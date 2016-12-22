Ядерная медицина идет из Хабаровского края в ДФО

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 23:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Территория
18 Декабря 2014, 19:54 | Территория

Ядерная медицина идет из Хабаровского края в ДФО

Сегодня Хабаровский край является центром по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи жителям всего Дальневосточного региона.

В последние годы в Хабаровском крае интенсивно идет процесс создания инфраструктуры здравоохранения, отвечающей самым современным требованиям, пишет "Дальневосточный капитал". Строятся новые больницы и центры, реконструируются действующие медицинские учреждения. Все эти усилия вознаграждены важным результатом - отмечается снижение показателей смертности и заболеваемости населения.

Высокотехнологичная медицинская помощь пришла сегодня в сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию, травматологию и ортопедию, онкологию и нейрохирургию.

Уникальные ноу-хау для онкологии

Начиная с 2009 года Хабаровский край трижды принимал участие в онкологической программе в рамках приоритетного национального проекта. В итоге свыше 1300 млн рублей средств федерального бюджета и 326 млн рублей краевых средств были затрачены на строительство современного онкологического центра. Эти средства вернулись сторицей. Сегодня у онкобольных Хабаровского края и регионов ДФО появилась возможность не ездить на операции в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части страны, квалифицированную помощь им оказывают в онкоцентре Хабаровска. Ежегодно здесь проходят лечение более 5000 дальневосточников. Возможности здравоохранения несоизмеримо выросли. Снизилась смертность онкобольных, выявляются опухоли на самых ранних стадиях. Такой прогресс еще лет 10 назад было сложно себе представить.

К примеру, линейный ускоритель, установленный в онкоцентре в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», позволяет применять уникальные методики облучения новообразований головного мозга, метастазов в печень. Внедрены технологичные методы терапии рака полости рта, органов пищеварения. Для лечения метастазов в кости используется радионуклидная терапия радиоактивным стронцием. Создана «активная палата» для лечения рака щитовидной железы радиоактивным йодом.

Два года назад на базе Краевого клинического центра онкологии состоялось открытие ПЭТ-центра. Подобного лечебного ресурса пока больше нет: от Урала до восточных границ России он единственный. Его оснащение соответствует мировым стандартам и позволяет с высокой достоверностью диагностировать опухоли размерами от 1 сантиметра. Уникальная аппаратура позволяет без операции отличать доброкачественные опухоли от злокачественных. Результат химиотерапии можно узнать уже через 5-10 дней. После закупки дополнительного оборудования в 2013 году ПЭТ-центр стал мощным медицинским комплексом для оказания высокотехнологичной диагностической помощи жителям всего Дальневосточного федерального округа.

Хирургия без операций

Во всем мире медицинские учреждения в области сердечно-сосудистых заболеваний постепенно переходят на методы однодневной и безоперационной хирургии. Сегодня востребованы гибридные методики лечения пациентов, сочетающие в себе открытые операции и чрезкожные вмешательства. Такая методика требует создания многофункциональных операционных, пригодных для работы бригады кардиохирургов и врачей рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске уникальная гибридная операционная начала работу в июле текущего года. Специалисты отмечают, что операционных такого масштаба в нашей стране пока всего три.

Эта медицинская площадка оснащена универсальной ангиографической роботизированной системой Artis Zeego компании «Сименс». Ангиограф обладает отличными характеристиками, соответствующими самым высоким требованиям, и предназначен для проведения исследований и оперативных вмешательств на сосудах.

«Появление таких новых аппаратов в наших больницах делает медицинскую помощь более эффективной, а также более доступной большему количеству людей. Что в итоге должно привести к снижению смертности среди дальневосточников», - отмечает губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

Компьютерная обработка полученных изображений дает четкие параметры органов человека, возможности для расчета и сохранения полученной информации на цифровые носители. Имеется возможность подключения к компьютерным сетям в режиме онлайн. Здесь планируется оперировать не менее 240 больных в год.

По мировым методикам

Два года назад в Хабаровске на базе Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.И. Сергеева начал работу филиал Федерального научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства. В Дальневосточном федеральном округе ежегодно более 600 человек нуждаются в высокотехнологичных вмешательствах в области оториноларингологии.

