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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:04 |
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Вадим ШИРЯЕВ: Если сравнить дальневосточные города, то Владивосток более динамичен в развитии в силу того, что он открыт
Об особенностях ведения бизнеса в современных условиях Вадим Ширяев рассказал «ДК».
- Вадим, City Flash Point с успехом проходят в различных городах России. Мы с вами встречаемся на первом подобном мероприятии во Владивостоке. Поражает чрезвычайно насыщенный план обучения. Три дня интенсивной работы всех участников. Чем определена программа City Flash Point?
- Вообще, это шестидневный проект, который мы проводим один раз в год. На нем присутствуют представители ведущих бизнесов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. За эти шесть дней все знания в области ведения бизнеса, которые были изучены за год, мы синтезируем в программу разработки бизнес-решений. Сейчас в каждом регионе России есть представительство COMAP, которое и организует City Flash Point. В рамках этого мероприятия в каждый из трех дней мы даем участникам разные знания. В первый день мы учим внимательности, быть командой и слышать друг друга. Также первый день посвящен ориентации: мы исследуем, какие механизмы в бизнесе уже не работают, какие работают сегодня, какие будут работать завтра. Это делается для того, чтобы мы создавали решения исходя из современных реалий. Во второй день мы разбираемся с самим предметом, с заданием - что же точно нужно сделать. В методичке нашего мероприятия предусмотрены и описаны все технологии развития бизнеса в современных условиях.
Но для конкретной компании не нужно делать все - ведь есть пункты, которые уже выполнены хорошо. Если на предприятии что-то пропущено или сделано плохо, это и станет полем для развития потенциала. К концу второго дня уже складывается понимание, что есть рынок, что мы хотим изменить, что является задачами и какими инструментами эти задачи можно решить. К этому моменту у участников появится очень хорошая гипотеза. К третьему дню мы будем понимать, на каком рынке нужно принимать решения, что компании на самом деле нужно и зачем, с помощью каких инструментов этого можно достичь, как эти инструменты использовать и почему именно так. Создание самого решения будет занимать два-три часа. Процесс подготовки всегда значимо дольше, чем процесс осуществления решения.
- Успеем ли справиться полностью с заданием за три дня?
- Конечно, за три дня мы не успеем сделать все. Как говорит Рон Янг, развитие компании должно осуществляться ежемгновенно. Сейчас вопрос приоритетности. Поэтому на данном этапе мы определим, какие задачи являются наиболее актуальными, согласуем это с компанией и будем именно на них акцентировать больше внимания. В процессе обучения участники City Flash Point получают неявные знания. Мы не читаем лекции. Мы даем подсказки, одну, другую, фиксируем, что эту информацию участники осознали, даем возможность обсудить - именно так мы передаем знания.
- Как родилась идея синтезировать разноплановые направления знаний в единую методику? Российские бизнесмены сегодня все еще очень четко разграничивают маркетинг, тим-билдинг, HR…
- У этой идеи было несколько предпосылок. Так, до 2008 года бизнес в большинстве своем развивался довольно успешно. После кризиса для того, чтобы компании держались на плаву, их собственникам необходимо было прикладывать некоторые усилия. Сейчас у бизнесменов произошло самое главное осознание: они более не уверены в завтрашнем дне. До 2008 года предприниматели верили, что завтра будет лучше, чем вчера. Сегодня они не уверены ни в том, что завтра будет лучше, ни в том, что завтра вообще будет. Компаниям приходится действовать в ситуации, когда условия резко стали хуже и сложнее. И бизнесмены сейчас ищут другие пути: получают новые знания, пробуют новые технологии ведения бизнеса. Поэтому они склонны к синтезу различных направлений.
Меня постоянно спрашивают, какая методика для бизнеса лучше. Чтобы ответить на этот вопрос, мы с командой вывели ТОП-100 источников лучших знаний в мире по маркетингу. В этот рейтинг, бесспорно, вошли Стивен МАНН, Ларри ПРУСАК, Рон Янг, Джек ТРАУТ, Филип КОТЛЕР - те, кто действительно успешен. Каждый из исследователей, руководствуясь здравым смыслом, изучил ту или иную предметную область лучше. Разобрав весь алгоритм разработки решения, мы выяснили, кто из авторов каждый отдельный шажок делает лучше всех в мире. Естественно, взяли у него технологию и собрали отдельные техники воедино. Применив системный подход, имея опыт работы в бизнесе и понимая, что в современных условиях бизнесу нужно зарабатывать больше, мы создали методику. Начиная с 2007 года мы реализуем этот проект как open source (открытый источник информации) и всех успешных бизнесменов приглашаем к сотрудничеству. Сейчас уже около тысячи человек соучаствуют в совершенствовании данной методики.
