соискателей в сфере рабочего персонала, столь необходимого Дальнему Востоку. Но в то же время дальневосточники активно ищут работу в спортивных клубах, фитнес-центрах, салонах красоты (здесь прирост вакансий составил +72%). Растет количество резюме в сфере государственной службы и автомобильного бизнеса (+41%), науки и образования. Специалисты из этих невостребованных сфер активно выходят на рынок труда, но, не найдя соответствующую работу, начинают искать применение в других профессиях.


 

 

Вымывание кадров

При этом рынок труда Дальнего Востока не является рынком работодателя - количество резюме на одну вакансию катастрофически мало. Так, традиционный индекс HeadHunter, который демонстрирует соотношение резюме и вакансий, по России в 2017 году составлял 6,5. «Это достаточное количество резюме на одну вакансию, поскольку норма составляет примерно 7-8, - пояснила руководитель региональной сети HeadHunter Ольга КОЧКИНА. - По Москве этот индекс равен 8,6, а по Дальнему Востоку - всего 3,6. Этот показатель сигнализирует о том, что если дальневосточный работодатель привлекает новых сотрудников, ему придется занять очень активную позицию и приготовиться к тому, что потока потенциальных работников, из которых он сможет выбирать понравившегося, у него не будет».

При этом наиболее высокий индекс HH демонстрируют следующие профессиональные области: юриспруденция (9,5-10 резюме на одну вакансию), высший менеджмент (6,4), бухгалтерия и управленческий учет (5,1), начало карьеры, студенты (4,9). Низкий индекс отмечается в сферах: рабочий персонал, медицина и фармацевтика, а по-настоящему катастрофическая ситуация сложилась в области продаж (одно резюме на вакансию). Как отметили HR двух крупных розничных сетей - DNS и «Л’Этуаль», на фоне всех остальных дальневосточных регионов наиболее сложно закрыть вакансии продажника в Камчатском крае и Магаданской области. «Столь низкий индекс говорит о том, что работодатели этих сфер испытывают сложности не только с подбором персонала, но и с его удержанием.

При этом всего 22% компаний Дальнего Востока планируют увеличить численность сотрудников (по России этот процент почти в два раза выше - 41). Этот показатель говорит о том, что активный интерес дальневосточных работодателей в сфере рекрутинга в первую очередь связан с замещением и вымыванием тех или иных специалистов, а не с расширением штата. Поэтому компаниям Дальнего Востока нужно очень серьезно проработать политику удержания уже набранного персонала, поскольку стоимость сотрудника, в которого работодатель вкладывался, для рынка вырастает, но при этом само предприятие начинает получать от него отдачу лишь через два года. Если сотрудник отработал менее двух лет в компании, то бизнес теряет деньги», - резюмирует Ольга Кочкина.

Настроения и ожидания

При этом настроения, царящие среди соискателей на дальневосточном рынке труда, сопоставимы с российскими показателями. С 2015 года индекс самочувствия работников значительно улучшился - они стали более уверенными. Но при этом идеальная ситуация, когда каждый соискатель находит себе работу, по-прежнему не стала реальностью. По данным опроса HeadHunter, у 20% соискателей Дальнего Востока нет уверенности, что они смогут найти работу за три месяца, еще 10% в этом скорее не уверены. Порядка 27% скорее уверены, что найдут, а 38% в этом не сомневаются.

Оценивая ситуацию с угрозой увольнения на текущем месте работы, эксперты делают вывод, что на Дальнем Востоке сложилась лучшая ситуация, чем в целом на рынке труда России. Так, только 7% дальневосточных соискателей ответили, что угроза увольнения существует, 18% считают, что скорее существует. 26% считают, что, скорее всего, такой угрозы нет, а 38% в этом уверены. Эти данные свидетельствуют о том, что соискатель понимает, что сокращения не произойдет, и видит возможность продолжения работы на текущем месте.

Достаточно сильно влияет на самочувствие соискателя уровень заработных плат. Несмотря на то, что на Дальнем Востоке самые большие зарплаты после Москвы, именно в этом регионе отмечается и самый большой разрыв между фиксированным доходом и совокупным. «То есть соискатель может недополучать информацию на момент ознакомления с вакансией, - пояснила Ольга Кочкина. - Это может быть зона бонусов, которая не совсем прозрачна в ряде компаний. Именно поэтому система мотивации дальневосточных работодателей требует усовершенствования, поскольку серьезный разрыв между заявленным в вакансии и реальным доходом «бьет» по самочувствию соискателя на рынке труда».

При этом эксперт акцентирует внимание на том, что около 44% дальневосточников готовы снизить свои зарплатные ожидания ради устройства на новое место либо ради сохранения текущей работы. «Это хорошие цифры. Почти половина соискателей согласны сделать это, что говорит о том, что социальный пакет, который работодатель предлагает, не ограничен заработными платами. Это позволяет работать с ожиданиями сотрудников», - уверена руководитель региональной службы HeadHunter.

Мобильные соискатели

Соискатели Дальнего Востока очень активны в размещении резюме, а также заинтересованы в переезде. Интересы дальневосточников сосредоточиваются на столице, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Что касается миграций внутри самого региона, здесь соискатели Дальнего Востока отдают предпочтение Хабаровскому краю, затем Амурской области и Приморью.

При этом жители России на Дальний Восток перебираться не спешат - из общего числа соискателей, которые хотят переехать куда-либо из своего региона, лишь для 1,2% желаемый пункт назначения - ДФО. При этом из всех откликов на вакансии России в первом полугодии 2017 года доля откликов на вакансии Дальнего Востока составила 0,6%. Чаще всего эти отклики идут из Приволжского федерального округа (19%) и Сибирского (15%), Москвы (8,2%). Почти 5% соискателей - это жители Республики Башкортостан, по 4,7% - жители Омской области и Забайкальского края.

Больше всего соискателей, откликающихся на вакансии Дальнего Востока, размещают свои резюме в профобласти «Продажи» - 20,3%. И их намного больше, чем представителей других специальностей. Среди наиболее активных соискателей также стоит выделить людей, имеющих опыт руководства и претендующих на управленческие позиции (9,6%). А вот для представителей молодежи (7,4%) и специалистов, занятых на производстве (8,3%), Дальний Восток менее привлекателен для трудоустройства.

Эксперты отмечают, что из региона хотят уехать в первую очередь производственники. Места работы за пределами ДФО ищут также студенты, специалисты в сфере «IT, Интернет и телеком». Работники сферы производства и IT готовы переезжать из региона в регион ради интересного проекта. При этом такой специалист может уехать из столицы в небольшой город, если на периферии появится возможность реализовать себя, и здесь открывается широкое поле для HR, который может работать с «мотивационными кнопками» кандидатов. А вот работников линейных позиций привлечь в небольшой город будет сложнее - бренд крупных городов сильнее. 

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: кадры  рынок труда  вакансии 


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