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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:07 |
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Ольга ГЕРАСИМОВА: Завтра предприниматели будут все больше проникаться философией коучинга
Главное - понимать, что лидер должен постоянно расти, при этом перенося идею лидерства с персоны одного человека на коллективное или командное лидерство.
К такому выводу пришла Ольга ГЕРАСИМОВА, директор по корпоративным коммуникациям компании «ДВ Регион», в ходе визита в Пекин, на Евроазиатский конгресс «Коучинг. Совершенствование лидерских компетенций в условиях глобализации», организованный Международным центром образования и научных исследований (ICESR).
- Посещение конгресса для меня было обусловлено двумя причинами. Первое - узнать о тенденциях в менеджменте из первых уст специалистов европейской школы - было интересно мне как специалисту в области HR. А второе - посмотреть и понять, насколько ментальность русских схожа с ментальностью китайских коллег: наш проект-инициатива RUSAPAI нацелен на активный обмен опытом с партнерами из стран Asia Pacific.
Самое первое открытие, которое я сделала на конгрессе: каждому из нас необходимо иногда заставлять себя расширять свои горизонты. Европейцы сегодня несут новую модель управления, главенствующую роль в которой занимает идея гуманизации мира. Большинство русских и китайских бизнесменов пока к этой идее относятся с большой осторожностью, если не сказать скептически, и в этом очень схожи между собой.
В Китае основная цель бизнеса на сегодня - это быстрое накопление прибыли. В России также основные ориентиры пока смещены в сторону быстрого финансового роста, выраженного в нарастающем товарообороте, сокращении издержек, получении высокой доходности. Но постепенно и китайские, и российские бизнесмены начинают все чаще задумываться о саморазвитии, развитии персонала, инвестировании в человека.
Кстати, несмотря на то, что в культуре наших азиатских соседей очень сильна традиционность, они активно готовят себя к обновлению. На конгрессе приводились такие цифры: до 60% молодых людей в Китае, из числа имеющих высшее образование, получили его в других странах. Это говорит о том, что конкурентоспособность нового, формирующегося поколения управленцев этой страны будет расти не только за счет экономических прорывов, но и за счет интеллектуальных.
Старание или талант - что является залогом успешности? Этот вопрос одинаково важен сегодня и для русских, и для китайских предпринимателей. Постоянное стремление развиваться - без этого не стать успешным.
Одним из инструментов такого развития может стать коучинг, который активно применяется на Западе. Пока в России многие его воспринимают как очередную модную «фишку». Но совершенно очевидно, что завтра предприниматели будут все больше проникаться философией коучинга, применять его не только для себя, но и для своего персонала.
Для того, чтобы коучинг гармонично вошел в нашу бизнес-культуру, нужно менять в целом подход к работе и ведению бизнеса. Сегодня большинство людей говорят о том, что хотят больше зарабатывать, и лишь немногие формулируют свою цель как стремление профессионально развиваться и самореализовываться. Чем больше людей в компании будут заинтересованы именно в собственном развитии, тем более компания будет восприимчива к коучингу.
Когда я разговариваю с HR-коллегами из Москвы, то понимаю, что все европейские тенденции до Владивостока доходят довольно быстро. В этом смысле мы идем практически в ногу с новыми трендами культуры управления. Кроме этого, нам очень повезло в том, что мы живем в уникальном регионе и можем впитывать все новое, передовое со всех сторон: и от европейских коллег, и от азиатских соседей. Учитывая, что в менеджменте сегодня очень сильна идея космополитичности, нам, дальневосточникам, это дает настоящее конкурентное преимущество, позволяющее органично вливаться в интеграционные процессы.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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