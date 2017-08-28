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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 03 Сентября, 19:33 |
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ТОР и СПВ: партитура для развития
Сахалин активно диверсифицирует островную экономику, и новые режимы территорий опережающего развития и свободного порта стали в этом хорошим подспорьем. Стимулы для инвесторов в виде налоговых и административных преференций, а также бюджетные инвестиции в создание инфраструктуры - это, считают в правительстве области, как раз то, что может снизить нагрузку на новые проекты, дать им возможность встать на ноги.
Объективно вести бизнес на отдаленной территории, где высоки логистические издержки, затратнее, чем на материке. Да и ограниченные рынки сбыта продукции тоже фактор, который нужно брать в расчет в первую очередь. Именно четкое позиционирование рынков, понимание своего стратегического места в региональной экономике определяют логику в принятии решений. Для Сахалина изначально было выбрано два направления, которые очевидно могли дать хороший экономический эффект для самой области и выгоды для бизнеса.
Южно-Сахалинск намерен стать столицей здоровья.
Строительство нового аэровокзала критически важно для Сахалина.
Это, прежде всего, сельское хозяйство. Жители области должны получать собственные свежие, а не привезенные за тысячи километров с материка продукты. И эту задачу решают проекты, которые обосновались в ТОР «Южная», имеющей аграрную специализацию.
И развитие туристическо-рекреационного потенциала. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в советские времена был мощной приманкой на Сахалин туристов со всего Дальнего Востока. Сейчас стоит задача не просто возродить былую славу, а создать курорт международного значения с ориентацией на гостей в том числе и из стран АТР. Для этого есть объективные условия, нужно только вывести этот теперь комплексный проект на мировой уровень сервиса. В этом задача ТОР «Горный воздух».
На подходе утверждение в правительстве ТОР «Южные Курилы». И это особая тема.
Значимых результатов в областном правительстве ожидают и от режима свободного порта, который в прошлом году получили главные морские ворота островного региона - порт Корсаков.
Сельские мегапроекты
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области, в настоящее время в ТОР «Южная» реализуется три масштабных проекта. В разной стадии строительства животноводческого комплекса на 3900 голов дойного стада находятся две крупные молочно-товарные фермы в Анивском районе и городе Южно-Сахалинске. Это объекты резидента ТОР ООО «Грин Агро - Сахалин». Инвестор планирует, что после выхода на проектную мощность новые фермы будут поставлять на сахалинский рынок более 30 тыс. тонн молока, около 22 тыс. тонн кисломолочной продукции и 720 тонн говядины. Стоимость проекта оценивается в 11,134 млрд рублей.
Животноводческая ферма, рассчитанная на содержание 1900 голов высокопродуктивного скота, выросла в окрестностях села Троицкого менее чем за два года. Уже этой осенью ее начнут обживать постояльцы, из Дании сюда поступит первая партия скота - 720 голов. Подобная ферма должна появиться и в районе с. Березняки.
В региональном правительстве этот проект считают приоритетным и мерят его не просто объемом инвестиций, а той пользой, которую он принесет жителям области. Согласитесь, свежие натуральные молочные продукты для тех же детей - это ведь и забота власти, если она хочет растить здоровое поколение.
В рамках ТОР «Южная» получило развитие и мясное животноводство. Свинокомплекс в селе Таранай первую продукцию получил еще в 2015 году. Но предложенные льготы и преференции ТОР стали стимулом для инвесторов развивать проект. АО «Мерси Агро Сахалин», став летом прошлого года резидентом ТОР, активно наращивает объемы производства. В стадии завершения вторая очередь комплекса, после выхода на проектную мощность поголовье животных увеличится до 62 тысяч. Проект обошелся инвесторам в 2,3 млрд рублей.
- Буквально за год возведены 11 зданий для откорма и сооружения репродуктора общей площадью 28,4 тыс. кв. м. Это позволит выйти на ежегодное производство более 5 тыс. тонн мяса - примерно в пять раз больше наших первоначальных объемов, - рассказывает генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей ПАХОМОВ.
По его словам, первая продукция, полученная на второй очереди свинокомплекса, поступит на сахалинские прилавки уже в октябре этого года. Увеличение объемов производства позволит стабильно держать отпускную цену на уровне 250 рублей за килограмм мяса «фермерского разруба» и существенно расширить географию поставок свинины - не только на юг острова, но и в его центральную часть, северные районы, на Курильские острова.
