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15 Июля 2015, 17:20 | Территория

Игорь БЫСТРОВ, зам. председателя правительства Сахалинской области: Мы уже начали формировать тенденцию к снижению цен на рыбу

Врио губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО возглавил рабочую группу, которая должна к осени представить Госсовету по развитию рыбохозяйственного комплекса страны обстоятельный доклад о ситуации в отрасли, основных проблемах и путях их решения.

Первое заседание группы, в которую вошли руководители регионов, специализирующихся на вылове и переработке рыбы, крупных добывающих предприятий, рыбацких и производственных ассоциаций, представители науки, торговли, портов, а также контролирующих органов, уже прошло в Администрации Президента РФ. Началась активная работа по составлению «дорожной карты» для важнейшей продовольственной отрасли страны. Назрела необходимость внесения изменений в существующую нормативно-правовую базу, введения новых механизмов и инструментов, стимулирующих отечественных рыбопромышленников к увеличению поставок продукции на отечественный рынок. В новых экономических условиях, когда на продовольственных рынках на первый план выходит тема импортозамещения, такое комплексное обращение к вопросам отрасли становится особенно актуальным.

Но прежде, чем разобраться в «высоких» материях, команда Олега Кожемяко решила осмотреться вокруг. Что происходит в отрасли на Сахалине, в регионе, который занимает третье место в стране по объемам добычи водных биоресурсов? Как сделать доступной рыбу для самих жителей острова? Ответив на эти вопросы, можно переходить к глобальным проблемам.

Что получается уже сейчас и на какие подводные камни удалось выйти? Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с заместителем председателя правительства Сахалинской области, курирующим рыбную отрасль, Игорем БЫСТРОВЫМ.

- Игорь Михайлович, Сахалин решил начать с себя и попытаться сделать что-то в масштабах региона - что-то уже получается?

- Поскольку во главу угла мы поставили вопрос удовлетворения спроса населения нашего островного региона, то пошли от главного: сколько, какой рыбы и по какой цене может воспринять рынок. Мы не говорим сегодня о поставках за рубеж, наша рыба должна продаваться всем, кто готов за нее платить, но наполнение внутреннего рынка - это приоритет. Проблемы, которые испытывают все субъекты Федерации, примерно одного плана: ассортимент, доступность, качество - все это сегодня в крайне плачевном состоянии. Вы бывали на японских рыбных рынках, на подобном рынке в Пусане, например? Там в большом количестве наша российская рыба. У всех регионов, находящихся у берега, существенное место и в рационе, и в экономике, и в туризме занимает рыбопродукция. Такое же особое место она должна занимать и в российских регионах.

Глава области поставил перед нами задачу: «Прежде всего, давайте посмотрим, что называется, вживую, что происходит на нашем локальном рынке». Мы вникли в тему и сразу же столкнулись с большим количеством нестыковок, конфликтных ситуаций, увидели необъяснимые скачки цен и прочее. Все это потребовало системного подхода к анализу ситуации.

Мы обсудили с руководителями компаний, могут ли они в пределах 10% добытой продукции, в зависимости от спроса, поставлять на внутренний рынок по сложившейся сезонной цене. Такое решение для них - дело добровольное, не все, но большинство с нами согласились: такой показатель может быть «модельным», будем от него плясать. Тем более что рыбные компании в ценовом плане ничего не теряют. При этом мы взяли на себя обязательства вместе с ними пройти путь до конечного потребителя и посмотреть, где и по каким причинам рыба, дойдя до прилавков, становится «золотой».

Собственно, особых открытий не было: в конечной цене значительную долю занимают накрутки большого количества посредников. Такой наглядный пример: мы как-то проехали от места ловли корюшки до Южно-Сахалинска - на этом коротком пути цена рыбы возрастала в четыре раза. В областном центре килограмм корюшки стоил уже 450 рублей, хотя рыбаки отдавали ее по 110 рублей.

Вместе с представителями торговли мы установили предельные максимумы: опт добавляет в цене рыбака порядка 8%, транспортные расходы - 21-27%, в зависимости от района, откуда везется продукция и где хранится. И самое главное - нужны прямые поставки, это исключает «паразитические» прослойки. В результате этих договоренностей цена на рыбопродукцию в области уже снизилась на 7-20%.

Но это не единственный положительный момент: мы увидели резкий рост объема продаж, даже весной, которая не является для региона рыбным временем. Если раньше в области ежемесячно продавалось 1000-1200 тонн, то в ходе нашего эксперимента мы уже вышли на 2000 тонн. Сейчас начинается сезон красной рыбы, на рынок выйдет живая и охлажденная рыбопродукция, поэтому мы рассчитываем, что месячное потребление возрастет до 2500-3000 тонн. Осенью будет некоторый спад. Но тенденцию роста продаж, уверен, сохраним.

