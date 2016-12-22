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Сельхозпроизводители Сахалина готовы вытеснить импорт
Согласно критериям оценки продовольственной безопасности, Сахалинская область относится к регионам потребляющим. На фоне незначительного собственного производства равновесие на региональном потребительском продовольственном рынке поддерживается за счет ввоза продуктов питания.
Рыбой обеспечены полностью
По данным министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, за счет собственного производства полностью покрывается потребность только в рыбе. Правда, за последние годы достигнуто и даже превышено пороговое значение в производстве картофеля и яиц, позволяющее говорить о независимости области от ввоза этих продуктов, хотя коэффициент самообеспеченности ими все еще ниже 100%. Область на 70% обеспечивает себя собственными овощами, но вот потребность в молоке и мясе покрывается внутренним производством лишь на 30% и 7% соответственно.
На 100% область зависима от поставок сахара, соли, масла растительного, зерна и продуктов его переработки. Но эти виды сельхозпродуктов не производятся в климатических условиях Сахалина. Другое дело, что климат не является препятствием для овощеводства, производства собственного молока и мяса. Надо лишь создать такие условия, чтобы частному бизнесу стали выгодны вложения в отрасль.
Опыт развитых стран показывает, что сельское хозяйство лучше развивается при поддержке государства. Поэтому, оценив потребности внутреннего рынка и возможности собственного производства основных продуктов питания, в островном регионе решили создать программу «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Программа рассчитана на 2014-2020 годы, и основной акцент в ней сделан на росте производства овощей, мяса и молока. Хотя в первую очередь предусмотрены меры по созданию общих благоприятных условий для подъема агропромышленного комплекса. В бюджете области на эти цели предусмотрены субсидии. Они идут на финансовое возмещение производственных затрат сельхозпроизводителей, включая переработку и реализацию конечной продукции, обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, на поддержку малых форм хозяйствования. Программа стартовала в 2014 году, но уже дала свои плоды: первые проекты заработали, а инвестиционный интерес к отрасли вырос.
Проекты поддержки
Как отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, к числу ключевых в отрасли относятся девять инвестиционных проектов. Все они находятся на разных инвестиционных стадиях, но лучше других были готовы к господдержке и соответствовали задачам, поставленным программой. Так, ООО «КХ «Огоньки» ведет строительство животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада в Анивском районе и в 2014 году уже ввело в эксплуатацию два коровника по 100 голов, молочный блок, ветсанпропускник и дезбарьер. Молочный скот в хозяйство завезли из Алтайского края - 110 голов коров голштинской породы. Уже в этом году КХ «Огоньки» запланировало получить на новом комплексе 1170 тонн молока. Между тем проектом предусмотрено строительство еще двух коровников на 100 голов каждый и телятника, их ввод в эксплуатацию должен завершиться в текущем году.
Другое хозяйство - КФХ «Остров» - с 2013 года ведет строительство птицеводческого комплекса для содержания перепелов: на 50 тыс. голов несушек и столько же особей мясной породы. В этом году он будет введен в эксплуатацию и при выходе на проектную мощность ежегодно будет поставлять на рынок области до 5 млн яиц и 20 тонн экологически чистого диетического перепелиного мяса.
В АО «Совхоз «Тепличный» с 2013 года ведется строительство современного тепличного комплекса площадью 8 га для круглогодичного выращивания свежей, экологически чистой овощной продукции. Комплекс заменит 6 га морально и физически устаревших теплиц. В марте 2014 года введены в эксплуатацию первые 2,01 га, которые с учетом старых теплиц позволили получить 2952 тонны овощей. В ноябре 2015 года ожидается ввод еще 2 га. Новый тепличный комплекс позволит получать повышенные урожаи овощей - до 60 кг с 1 мІ, снизить затраты на единицу произведенной продукции. Подсчитано, что рентабельность овощеводства в новом тепличном комплексе вырастет на 20%. Проект разбит на четыре этапа, на полную производственную мощность комплекс должен выйти в 2017 году. Его урожайность достигнет 5440 тонн овощей.
Хозяйство «Красногорская заимка» в июне 2014 года сдало в эксплуатацию современный тепличный комплекс площадью 2 га с модульной автономной котельной мощностью 6 Гкал/час, работающей на твердом топливе. В том же году первые гектары теплиц позволили собрать 296 тонн овощей. При выходе теплиц на проектную мощность их производство вырастет до 700 тонн в год. Строительство теплиц - это первый этап инвестиционного проекта ОАО «Красногорская заимка». На второй стадии построено и сдано в эксплуатацию овощехранилище на 2100 тонн, оснащенное автоматизированными системами поддержания заданных параметров хранения. На третьей стадии будет построен цех по производству «мягкой» консервы широкого ассортимента (28 наименований), включая рыбоовощные, мощностью 1,2 млн упаковок в год.
