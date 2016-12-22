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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине инвесторов подхватит агентство
Агентство создано на базе аналитического центра министерства экономического развития. Деятельность нового регионального института развития будет строиться по принципу «одного окна». Непосредственно с инвесторами в структуре агентства будут работать два отдела - по рассмотрению инвестиционных проектов и по их сопровождению. Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития Сахалинской области Андрей РЕЧКИН.
Он подчеркнул, что наличие структур, оказывающих действующим или потенциальным инвесторам информационное, консультационное и организационное содействие, - одна из важнейших составляющих комплекса мер по увеличению привлекательности территории для бизнеса. На Сахалине уже существует структура, работающая с инвесторами. Это акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», учредителем которого выступило правительство региона. Уставный капитал компании позволяет ей участвовать в крупных проектах, которые создают производства на территории островного региона, размер вложений превышает сумму в 250 миллионов рублей. Областное государственное казенное учреждение «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций» займется проектами меньшего масштаба.
- В агентство может обратиться любой отечественный или иностранный бизнесмен или человек с идеей, желающий развивать бизнес на территории Сахалинской области, - рассказал Андрей Речкин. - Наличие средств, необходимых для реализации начинания, желательно, но это не является обязательным условием. Бизнесмену помогут подготовить необходимые документы, бизнес-план, определить потребности рынка в товаре, который он намерен производить, или услуге, которую он собирается оказывать, наличие сырья и так далее. Перспективы начинания оценит экспертная группа регионального совета по инвестиционной деятельности. Если решение будет положительным, межведомственная комиссия правительства области рассмотрит вопрос о финансировании проекта. Оно может осуществляться за счет средств «Корпорации развития Сахалинской области» или фонда развития малого бизнеса. Также начинание, возможно, получит поддержку в рамках преференций, которые установлены для резидентов свободного порта Корсаков или островных территорий опережающего социально-экономического развития. До полной реализации проект будут сопровождать кураторы от агентства по привлечению инвестиций и профильного министерства.
В рамках новой экономической политики областное правительство поставило задачу диверсификации областной экономики, развития целого ряда отраслей, альтернативных нефтегазовой: сельского хозяйства, рыбопромышленного комплекса, пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, лесного комплекса, а также въездного туризма. Предпринимателям, решившим организовать производство в этих сферах, предлагается ряд преференций и льгот. Сегодня важно донести эти новые возможности, а также те, которые открываются в связи с созданием в области двух территорий опережающего развития, режимом свободного порта Корсаков, не только до местных предпринимателей, но и до широкого круга потенциальных инвесторов. В связи с этим Агентству по привлечению инвестиций будет поручено заниматься также продвижением инвестиционного потенциала Сахалинской области, поиском компаний, которые могли бы войти в проекты, обозначенные региональным правительством как социально значимые. Такая работа будет вестись через участие в выставках, ярмарках, конгрессных мероприятиях.
- На полную мощность мы начнем работать в январе-феврале следующего года, когда полностью будет сформирована структура, - сообщила заместитель руководителя агентства Вероника ЛАЗАРЕВА. - Но уже сегодня мы изучаем несколько бизнес-идей, связанных с участием в проектах свободного порта Корсаков и территорий опережающего развития.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.
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