- Вы говорите о легальной рыбе, но не только она делает погоду на рыбных рынках.

- Это самый неприятный момент, с которым мы столкнулись: рынок завален контрафактом. К примеру, на витрине карась по 300 рублей за кг, в больших количествах краб: колючий, волосатый, камчатский. Откуда? Официального промысла нет, вся продукция браконьерская, под маркой спортивного рыболовства или под крышей квот, выделенных коренным малочисленным народам Севера. Определилась огромная серая зона, в которой идет оборот десятка тысяч тонн не только дорогостоящих видов, краба или прибрежной креветки, но и массовых: корюшки, наваги, камбалы и т. д.

В результате возникла масса уголовных дел и административных производств, но не по признакам незаконной торговли, контрафакта, а исключительно из-за неправильного оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Рыбак может ловить по разрешению, выдаваемому Росрыболовством, а подтверждением законности происхождения и качества продукции на рынке является именно ветеринарный сопроводительный документ. Каждый действует в пределах своих компетенций и полномочий, Россельхознадзор вполне законно выписывает документы не рыбаку, а перерабатывающему предприятию, которое где-то рыбу приобрело, тут цепочка может быть длинной. Это дырка в системе законодательства, которая позволяет контрафактной продукции выскакивать на рынок.

Для чистоты эксперимента врио губернатора принял решение разрешить перемещение живой и охлаждаемой рыбы по территории Сахалинской области без ветеринарных документов. Контроль ветеринарные службы субъекта осуществляют в местах реализации продукции. При вывозе за пределы области и перемещении готовой продукции ВСД оформляются бесплатно. Таким образом, производители не будут терять время и деньги, а получат эту государственную услугу бесплатно.

Сегодня получается, что ответственность производителя перед потребителем подменяется ответственностью госчиновников, которые выдали документ. В мировой практике это решается внедрением ХАСП - системы самоконтроля качества продукции, которую должны повсеместно внедрять сами производители. И это тоже актуальная для российских рыбопромышленников тема, которая позволит им повысить свою конкурентоспособность и на мировых рынках.

- Наша вечная тема - административные барьеры. Чем больше с ними борются, тем больше они вырастают.

- Вместо избыточного администрирования должен быть только необходимый государственный функционал. Необходимо разбираться и с нестыковками законодательства. Пока мы не успели вникнуть во все нюансы, но несколько факторов, влияющих на конечную цену, просто на поверхности. К примеру, как только рыба попадает в крупные торговые сети, она становится на 12-15% дороже. Одна из причин - разное налогообложение. У сетей есть НДС, у рыбаков в большинстве случаев нет. Этот налог ложится на плечи потребителя.

Значительно растет цена в ходе транспортировки рыбы. И здесь виной не только железнодорожные тарифы. Это многократные перевалки груза: выгрузил - погрузил, чтобы убедить надзирающий орган, что этикетка правильно напечатана, - это все лишние затраты, которые также ложатся на плечи потребителей. Плюс хранение, пока будет произведен досмотр.

Но эти процедуры ведут и к снижению температуры, а следовательно, и к ухудшению качества замороженной продукции. Получается, что мы можем довести до основного рынка сбыта - Центральной России - продукцию только потребительского класса, которая долго храниться не будет.

- Вообще, организация логистики - это вопрос не только ценовой, но и географической доступности рыбопродукции. Какие, на ваш взгляд, меры необходимы в этой сфере?

- Это отдельная тема, которую можно обсуждать поняв прежде, какая рыба и в каком объеме нужна внутреннему рынку. Необходимо создавать центры стягивания и распределения рыбных грузов. Такую попытку делает Приморский край, разрабатывая проект рыбного кластера.

У себя в области мы создаем распределительный центр, своего рода рыбный хаб. Это площадка, на которой мы организуем взаимодействие потребителей и производителей. Прорабатываются варианты участия финансовых структур и иностранных покупателей, что позволит развить биржевую торговлю на нашей площадке.

Конечно же, должна учитываться наша специфика, мы, в отличие от северо-западного бассейна, где добытая продукция может быть доставлена до потребителя в течение каких-то десяти часов на автомобиле, находимся на расстоянии 10 тысяч километров от основных рынков сбыта. Это несколько недель транспортировки и высокие затраты.

Достаточно непростая ситуация с состоянием рыбных портов в регионе, холодильных мощностей. Поднимая вопрос «рыба на берег», мы все больше будем сталкиваться с несовершенством этой инфраструктуры. Необходима системная работа.

Сахалинская область стала полигоном, на котором мы отрабатываем отдельные моменты, определяем потенциал отрасли, узкие места и подходы к их устранению. О возможных решениях пока говорить рано. Но мы идем от главного - потребителя, уже начали формировать тенденцию к снижению цен пока в нашем отдельном регионе. 

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.

 

Теги: квоты  рыбная отрасль 


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