В центре созданы условия для проведения комплексного обследования и лечения. Филиал оснащен современным медицинским оборудованием на сумму свыше 30 млн рублей. По многим позициям данное оборудование уникально даже для ряда ведущих европейских клиник. В филиале в полном объеме выполняется весь перечень высокотехнологичных операций, включая слухоулучшающие операции, реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи, лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха.

Государственно-частное партнерство

Еще одним значительным шагом на пути к обеспечению доступности и повышению качества медицинской помощи стало открытие в этом году нового центра диализа в городе Хабаровске. Он создан в рамках инвестиционного проекта на основе государственно-частного партнерства. Правительство и министерство здравоохранения Хабаровского края поддержали предложение компании B|Braun, которая входит в число мировых лидеров по производству диализного оборудования. С открытием этого учреждения решена задача обеспечения региона заместительной почечной терапией. Центр способен принять до 180 пациентов при трехсменной работе. На его базе будет осуществляться преподавательская и исследовательская деятельность для студентов медицинских образовательных учреждений.

Перспективы: протонная медицина

В Хабаровском крае в перспективе планируется строительство протонно-ионного центра. Развитие ядерной медицины станет новым шагом в лечении онкологических заболеваний и обойдется примерно в 3 млрд рублей. Сумма внушительная, но необходимая. Ежегодно в Хабаровском крае регистрируется до 5000 новых онкологических больных. В среднем такое же количество заболеваний выявляется в каждом субъекте Дальневосточного федерального округа. Проведение высокотехнологичной протонной терапии жизненно необходимо для 30% таких больных. Эффективность же данного метода достигает 95%.

По словам министра здравоохранения Хабаровского края Александра ВИТЬКО, для размещения центра протонно-лучевой терапии сегодня наиболее подготовлен Хабаровск. Краевой клинический центр онкологии обладает квалифицированными кадрами, опытом в эксплуатации радиационных источников всех видов излучения. Новое медицинское учреждение будет принимать пациентов со всего Дальнего Востока.

Еще одна масштабная задача для медицины края - строительство «Центра химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга». Пока объект находится в стадии проектных работ. В качестве базового медучреждения для него определен Краевой клинический центр онкологии. Специально под новый центр будет построен корпус с размахом на 10 тысяч кв. м. Прогнозная стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей.

Столь внушительные площади необходимы для лабораторий, стационарного отделения на 186 коек, отделения трансплантации костного мозга. Здесь же разместится поликлиническое онкогематологическое отделение на 100 посещений в смену. В год хабаровские врачи смогут проводить до 50 пересадок костного мозга. За этими цифрами шанс на спасение жизни детей с острыми лимфобластными лейкозами, больных с рецидивами и высокой группой риска.

Кадровый потенциал

На фоне глобальной модернизации для здравоохранения Хабаровского края особо актуальными становятся вопросы кадровой политики. По словам Александра Витько, решить вопрос укомплектования медучреждений призваны три программы. Благодаря реализации одной из них - «Земский доктор» - за три года удалось привлечь около 150 врачей. В крае также реализуется региональная программа «Кадры здравоохранения» с объемом финансирования в 2014 году 331,3 млн рублей. В рамках этого проекта на выплаты в размере 1 млн рублей без учета районного коэффициента могут рассчитывать врачи, на 700 тыс. рублей - средний медицинский персонал. Чтобы привлечь и удержать специалистов, в крае стараются решить вопрос с жильем. Например, в Краевой клинический центр онкологии пригласили специалистов, для которых губернатор выделил десять квартир.

- Таких специалистов нет в России. Они проходили обучение в Москве, Санкт-Петербурге, учились на рабочих местах в Турции. Это молодежь, в которую вложили большие деньги, и сегодня от них требуется отдача, - отметил Александр Витько. Кроме того, учреждения здравоохранения края получили кадровое подспорье из Украины. Желающие специалисты с высшим и средним медицинским образованием, имеющие статус беженцев, проходят процедуру подтверждения образования и трудоустраиваются в краевые больницы.

Особое внимание в крае уделяется подготовке кадров в Дальневосточном государственном медицинском университете и медицинском колледже. В настоящее время по целевому набору в ДВГМУ обучается 347 человек. В медицинском колледже - 101 целевик.

Для общего повышения практических знаний и навыков в Хабаровском крае используются возможности симуляционных центров и телемедицины.  

Елена ШИРОКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.

 

Теги: здравоохранение  медицина 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика