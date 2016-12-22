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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:39 |
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Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" намерен выйти на мировой уровень сервиса
В правительстве области планируют обеспечить конкурентоспособность сахалинской горы за счет значительных инвестиций в инфраструктуру, комплексного подхода к развитию горнолыжного комплекса, здесь должно быть все самое современное - оборудование, услуги, информационное обеспечение. Все это станет логичным дополнением к тому, что уже создала природа, наделившая Южно-Сахалинск долгим снежным сезоном (с декабря практически по апрель), мягким климатом, множеством солнечных дней, удобным расположением «горы», и не одной, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
По большому же счету СТК «Горный воздух» - это хоть и главный проект ТОР, но далеко не единственный. Он позиционируется правительством области как один из главных туристических объектов, от которого получит мощный импульс к развитию другая инфраструктура. Она, в свою очередь, создаст те критично важные условия для привлечения на острова большого количества гостей. Таким образом, новым содержанием будет наполняться сама туристическая сфера в регионе, в хозяйственный оборот будут вовлекаться разнообразные рекреационные ресурсы.
По словам руководителя Агентства по развитию туризма Сахалинской области Натальи ОСИПОВОЙ, руководством региона поставлена задача уже к 2020 году в четыре раза увеличить количество туристов - до 600 тыс. человек в год, при том, что в прошлом году Сахалинскую область посетило лишь 164 тысячи.
Ну а если пойти дальше, то в создаваемый центр развития логично вписываются другие отраслевые сферы: сельское хозяйство - туристов нужно кормить, транспорт - возить, стройиндустрия - строить новые объекты, и так далее. Не говоря уже о такой материи, как качество жизни самих сахалинцев: оторванность от большой земли должна быть компенсирована комфортом, позитивной атмосферой, возможностью заниматься спортом. Собственно закрепление населения в регионе и есть главная идея создания ТОР.
К новому сезону
Традиционно горнолыжный сезон на сахалинских трассах торжественно открывают 25 декабря, после этого дня туристическая лавина уже основательно и до конца сезона накрывает горные спуски, а сам Южно-Сахалинск наполняется публикой в соответствующей экипировке. В последние годы все больше дальневосточников выбирают Сахалин для проведения рождественских каникул или зимних отпусков. К зимнему туристическому сезону на «Горном воздухе» готовятся и стремятся учесть прошлогодние пожелания гостей комплекса. Главное, здесь расширятся возможности для катания. В сезоне 2016-2017 годов будут запущены две новые канатки и две новые трассы.
- К сезону планируем ввести две новые канатные дороги. Одна - на северной трассе, 900 м, и вторая, 1600 м, - на южной. Они кресельного типа с защитными колпаками и подогревом кресел, что позволит осуществлять подъем в максимально комфортных условиях, - рассказывает и.о. директора СТК «Горный воздух» Андрей КОРАБЛЕВ. - Производительная мощность каждого подъемника составляет около 2 тысяч человек в час, что позволит обеспечить подъем всех гостей с минимальными очередями.
Напомним, что сегодня на «Горном воздухе» уже действуют три канатные дороги, одна из которых - гондольно-кресельная - самая комфортная на Дальнем Востоке. Новые подъемники будут оборудованы мировым лидером горнолыжной индустрии - австрийской компанией «Доппельмайер», которая выиграла конкурс и гарантирует своевременную и качественную подготовку канаток. Всего же к 2020 году на комплексе планируется построить девять современных подъемников.
К началу сезона на северном склоне горы Большевик начнут действовать две новые трассы. Это плюс к уже существующим 14 трассам разной степени сложности, пять из которых сертифицированы для международного катания и могут принимать соревнования международного уровня.
В этом сезоне будет оборудовано стационарное освещение юго-западного серпантина в соответствии со всеми требованиями спортивных трасс.
Сегодня «Горный воздух» - это большая строительная площадка, на которой главное место отведено возведению так называемых вспомогательных, а по существу - жизненно важных, объектов. Это, к примеру, прокладка электролинии мощностью 3 МВт от подошвы горы Большевик до ее вершины, которая позволит решить сразу множество задач. По словам Андрея Кораблева, это развитие инфраструктуры и своего рода заготовка на будущее. Обустроенная территория позволит вести предметный разговор с частными инвесторами, которые могут наполнить ее сервисными объектами.
Самая же большая стройплощадка, которая преобразит СТК к следующему сезону, - это возведение многофункционального здания входной группы, которая будет включать в себя не только большую кассовую зону, прокат, камеры хранения, инструкторские, но и рестораны и кафе. Все то, что сегодня еще ютится в приспособленных помещениях, обретет простор и комфорт. А сама архитектура входной зоны будет украшением спортивно-туристического комплекса.