Инвесторы позиционируют свой проект как комплексный, что должно увеличить его эффективность. Это открытие собственного перерабатывающего цеха. В дальнейшем при поддержке областной власти на острове планируют создать дальневосточный селекционно-генетический центр. У этой идеи несколько аргументов. Во-первых, свиное животноводство развивается на всем Дальнем Востоке, и многим хозяйствам, в том числе самому холдингу «Мерси Агро», работающему еще в Приморье, необходимо племенное поголовье, и завозить его из Центральной России накладно. Во-вторых, на Сахалине для этого есть особые условия. Этот тот случай, когда изолированность территории выступает большим плюсом, обеспечивая защиту животных от болезней, которые быстро распространяются на материке.
Кстати, побывавший в июле на Сахалине Юрий ТРУТНЕВ убедился, что проекты ТОР «Южная» сегодня на хорошей стадии реализации.
- То, что на Сахалине необходимо развивать сельское хозяйство и добиваться того, чтобы этот регион обеспечивал себя продуктами питания по доступным ценам, а еще лучше - поставлял бы излишки продукции в соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - это абсолютно бесспорно, - прокомментировал он итоги поездки.
Стоит сказать и еще об одном проекте в ТОР «Южная». Он, может быть, не так громко звучит, и стоимость его оценивается в чуть более чем 1 млрд рублей, но значимость его для обеспечения качественного питания сахалинцев высока.
АО «Совхоз «Тепличный» приступило к строительству уже четвертой очереди тепличного комплекса, который в общей сложности займет 8 га закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей для рынка Сахалинской области. Теплицы оснащены самыми современными на сегодняшний день оборудованием и системами, что позволяет управлять климатом, получая хорошие урожаи. Как обещает инвестор, уже к следующему году общее производство достигнет 7200 тонн овощей защищенного грунта. Хорошая прибавка к столу сахалинцев. И тоже не с материка, а собственная.
Важно отметить, что аграрная отрасль развивается на островах не только в рамках ТОР, это комплексный проект областного правительства. Так, новую ферму сегодня строят в селе Раздольном Корсаковского района по образцу лучших сельхозпроизводств Беларуси. Этот международный аграрный проект не так давно получил высокие оценки от глав сразу двух государств - Владимира ПУТИНА и Александра ЛУКАШЕНКО. Сейчас на строительной площадке завершаются работы, ферма вступит в строй уже в этом году. И при выходе на проектную мощность она будет ежегодно давать Сахалину более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса.
«Горный воздух» раздвинет горизонты
Реализация всех заявленных проектов резидентов ТОР «Горный воздух» в совокупности предполагает увеличение туристического потока до 1 млн туристов в год к 2025 году, такой прогноз озвучивает Минвостокразвития.
Согласитесь, планы амбициозные. Но если сохранить тенденцию, которая сложилась в туристической отрасли (в прошлом году число туристов, посетивших Сахалин и Курилы, увеличилось на 60%), сделать доступными огромное количество природных достопримечательностей, культурно-исторических объектов региона, то можно говорить о реальности подобных планов. И, конечно же, главный драйв туристической истории островного региона должна придать ТОР «Горный воздух», сердцем которой является спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».
По существу, в прошлом году на Сахалине в рамках ТОР началось создание мощного туристического кластера, в котором помимо главного «якоря» - СТК «Горный воздух» - развитие должны получить так необходимая для островов транспортная инфраструктура (аэропорт, морской порт Корсаков и прочие), санаторий «Синегорские минеральные воды» с уникальными бальнеологическими ресурсами. В туристическую «эксплуатацию» должны быть вовлечены рекреационные возможности побережья близлежащих муниципальных образований, в частности прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. А сам Южно-Сахалинск должен стать «столицей здоровья», наполненной новыми спортивными сооружениями, отличным сервисом для отдыхающих, притягательной не только для туристов с дальневосточных территорий, но и из АТР.
Сахалинцы утверждают, что их СТК «Горный воздух» - это уникальный горнолыжный курорт. Он ведь расположен прямо в черте города, в шаговой доступности от современных гостиниц, которыми Южно-Сахалинск может похвастать в отличие от других дальневосточных столиц. Все рядом: и аэропорт, и городские спортивные сооружения, и культурные объекты. А главное - местный климат. Зима на южном Сахалине просто рай для лыжников: многоснежная, достаточно теплая и продолжительная.
