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16 Июня 2015, 22:12 | Территория

Сахалинская область уточняет строительные ориентиры

В регионе запланирован целый ряд нововведений в строительной отрасли

Оценив темпы ввода жилья и объектов соцкультбыта за последние годы, временно исполняющий обязанности губернатора Олег КОЖЕМЯКО поддержал предложения, призванные сделать строительную отрасль более прозрачной, стимулировать темпы ввода новых объектов, ускорить переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

- Будем строить больше, по прозрачным и понятным правилам, - сказал глава региона в мае на встрече с представителями строительной отрасли. - Без решения жилищного вопроса в области не устранить кадровый голод, не решить застаревшую проблему переселения людей из ветхого и аварийного жилья.


 

Вразрез общероссийской системе

По данным статистики, строительная отрасль Сахалинской области в целом в прошлом году отработала неплохо: было построено 305 тыс. кв. м жилья (сдано в эксплуатацию 762 жилых дома, или более 4400 квартир). Из них 214 тыс. кв. м составили квартиры экономического класса, предоставляемые гражданам бесплатно или на льготных условиях. Доля коммерческого жилья составила всего 10%. «Такого не было с советских времен», - дала позитивную оценку темпам жилищного строительства первый заместитель министра строительства области Татьяна СТАЦЕНКО.

Но за позитивными цифрами отчета кроются и серьезные проблемы, способные поставить строительную отрасль на колени. Выяснилось, что строительство квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья велось в Сахалинской области вразрез со сложившейся в России системой: из всех муниципальных образований области только областной центр Южно-Сахалинск участвовал в соответствующей федеральной программе и получал дополнительные средства из федерального бюджета. В итоге область лишила себя федеральной поддержки, а львиная доля нагрузки по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья легла на региональную казну. Только в прошлом году на жилищное строительство из областного бюджета было потрачено около 11 млрд рублей.

Было принято не авансировать

Контрольно-счетная палата, проверив расходование бюджетных средств за 2014 год, выявила нецелевое использование денежных средств, завышение цен, причем на солидную сумму. В последние годы в области при строительстве областных и муниципальных жилых и социальных объектов практиковался принцип «отложенного платежа». Это существенно ухудшило положение в строительной отрасли в целом и привело к банкротству некоторых строительных компаний. Глава региона призвал впредь прекратить такую практику. «Строительство будет осуществляться на контрактной, долевой и ипотечной основе, где предусмотрено авансирование, как это принято во всей стране», - подчеркнул Олег Кожемяко.

Уйти от аукционной системы

Врио губернатора подверг жесткой критике аукционную систему размещения государственных заказов в строительной отрасли. Она привела к тому, что в борьбе за контракт строительные компании чрезмерно занижали цену, а в дальнейшем из-за нехватки денег не могли исполнить взятые на себя обязательства. В итоге горизонт планирования работ у целого ряда компаний сузился до одного контракта, в отрасли обострилась кадровая проблема.

Досье «Дальневосточного капитала»: Объем подрядных работ, выполненный предприятиями строительного комплекса в 2014 году, составил 70,9 млрд руб., или 83,7% к 2013 году (в сопоставимых ценах). В бюджет области от строительной отрасли поступило 3,5 млрд руб. налоговых платежей, что на 18,5% больше, чем в 2013 году. Среднесписочная численность работников в отрасли составила 18,8 тыс. человек, или 90,6% по отношению к 2013 году.

- При строительстве важных социальных объектов необходимо прекращать практику выбора подрядчика на основе аукционов, когда, помимо демпинга, мы рискуем получить недобросовестного застройщика, - отметил Олег Кожемяко. - Во многом именно из-за недобросовестности подрядчиков по итогам прошлого года из 55 пусковых объектов в эксплуатацию были введены только 30. Следует применять конкурсные процедуры, которые позволяют предъявлять более конкретные требования к потенциальным исполнителям, делать предквалификационный отбор. Нам нужен добросовестный бизнес, который и работу делает качественно, и нормальную зарплату платит, и долгов по налогам не имеет, - поставил Олег Кожемяко задачу перед правительством области.