- Вы родом из Хабаровска и первые свои шаги в бизнесе делали именно здесь, на Дальнем Востоке. Есть ли какая-нибудь особенность ведения бизнеса в этом регионе?
- Да - мы удалены. Ни одной компании из центральных регионов не выгодно работать здесь. Поэтому местные предприятия не сталкиваются с федеральной конкуренцией. Конечно, ряд бизнесов вышел на Дальний Восток, но в целом это неэффективно. Логистические издержки и сложность управления делают это невыгодным. Поэтому местные компании испытывают меньше конкуренции. Если сравнить дальневосточные города, то Владивосток более динамичен в развитии в силу того, что он открыт. В Хабаровске в условиях реализации политики протекционизма и при выстроенных защитных барьерах бизнес чувствует себя абсолютно спокойно, не развивается. И конечно, конкурентная способность в этих условиях падает. Если мы посмотрим на Сибирь, то увидим, что там существует миграция брендов, у них жесткая конкуренция между собой, и поэтому сибирские бизнесы сильны. В Сибири наблюдается такое же явление, как и в США, много городов сконцентрировано на небольшой территории. Поэтому они тесно взаимодействуют друг с другом. На территории Дальнего Востока такого явления нет. Здесь есть большой потенциал в налаживании взаимодействия между Хабаровском и Владивостоком. Наша задача - объединить бизнесы на этих территориях.
- Есть ли еще какие-то сложности, кроме территориальных, которые стопорят развитие бизнеса на Дальнем Востоке?
- Ментальные. Владивосток воспринимает себя как анклав. Но мы же действуем в мире. Понятно, что есть сложности, связанные с территориальной удаленностью, дороговизной авиабилетов и так далее. Тем не менее мы же можем общаться в Интернете. Барьер, что мы «в углу цивилизации», конечно, мешает. Нужно просто над ним воспарить. Ведь Владивосток находится в непосредственной близости с Кореей, Китаем, Японией. Почему мы не можем интегрироваться в мировой бизнес? Мы же сейчас объединили ведущих маркетологов Индии, Великобритании и России. Наверняка что-то есть в Корее, Китае и Японии, что мы можем и обязаны понимать лучше, чем любая другая часть нашей страны. Давайте объединимся с ближайшими соседями, создадим с ними бизнес и реализуем его в России.
- Но предпринимаются же попытки объединить бизнесы стран АТР. Так, в прошлом году во Владивостоке прошел Деловой саммит АТЭС.
- Саммит прошел. Инфраструктуру создали. Теперь средний бизнес на местах должен думать сам, как ему развиваться. А государство должно ему в этом помогать, создавать условия для социально ответственных предпринимателей. Я по одному из образований юрист, у меня государственно-правовая специализация. И я во многом одобряю действия государства, во многом хочу от государства большего. Я хочу, чтобы России вернули сильные позиции, и очень хочу жить в сильном государстве.
- Сейчас бизнес живет в ожидании второй волны кризиса. Есть ли реальные предпосылки этому?
- Конечно, объективные предпосылки этому есть.
- Как бизнесу действовать в этот период?
- В своей статье «Как преодолеть кризис» в 2008 году я давал рекомендации, как действовать в подобных условиях. В ней пять рецептов, три из них точно актуальны и сейчас. Нужно не ожидать кризиса, а готовиться к нему. Мы готовимся и хотим помочь максимальному числу компаний кризис преодолеть.
- И в завершении беседы личный вопрос: вы работали со многими российскими и зарубежными компаниями. Есть ли какой-то проект, который вызывает особенную гордость?
- Я очень горжусь тем, как мы на протяжении года успешно управляли телекомпанией «СЭТ» в Хабаровске. Это было лет пятнадцать назад. Из хорошей творческой, но некоммерческой телестудии получился отличный бизнес-проект. На самом деле, я горжусь многими своими проектами: компании «Байсад», «Уютерра», хабаровский юрфак, сам СОМАР, Flash Point… Каждый проект - это гордость. Конечно, были и осечки. Но после 2003 года основной гордостью стало то, что мы создали систему, предопределяющую результат. Созданная и постоянно совершенствующаяся методика - это серьезный проект, аккумулирующий многие знания, и если ей следовать, гарантирован стопроцентный результат. Вот самая главная гордость.
Екатерина ЛЕБЕДЕВА, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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