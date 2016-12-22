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Ядерная медицина идет из Хабаровского края в ДФО
В последние годы в Хабаровском крае интенсивно идет процесс создания инфраструктуры здравоохранения, отвечающей самым современным требованиям, пишет "Дальневосточный капитал". Строятся новые больницы и центры, реконструируются действующие медицинские учреждения. Все эти усилия вознаграждены важным результатом - отмечается снижение показателей смертности и заболеваемости населения.
Высокотехнологичная медицинская помощь пришла сегодня в сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию, травматологию и ортопедию, онкологию и нейрохирургию.
Уникальные ноу-хау для онкологии
Начиная с 2009 года Хабаровский край трижды принимал участие в онкологической программе в рамках приоритетного национального проекта. В итоге свыше 1300 млн рублей средств федерального бюджета и 326 млн рублей краевых средств были затрачены на строительство современного онкологического центра. Эти средства вернулись сторицей. Сегодня у онкобольных Хабаровского края и регионов ДФО появилась возможность не ездить на операции в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части страны, квалифицированную помощь им оказывают в онкоцентре Хабаровска. Ежегодно здесь проходят лечение более 5000 дальневосточников. Возможности здравоохранения несоизмеримо выросли. Снизилась смертность онкобольных, выявляются опухоли на самых ранних стадиях. Такой прогресс еще лет 10 назад было сложно себе представить.
К примеру, линейный ускоритель, установленный в онкоцентре в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», позволяет применять уникальные методики облучения новообразований головного мозга, метастазов в печень. Внедрены технологичные методы терапии рака полости рта, органов пищеварения. Для лечения метастазов в кости используется радионуклидная терапия радиоактивным стронцием. Создана «активная палата» для лечения рака щитовидной железы радиоактивным йодом.
Два года назад на базе Краевого клинического центра онкологии состоялось открытие ПЭТ-центра. Подобного лечебного ресурса пока больше нет: от Урала до восточных границ России он единственный. Его оснащение соответствует мировым стандартам и позволяет с высокой достоверностью диагностировать опухоли размерами от 1 сантиметра. Уникальная аппаратура позволяет без операции отличать доброкачественные опухоли от злокачественных. Результат химиотерапии можно узнать уже через 5-10 дней. После закупки дополнительного оборудования в 2013 году ПЭТ-центр стал мощным медицинским комплексом для оказания высокотехнологичной диагностической помощи жителям всего Дальневосточного федерального округа.
Хирургия без операций
Во всем мире медицинские учреждения в области сердечно-сосудистых заболеваний постепенно переходят на методы однодневной и безоперационной хирургии. Сегодня востребованы гибридные методики лечения пациентов, сочетающие в себе открытые операции и чрезкожные вмешательства. Такая методика требует создания многофункциональных операционных, пригодных для работы бригады кардиохирургов и врачей рентгенхирургических методов диагностики и лечения.
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске уникальная гибридная операционная начала работу в июле текущего года. Специалисты отмечают, что операционных такого масштаба в нашей стране пока всего три.
Эта медицинская площадка оснащена универсальной ангиографической роботизированной системой Artis Zeego компании «Сименс». Ангиограф обладает отличными характеристиками, соответствующими самым высоким требованиям, и предназначен для проведения исследований и оперативных вмешательств на сосудах.
«Появление таких новых аппаратов в наших больницах делает медицинскую помощь более эффективной, а также более доступной большему количеству людей. Что в итоге должно привести к снижению смертности среди дальневосточников», - отмечает губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
Компьютерная обработка полученных изображений дает четкие параметры органов человека, возможности для расчета и сохранения полученной информации на цифровые носители. Имеется возможность подключения к компьютерным сетям в режиме онлайн. Здесь планируется оперировать не менее 240 больных в год.
По мировым методикам
Два года назад в Хабаровске на базе Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.И. Сергеева начал работу филиал Федерального научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства. В Дальневосточном федеральном округе ежегодно более 600 человек нуждаются в высокотехнологичных вмешательствах в области оториноларингологии.
В центре созданы условия для проведения комплексного обследования и лечения. Филиал оснащен современным медицинским оборудованием на сумму свыше 30 млн рублей. По многим позициям данное оборудование уникально даже для ряда ведущих европейских клиник. В филиале в полном объеме выполняется весь перечень высокотехнологичных операций, включая слухоулучшающие операции, реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи, лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха.