Служба заказчика присмотрит за ценами

Как важная мера усиления контроля над выбором подрядчиков, контроля качества строительства, сокращения затрат областного бюджета, в ближайшем будущем в Сахалинской области будут созданы центр экспертизы и контроля ценообразования и служба технического заказчика. Последняя займется всеми вопросами, связанными со строительством областных и муниципальных объектов, от разработки технических заданий и отбора эффективных строительных технологий до контроля используемых материалов и качества выполняемых работ.

Способствовать решению проблемы ценообразования в строительстве станут поддержка и развитие местной промышленности строительных материалов. В рамках областного антикризисного плана министерством строительства будет разработана соответствующая программа.

Досье «Дальневосточного капитала»: Объем выпуска продукции предприятиями промышленности строительных материалов Сахалинской области за 2014 год составил 5,5 млрд рублей, или 103% к уровню прошлого года.

Ипотечное агентство возвращается

Мерой поддержки строительной отрасли станет возрождение ипотечного агентства, призванного стимулировать строительство жилья с привлечением заемных средств. Ранее оно уже создавалось в области, но «умерло», не получив должного развития. Действующая в области до сих пор система поддержки бюджетников и других категорий граждан в строительстве жилья не всегда оправдывала ожидания. Механизмы строительства через жилищно-строительные кооперативы и обычную банковскую ипотеку не позволяли зафиксировать цену квадратного метра. В результате из-за прошлогодних скачков рубля застройщики серьезно увеличили стоимость квадратного метра в ЖСК, а банки подняли проценты по ипотеке. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в первом квартале этого года возросла с 12,1 до 14,6%.

Это не могло не отразиться на решении жителей начинать или не начинать строительство. По данным министерства строительства Сахалинской области, за первый квартал 2015 года было выдано на 112 кредитов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении сумма выданных ипотечных кредитов сократилась на 400 млн рублей.

- Области надо не только развивать ипотеку с приемлемыми условиями, но и централизовать всю работу по оказанию поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищной проблемы, - заявил врио губернатора Сахалинской области.

Областным депутатам Олег Кожемяко предложил согласовать в ближайшее время создание «Сахалинского ипотечного агентства», которое будет осуществлять свою деятельность по двум основным направлениям: строительству арендных домов и предоставлению социальной ипотеки. Условия социальной ипотеки уже озвучены: процентные ставки составят от 10,9% годовых со сроком выдачи кредита от 3 до 30 лет, первоначальный взнос составит от 10%. В регионе будут сохранены все ранее действующие льготы, в том числе субсидирование 30-50% от стоимости жилья молодым семьям и другим участникам соответствующей госпрограммы. Областная власть берет под особый контроль работу жилищно-строительных кооперативов.

Планы на 2015-й согласованы

До 2018 года уже запланирован ввод арендного жилья общей площадью 9 тыс. кв. м. Уже в этом году «Сахалинское ипотечное агентство» может приступить к строительству двух 24-квартирных жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м. Жилье в них будет принадлежать агентству и предоставляться во временное пользование определенным категориям граждан, нуждающимся в жилье на условиях коммерческого найма. При этом администрация муниципального образования, а также органы исполнительной власти области смогут взять на себя обязательства по оплате части стоимости аренды жилья сотрудников, привлеченных в бюджетные учреждения. Подсчитано, что за 5-7 лет проживания в арендном жилье семьи, работающие в бюджетных учреждениях, смогут накопить средства на первоначальный взнос для получения ипотечного кредита и при желании выкупить данную квартиру.

В нынешнем году акцент на строительство социального жилья в Сахалинской области будет сохранен, должны появиться новые формы социального жилья, в частности муниципальные арендные дома, ставки аренды в которых будут значительно ниже существующих. Предполагается построить 134 тыс. кв. м для переселенцев из ветхих и аварийных домов.

44 компании в 16 муниципальных образованиях области уже развернули 78 строительных площадок.

Надежда ВОРОНЦОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.

 

Теги: строительство 


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