Уже сегодня здесь работают 23 км горнолыжных и сноуборд-трасс, подходы к которым обеспечивают современные канатные дороги протяженностью 6 км.
- К 2020 году длина трасс должна увеличиться почти в четыре раза, до 85 км, будет построено 9 канатных дорог, возведены современные гостиницы, группы шале для семейного отдыха, атмосферные рестораны, спа-центры. Объем бюджетных инвестиций составит 10 млрд рублей. Они пойдут на создание инфраструктуры СТК «Горный воздух» - трасс, подъемников, подъездных путей и так далее. Тем самым создаются условия для привлечения частных инвестиций, которые, по предварительной оценке, составят аналогичную с бюджетными сумму, - поясняют в министерстве спорта и молодежной политики.
- Региональное правительство, являющееся собственником СТК, чтобы обозначить твердые перспективы для потенциальных инвесторов и, соответственно, понимать окупаемость собственных вложений, заказало концепцию развития горнолыжного комплекса на долгосрочную перспективу до 2025 года, - рассказывает министр спорта и молодежной политики Сергей БУРЕНКОВ. - Этим занималась компания, которая планировала развитие курортов международного уровня, в том числе сочинского «Роза Хутор». Она предложила создать несколько площадок для инвесторов, которые получили статус резидентов ТОР. Благодаря этому четко проработанному плану инвесторы видят возникающие возможности, в том числе и для создания сопутствующих бизнесов, и могут гарантированно просчитывать возврат денег. Сегодня мы видим уже конкуренцию бизнеса в ТОР.
Непосредственно в зоне развития самого спортивно-туристического комплекса уже заявлены проекты по строительству водно-оздоровительного комплекса, японских бань, хостела с недорогими ценами на проживание для спортсменов и туристов. Формируются площадки для строительства гостиницы и сервисного центра на средней площадке горы Большевик, инвесторам предлагается площадка для строительства гостевого комплекса «Горная деревня», комплекса шале, ресторанов.
В самом Южно-Сахалинске уже начата реализация крупных проектов резидентов ТОР. Это строительство самого большого на Дальнем Востоке комплекса «Аква-сити» с бассейнами олимпийского и тренировочного формата, зоной для семейной акваактивности. Планируется, что уже в скором времени другой инвестор, в качестве резидента ТОР, завершит строительство спортивного центра «Восток» с ледовой ареной, спортивными залами, сертифицированными по международным стандартам.
Важно отметить, что ТОР «Горный воздух» - разрастающийся проект. Так, в октябре прошлого года было принято решение о дополнении его еще двумя участками. На этой земле АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» построит терминал для аэропорта Южно-Сахалинска. Инвестиции в проект ориентировочно составят 4,2 млрд рублей. Проект критически важный для островного региона, намеренного увеличивать турпоток, для чего необходимо расширить географию авиаперевозок и увеличить число авиарейсов.
Южные Курилы заглядываются на ТОР
Создание ТОР на Курильских островах обсуждается уже значительное время. И сейчас документы по ТОР «Южные Курилы» переданы в правительство, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время своего визита на Сахалин.
- Мы внесли в правительство РФ документы по утверждению новой территории опережающего развития - «Южные Курилы». Сейчас смотрим, кто будет инвестировать, есть ли еще инвесторы кроме ООО «Островной рыбокомбинат». Так как обычно мы заходим в ТОР с несколькими инвесторами, - сказал полпред.
На сегодняшний день в качестве основного инвестора для этой ТОР заявилась компания, которая, по существу, выступила спасателем для Шикотана и его жителей, взяв на себя восстановление рыбокомбината «Островной». В прошлом году он, оказавшись без сырья, остановил работу, что грозило серьезными социальными последствиями для острова.
Как сообщили в правительстве области, сегодня инвестор на базе рыбокомбината создает высокотехнологичное безотходное производство с оборотом до 1,5 млрд рублей в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы. Практической поддержкой инициативы со стороны государства может стать как раз создание ТОР.
Идет поиск компаний, которые в качестве резидентов ТОР «Южные Курилы» могли бы реализовать другие экономически эффективные проекты. Курильские острова - особая территория, к ним сегодня пристальное внимание и японских компаний. Может быть, именно новый экономический режим откроет двери для проектов совместного хозяйствования на островах.
Свободный порт позволит поднять угольный проект на новую высоту.
