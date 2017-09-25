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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалинские гектары
Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» успешно работает уже больше года: с 1 июня 2016 года бесплатно получить землю на Дальнем Востоке могли жители регионов ДФО, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России. Сегодня количество выданных гектаров превысило 28 тысяч, и данная программа вызывает интерес во всех 85 субъектах Российской Федерации.
По данным министерства имущества и земельных отношений Сахалинской области, территория островного региона на 39% открыта для предоставления «дальневосточного гектара». Однако это не окончательная цифра, региональное правительство работает над расширением земельного фонда для предоставления гражданам участков в рамках программы на самом Сахалине и Курильских островах.
- В настоящий момент выдан 3751 гектар площади, а общее количество желающих получить гектар составляет 12 697, - рассказал начальник отдела земельных отношений министерства имущества и земельных отношений Сахалинской области Вячеслав ЕПИШКО. - В основном получить земли хотят сами сахалинцы, и только 8% - жители иных регионов России: других дальневосточных субъектов (в основном - Приморье и Хабаровский край), Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Краснодара.
Отметим, что интерес к получению земли на Сахалине - это в значительной степени и отражение позитивного настроения самих сахалинцев, которые видят перспективы развития островной территории. Плюс свой отпечаток накладывает и специфика Сахалина: нефтегазовые проекты обеспечивают не только энергичное экономическое развитие территории, но и делают регион более комфортным и обустроенным для проживания.
Сегодня пока сложно с большой точностью говорить о том, чем займутся владельцы земли на своих гектарах. По закону заявитель должен определиться с видом деятельности в течение года. Но кое-какая ясность уже есть. По словам Вячеслава Епишко, с видом разрешенного использования земли в Сахалинской области уже определилось 48% получателей гектара.
- Большинство остановило свой выбор на сельскохозяйственной деятельности. Под этот критерий попадают и личные подсобные хозяйства с правом ведения жилищного строительства. На втором месте по популярности - непосредственно индивидуальное жилищное строительство. А третье место занимают рекреационные цели: отдых, туризм и все, что с этим направлением связано, - рассказывает сотрудник министерства.
Он уточняет, что сама процедура выдачи «гектара» на Сахалине, так же как и во всем ДФО, тщательно регламентирована и направлена на то, чтобы максимально удовлетворить всех желающих. При этом предупредить их о возможных рисках. В случае, если гражданин выбирает участок, имеющий какие-либо ограничения по использованию: будь то подтопляемость, санитарная зона и прочее, его об этом уведомляют. По словам начальника отдела земельных отношений министерства имущества и земельных отношений Сахалинской области, если человек по-прежнему считает, что может использовать эту территорию с учетом озвученных ограничений, отказать в ее оформлении не могут. При этом если гражданин решает, что его какие-то условия не устраивают, то он имеет право подать заявку на другой участок.
Последнее время среди «гектарщиков» наблюдается стремление к консолидации. На Сахалине также имеются несколько территорий, где сконцентрировалось большое количество заявлений. По двум из них - в Корсаковском и Долинском районах - встает вопрос о создании новых населенных пунктов.
Такой подход позволит гораздо эффективнее решать задачу по инфраструктурному обеспечению владельцев гектаров, сконцентрировав бюджетные средства. Плюс к этому и сами новые землевладельцы смогут кооперироваться, совместно решать свои задачи.
- Сейчас идет планирование средств для подводки соответствующей инфраструктуры, готовится градостроительная документация для создания новых населенных пунктов, - рассказывает Вячеслав Епишко. - Конечно же, это не такой простой вопрос, поскольку ранее такие значительные затраты в бюджете области не были предусмотрены. Но на повестке дня правительства Сахалина включение определенных сумм в бюджеты как области, так и муниципальных образований для проведения этих работ, поскольку они необходимы для успешного освоения территории.
Бизнес-гектар
Помимо строительства домов и организации личного подсобного хозяйства, немалое количество людей берет дальневосточный гектар для развития бизнеса. К примеру, на Сахалине ряд фермерских хозяйств воспользовался программой для того, чтобы расширить уже действующий бизнес, для других же гектар стал возможностью построить собственное дело с нуля. Александр ТЫРЦЕВ, владелец КФК «Эко-Восход», использовал дальневосточный гектар для строительства грибной фермы.