Государственно-частное партнерство
Еще одним значительным шагом на пути к обеспечению доступности и повышению качества медицинской помощи стало открытие в этом году нового центра диализа в городе Хабаровске. Он создан в рамках инвестиционного проекта на основе государственно-частного партнерства. Правительство и министерство здравоохранения Хабаровского края поддержали предложение компании B|Braun, которая входит в число мировых лидеров по производству диализного оборудования. С открытием этого учреждения решена задача обеспечения региона заместительной почечной терапией. Центр способен принять до 180 пациентов при трехсменной работе. На его базе будет осуществляться преподавательская и исследовательская деятельность для студентов медицинских образовательных учреждений.
Перспективы: протонная медицина
В Хабаровском крае в перспективе планируется строительство протонно-ионного центра. Развитие ядерной медицины станет новым шагом в лечении онкологических заболеваний и обойдется примерно в 3 млрд рублей. Сумма внушительная, но необходимая. Ежегодно в Хабаровском крае регистрируется до 5000 новых онкологических больных. В среднем такое же количество заболеваний выявляется в каждом субъекте Дальневосточного федерального округа. Проведение высокотехнологичной протонной терапии жизненно необходимо для 30% таких больных. Эффективность же данного метода достигает 95%.
По словам министра здравоохранения Хабаровского края Александра ВИТЬКО, для размещения центра протонно-лучевой терапии сегодня наиболее подготовлен Хабаровск. Краевой клинический центр онкологии обладает квалифицированными кадрами, опытом в эксплуатации радиационных источников всех видов излучения. Новое медицинское учреждение будет принимать пациентов со всего Дальнего Востока.
Еще одна масштабная задача для медицины края - строительство «Центра химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга». Пока объект находится в стадии проектных работ. В качестве базового медучреждения для него определен Краевой клинический центр онкологии. Специально под новый центр будет построен корпус с размахом на 10 тысяч кв. м. Прогнозная стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей.
Столь внушительные площади необходимы для лабораторий, стационарного отделения на 186 коек, отделения трансплантации костного мозга. Здесь же разместится поликлиническое онкогематологическое отделение на 100 посещений в смену. В год хабаровские врачи смогут проводить до 50 пересадок костного мозга. За этими цифрами шанс на спасение жизни детей с острыми лимфобластными лейкозами, больных с рецидивами и высокой группой риска.
Кадровый потенциал
На фоне глобальной модернизации для здравоохранения Хабаровского края особо актуальными становятся вопросы кадровой политики. По словам Александра Витько, решить вопрос укомплектования медучреждений призваны три программы. Благодаря реализации одной из них - «Земский доктор» - за три года удалось привлечь около 150 врачей. В крае также реализуется региональная программа «Кадры здравоохранения» с объемом финансирования в 2014 году 331,3 млн рублей. В рамках этого проекта на выплаты в размере 1 млн рублей без учета районного коэффициента могут рассчитывать врачи, на 700 тыс. рублей - средний медицинский персонал. Чтобы привлечь и удержать специалистов, в крае стараются решить вопрос с жильем. Например, в Краевой клинический центр онкологии пригласили специалистов, для которых губернатор выделил десять квартир.
- Таких специалистов нет в России. Они проходили обучение в Москве, Санкт-Петербурге, учились на рабочих местах в Турции. Это молодежь, в которую вложили большие деньги, и сегодня от них требуется отдача, - отметил Александр Витько. Кроме того, учреждения здравоохранения края получили кадровое подспорье из Украины. Желающие специалисты с высшим и средним медицинским образованием, имеющие статус беженцев, проходят процедуру подтверждения образования и трудоустраиваются в краевые больницы.
Особое внимание в крае уделяется подготовке кадров в Дальневосточном государственном медицинском университете и медицинском колледже. В настоящее время по целевому набору в ДВГМУ обучается 347 человек. В медицинском колледже - 101 целевик.
Для общего повышения практических знаний и навыков в Хабаровском крае используются возможности симуляционных центров и телемедицины.
Елена ШИРОКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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