Благодаря поддержке областной программы, в этом году планируется ввод в эксплуатацию картофелеовощехранилищ общей мощностью 8500 тонн в АО «Совхоз Южно-Сахалинск», ООО «Роза Ветров», КФХ Тавказахова Т. А.
К числу приоритетных для поддержки бюджета Сахалинской области относятся еще ряд проектов, которые должны заработать в текущем и последующие годы. Так, ОАО «Мерси Агро Сахалин» до 62 тыс. голов расширяет в Анивском районе свиноводческий комплекс, и первые 362 тонны свежего мяса получит уже в этом году. Завершены все строительные работы первой очереди проекта, которые обеспечат содержание 12 тыс. голов свиней. При выходе ее на полную мощность, а это ожидается в 2016 году, производство свинины в живом весе достигнет в хозяйстве 1320 тонн. Мясо на рынок будет поставляться охлажденным, в тушах и полутушах с высокими, в отличие от привозного замороженного, качественными характеристиками.
С этого года также стартует создание сразу двух животноводческих комплексов по 1900 голов дойного стада каждый на базе сельскохозяйственных угодий АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» и АО «Комсомолец» (ООО «Грин Агро - Сахалин»). Период их реализации - 2015-2018 годы, планируемый объем производства - 30 тыс. тонн молока в год. Одновременно с ними ЗАО «Совхоз «Заречное» начинает строительство комплекса на 670 голов дойного стада в Томаринском районе Сахалинской области мощностью производства 4 тыс. тонн молока в год.
В 2016 году ГУСП «Птицефабрика Островная» начнет строительство бройлерного производства. При выходе комплекса на проектную мощность, что ожидается в 2020 году, компания будет ежегодно производить до 10 тыс. тонн мяса птицы, что составит примерно 8% его годового потребления в области.
В Южно-Курильске фермерское хозяйство ИП Бобокаидзе К. Г. ведет реконструкцию помещения под свиноводческую ферму на 30 продуктивных свиноматок. Цель проекта - создание современной свиноводческой фермы с замкнутым производственным циклом и утилизацией отходов животноводства. Годовая мощность свинофермы составит 648 поросят на откорме, что позволит получить 71,2 тонны товарного мяса в год и закрыть потребность в мясных продуктах Южно-Курильского района Сахалинской области.
Что немаловажно, при поддержке областного бюджета продолжатся работы по реконструкции осушительных систем. Восстановление только одной дамбы на Троицкой осушительной системе, запланированное на 2015-2016 годы, предотвратит подтопление 1000 га сельскохозяйственных земель.
Стоит отметить, что государственная поддержка сельхозпроизводителей Сахалинской области положительно сказывается и на росте интереса к отрасли со стороны иностранных инвесторов. В прошлом году японская компания «Косиура Пайп» подписала контракты с АО «Совхоз «Тепличный» и КФХ «Константинова» на строительство двух теплиц для демонстрации японских технологий. Обе теплицы уже построены, в КФХ «Константинова» выращивают огурцы, а в АО «Совхоз «Тепличный» в настоящее время завозится грунт и устанавливается оборудование для обогрева.
Главная цель принимаемых в области мер поддержки сельхозпроизводителей - добиться за счет роста собственного производства снижения стоимости для населения продуктовой корзины, отметил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. «В настоящее время она в регионе вдвое выше по сравнению с некоторыми областями», - подчеркнул он на встрече с министром сельского хозяйства правительства РФ Александром ТКАЧЕВЫМ. Министр призвал объединить усилия федерального центра и Сахалинской области и пообещал, что сахалинские сельскохозяйственные проекты получат федеральную поддержку.
Досье «Дальневосточного капитала»: Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе - июне 2015 года составил 107,2% к январю - июню 2014 года. За первое полугодие 2015 года в области произведено: 1877,7 тонны мяса скота и птицы (в живом весе), или 101,5% к 2014 году; 12 485,2 тонны молока, или 99,5%; 61 950,2 тыс. шт. яиц, или 110,9% к аналогичному периоду 2014 года. Валовой сбор овощей с закрытого грунта составил 1772 тонны, или 105,7%. На 1 июля 2015 года поголовье скота в хозяйствах всех категорий в сравнении с 1 июля 2014 года составило: крупного рогатого - 19 115 голов, или 101,1%; коров - 7799 голов, или 102%; свиней - 21 849 голов, или 128,1%; птицы - 522 909 голов, или 108,5%. Яйценоскость кур-несушек на 1 июля 2015 года составила 163 штуки на одну курицу, или 102,5% к аналогичному периоду 2014 года. Средний удой на 1 фуражную корову на 1 июля 2015 года составил 2359 кг, или 91,9% к аналогичному периоду 2014 года.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
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