- Я начал заниматься грибами четыре года назад, когда закона о гектаре еще не было, - поделился он. - Примерно год назад я вышел на новые объемы, и остро встал вопрос о расширении. Но для этого была необходима земля. Поэтому, когда программа «Дальневосточный гектар» запустилась, я был одним из первых заявителей: выбрал удобный участок и в течение 10 дней получил весь пакет документов. Сейчас я делаю дорогу, проведу в этом году свет.
Александр Тырцев связывает со своим гектаром большие надежды. По его словам, объемы производства грибов увеличатся в 17 раз, существенно расширится ассортимент. Со временем на участке появятся пруды, мини-завод УЗВ для выращивания рыбы, возможно даже страусовая ферма. Площади в один гектар для реализации этих планов вполне хватит, уверен предприниматель.
Правительственная поддержка
Чтобы реализовать предпринимательскую свободу, необходима не только земля, но и различные меры поддержки. Они приняты на федеральном уровне. Сахалинская область добавляет к ним свои. Осознавая эту потребность, правительство Сахалинской области разработало более 40 видов поддержки, направленных специально на получателей дальневосточного гектара.
Получатели гектаров могут рассчитывать не только на информационную поддержку и консультирование со стороны властей, но и на финансовые субсидии. Предприниматели, взявшие участок для ведения сельского хозяйства, могут рассчитывать на гранты: на поддержку начинающих фермеров (до 3 млн рублей) и на развитие семейной животноводческой фермы (до 10 млн рублей). Правительство Сахалинской области возмещает «гектарщикам» часть затрат на приобретение нового оборудования, на уплату процентов по кредитам, лизинговым платежам.
В конце прошлого года первые участники программы «Дальневосточный гектар» - четверо жителей Тымовского района - получили малогабаритную сельскохозяйственную технику на весьма выгодных условиях. Это техника белорусского производства. Сегодня область выстраивает тесные деловые отношения с Республикой Беларусь, и потребности получателей дальневосточных гектаров как раз ложатся в это русло.
Один из получателей Григорий КОЖЕВНИКОВ признался, что для него работа в сельскохозяйственной отрасли нова, но очень желанна.
- Хочу пахать землю, сеять, собирать урожай. Однако без техники я бы не справился. Но купить такой трактор самому не по карману, помощь правительства пришлась как нельзя кстати, - говорит новый землевладелец.
Схема этой сделки такова: цена такого трактора - 850 тысяч рублей, получателю дальневосточного гектара он обошелся в полцены. Поддержка регионального правительства предусматривает субсидирование в размере 50% лизинговых платежей за приобретенную технику, но не более 1 миллиона рублей на 1 гектар. Срок лизинга составляет от 3 до 5 лет, первоначальный взнос - 10%, отсрочка начала лизинговых платежей до 6 месяцев.
Понятно, что такие условия делают этот вид поддержки весьма востребованным во многих районах Сахалина и Курил. Как комментируют в областном министерстве сельского хозяйства, «задача власти - сделать так, чтобы получатели гектаров заходили на свои участки не с голыми руками, а уже имея необходимое оборудование для начала работы».
Досье «Дальневосточного капитала»: В бюджете области на оказание мер государственной поддержки, которыми смогут воспользоваться граждане, оформившие земельные участки, предусмотрено 280 млн рублей.
Полную информацию о мерах государственной поддержки на территории Сахалинской области можно получить по телефону горячей линии. Потенциальные предприниматели могут обратиться за консультацией по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории дальневосточного гектара в Сахалинское агентство по привлечению инвестиций, Сахалинский фонд развития предпринимательства или Корпорацию развития Сахалинской области.
Освоение участков власти региона оценивают очень позитивно.
- Освоение территории связано с денежными вложениями, то есть люди будут вкладывать деньги в земли, которые не использовались какое-то время либо вообще никогда. Соответственно, мы ожидаем, что программа будет эффективна: уже сегодня несколько тысяч человек получили гектары, а это означает, что эти люди закрепились на территории Сахалина и вкладывают средства в развитие островного региона, - отметил Вячеслав Епишко.
На фото: Сегодня область выстраивает тесные деловые отношения с Республикой Беларусь, и потребности получателей дальневосточных гектаров как раз ложатся в это русло.
Наталья КОМИССАРОВА.
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