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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:04 |
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Во что инвестировать – в технологии или в персонал, какая стратегия эффективнее? - эксперты
На встрече представители крупного и среднего бизнеса Дальневосточного региона говорили о стратегических перспективах и новых возможностях развития персонала компаний, пишет региональный журнал "Дальневосточный капитал".
«О том, что в компаниях работа с персоналом развивается эволюционно, говорит тот факт, что раньше кадровой работой занимался отдел кадров, потом он стал отделом персонала, затем – отделом управления человеческими ресурсами. Сейчас во многих компаниях появились департаменты человеческого капитала. Это свидетельство того, что меняется отношение к персоналу, – сказал, открывая форум, Алексей МИРОНОВ, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга АНКОР. – Владивосток не зря стал площадкой для проведения этого форума. Сегодня Приморье – это крупный регион, в который направлено и направляется большое число инвестиций. И власти, и бизнесу уже очевидно, что инвестиционные проекты могут не развиваться теми темпами, которые запланированы, а причина может быть сокрыта в недостаточном количестве персонала и человеческих ресурсов на рынке».
В ходе форума эксперты рынка труда и представители компаний обсудили ряд наиболее актуальных вопросов: во что инвестировать – в технологии или в персонал, какая стратегия эффективнее – долгосрочная или краткосрочная, нужно ли планировать развитие сотрудников и др. Во второй половине дня прошли бизнес-практикумы по различным направлениям работы с персоналом.
Бизнес-форум собрал на своей площадке первых лиц крупнейших компаний региона. Среди выступивших спикеров директора и управленцы таких компаний, как Дальневосточный банк, British American Tobacco, «Домотехника», DHL International, «Юнико Восток», ВТБ24, «Полюс-Экспресс», Азиатско-Тихоокеанский банк. Партнерами мероприятия выступили компании Mirapolis и S7 Airlines.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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