Свободный порт: проекты уже обозначены
Первый успешный опыт действия режима свободного порта Владивосток был сразу же воспринят правительством Сахалинской области, которое предложило включить в постановление правительства РФ о придании этого статуса другим дальневосточным морским гаваням Корсаков. Это позволяет в перспективе решить сразу несколько задач по развитию территории с точки зрения улучшения как логистики для островного региона, так и рыбохозяйственного комплекса. Корсаков, являющийся сегодня основными морскими воротами Сахалина, должен стать и важнейшей составляющей в туристической инфраструктуре. Отсюда уходят пассажирские паромы в Японию, на Курильские острова. А учитывая планы развития межрегионального и международного туризма, здесь предстоит создать и современную инфраструктуру для пассажирских перевозок.
О планах работы резидентов говорят уже даже названия их компаний. «Южный терминал», «Корсаковский морской торговый порт», «Морская тальманская служба», «Корсаковский стивидорный сервис», «Порт», «Морские ворота Сахалина», «Восточная транспортно-экспедиторская компания», «Флагман», «Сахалинский трубный завод» получили статус резидента. Еще два проекта «Порт-Гарант» и «Совхоз «Корсаковский» уже получили одобрение Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
Как сообщили в КРДВ, количество заявок на получение статуса резидента в свободном порту Корсаков уже перевалило за два десятка.
Общий объем инвестиций по этим проектам свободного порта Владивосток составит более 14 млрд рублей. В планах инвесторов создать в порту рыбный логистическо-перерабатывающий центр (рыбную биржу). Он должен стать важным элементом в реализации государственной программы обеспечения россиян доступной рыбой. Здесь планируется строительство холодильного комплекса с различными температурными режимами, что позволит организовать хранение различных партий рыбы и для различного назначения - экспорта, поставок в центр России, переработки на берегу.
И как уже сказано, Корсаков должен стать точкой притяжения туристов на Сахалин. Для этих целей здесь планируется строительство морского пассажирского терминала с пирсом для круизных судов.
Очевидно, что рядом с крупными проектами будут реализовываться и те, что обеспечат портовый сервис, буксировочные и бункерные услуги. Появляются новые перспективы для местных аграрных предприятий. Кормить экипажи и туристов, снабжать суда продовольствием - вполне востребованный бизнес. А режим свободного порта позволит новым предприятиям быстрее становиться на ноги.
Корсаковский городской округ, особо заинтересованный в том, чтобы на его территории прижилась энергия развития, старается оперативно реагировать на запросы инвесторов. Первый и главный - земля. Сегодня для проектов выделен земельный участок общей площадью 98,49 га в с. Дачном. Ведется работа по передаче в муниципальную собственность и включению в банк инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов земельных участков, находящихся в федеральной собственности и принадлежащих Министерству обороны.
Тем временем на рост экономической активности сегодня рассчитывают и в Углегорском районе, на который был распространен режим свободного порта. Речь идет о строительстве нового морского порта в Шахтерске.
Самым крупным на этой территории сегодня является проект «Восточной горнорудной компании», которая ведет разработку Солнцевского угольного разреза. Уровень добычи за последние четыре года вырос вчетверо и по итогам 2016-го достиг около 4 млн тонн. При этом запасы угля здесь оцениваются в 300 млн тонн.
Как говорят в правительстве области, сегодня потребности в угле благодаря этой компании на Сахалине полностью закрыты. Основная часть добытого «черного» золота идет на экспорт - в Японию, Китай, Южную Корею, Индию, на Тайвань.
В ближайшие годы здесь планируют построить угольный конвейер - уникальное для страны инженерное сооружение протяженностью 28 км. Уголь по большому транспортеру будет поступать в морскую гавань напрямую с Солнцевского месторождения. Следующим шагом должно стать строительство нового современного порта.
- Если говорить о данном проекте, то эти меры должны позволить реализовать его в более сжатые сроки - в течение 3-4 лет, - прокомментировал инициативу инвесторов побывавший в Углегорске Юрий Трутнев. - Новый порт необходим для того, чтобы продолжить освоение угольных месторождений в районе. Это позволит создать новые рабочие места, даст дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. Это самое главное. Сахалин в целом и особенно местную глубинку надо развивать и приводить в порядок. Будем последовательно добиваться того, чтобы здесь создавались достойные условия для жизни и люди чувствовали себя комфортно.
Фото Сергея Красноухова.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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