Как говорит Наталья Осипова, «Горный воздух» динамично будет меняться на глазах. Уже сегодня разработан новый фирменный стиль, более молодежный и позитивный. Со временем все строения комплекса окрасятся в определенные цвета, а его сотрудники будут встречать гостей в фирменной одежде. Архитектурная концепция развития СТК рисует его будущее ничуть не хуже мировых курортов. Он будет также красив, как сочинский «Роза Хутор», надеются в правительстве области.
Отличительная особенность нынешнего сезона, и отныне так будет всегда, - мобильность «Горного воздуха». Разработан и заканчивает тестовые испытания новый портал СТК, который позволит в режиме онлайн решить множество вопросов, вплоть до покупки сувениров. Бронирование и покупка услуг комплекса будут доступны на сайте и через мобильное приложение.
- Новый портал рассчитан как на физических лиц, так и на партнеров-агентов, - рассказывает Наталья Осипова. - Это система бронирования, которая предусматривает полный пакет услуг: покупка ски-пасса, проживание в гостиницах, полный турпродукт с перелетом, можно будет заказать аренду оборудования и так далее. Отдельная опция портала - это наша работа с партнерами, которые через личный кабинет смогут решить с нами все вопросы. Планируем, что сайт будет работать на пяти языках: помимо русского, на английском, китайском, японском, корейском.
Все в комплексе
- Мы сделали системный анализ и создали своеобразный туристический кластер - сам «Горный воздух» и 10 рядом стоящих гостиниц, с которыми заключили договоры, - рассказывает руководитель Агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова. - Между ними будет курсировать бесплатный автобус (ски-бас), который будет собирать гостей, отвозить их на гору и доставлять назад. Кроме того, желающим будет предоставлена возможность отдохнуть в санатории «Синегорские минеральные воды». После интенсивного катания хочется релакса, его как раз и можно получить в Синегорье, которое находится в 30 минутах езды по красивой дороге от Южно-Сахалинска. Здесь можно будет воспользоваться сауной, минеральным бассейном, попить лечебную воду или кислородный коктейль, принять грязевые ванны и так далее. Думаю, все это будет пользоваться спросом. Может быть, кто-то даже захочет поселиться рядом с лечебными источниками. Постепенно здесь будут создаваться современные кемпинги, сервисная инфраструктура.
Вообще, к досугу лыжников здесь стараются тоже подойти по-новому, привлекая в эту сферу партнеров. Так, молодые стартаперы недавно разработали специальное мобильное приложение под «Горный воздух», в котором туристы могут найти исчерпывающую информацию о том, как интересно и с пользой можно провести время в Южно-Сахалинске. По существу, это именной консьерж для гостей.
Сегодня сахалинцы ищут партнеров, готовых продвигать «Горный воздух» и создаваемые на островах новые туристические продукты. Чем их будет больше, тем больше шансов снизить цены перелета на Сахалин. Наталья Осипова говорит о том, что область готова предоставить хорошие условия для агентов, крупных туроператоров, готова выступать объединительным звеном с авиационными компаниями.
Открыть Сахалин
ТОР «Горный воздух» по планам правительства Сахалинской области будет постоянно прирастать новыми объектами, которые логично вписываются в туристическую специализацию. Это аэропорт Южно-Сахалинска, где планируется строительство нового аэровокзального комплекса. Корсаковский морской порт, где скоро начнется строительство нового пассажирского причала, что позволит принимать большие круизные суда. Кстати, Корсаков недавно получил режим свободного порта, что тоже стало дополнительным стимулом для инвесторов.
Тем временем перед областным Агентством по развитию туризма стоит масштабная задача - «открыть» Сахалин туристическому миру. Даже мы, дальневосточники, еще мало что знаем об удивительных уголках островного региона. Курилы, остров Монерон, самое большое на Сахалине озеро Тунача - все это уже туристические бренды, но сколько еще не открытых страниц этого загадочного региона?
Все это должно стать сутью и содержанием нового информационного портала региона, который слой за слоем будет открывать для всех желающих острова, предоставлять возможность в онлайн-режиме бронировать любые туры и услуги, связанные с путешествием по Сахалину.
По словам Натальи Осиповой, создан пока небольшой коллектив туристско-информационного центра, который займется продвижением. Идет поиск молодых энтузиастов, готовых создавать новые турпродукты и брать на себя прием гостей. Предстоит объединить многочисленные общественные организации, которые время от времени организованно выводят сахалинцев на местные маршруты.
- Работы много. Хочется все делать комплексно, цельно, системно, фундаментально, по кирпичику, - признается Наталья Осипова, которая по приглашению губернатора области оставила в Москве успешный туристический бизнес и уже всем сердцем полюбила Сахалин. Где, по ее мнению, жить и работать во многом даже комфортнее, чем в столице.
Лариса ЛАРИНА.
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