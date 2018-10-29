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Углеводороды послужат сахалинцам
На этот раз в бизнес-центре «Столица» в Южно-Сахалинске собралось около 600 руководителей компаний - операторов сахалинских проектов, подрядчиков, эксперты из стран, заинтересованных в поставках углеводородов из островного региона, - Японии, Китая, Республики Корея, Индии.
Традиционно свою оценку развития сахалинских проектов и их будущего представили заместители министров энергетики, финансов. О стратегии развития отрасли говорили помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл МОЛОДЦОВ, председатель комитета по энергетике Государственной Думы, президент Российского газового общества Павел ЗАВАЛЬНЫЙ. Самыми ожидаемыми докладчиками конференции стали председатель концерна «Шелл» в России Седерик КРЕМЕРС, Президент «Эксон Нефтегаз Лимитед» Стивен БАТТ, директор по производству, заместитель председателя комитета исполнительных директоров «Сахалин Энерджи» Оле МЫКЛЕСТАД.
Сахалинские проекты развиваются, ориентируясь на конъюнктуру мировых рынков, на рост спроса в странах АТР. И в этом смысле, по общему мнению большинства экспертов, у них хорошие перспективы. Это подтвердили в своих выступлениях и представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии Рио МИНАМИ, заместитель генерального директора CNPC (Китай) ЖЕН Ванг, Директор по стратегии JNGC Videsh Ltd. ( Индия) А. САРКАР, другие зарубежные гости конференции, обозначившие тенденции внушительного роста спроса на газ, в том числе сжиженный (СПГ).
Свой интерес
Нефтегазовый комплекс занимает доминирующее положение в структуре промышленного производства островного региона. На его долю приходится около 78,3% общего объема промышленного производства и более 64% налоговых доходов областного бюджета. Область является лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций. По итогам прошлого года они составили $ 8,2 млрд. При этом, региональное правительство ставит задачу, насколько это возможно, снижать зависимость региональной экономики от добычи углеводородов, принята стратегия ее диверсификации - деньги, заработанные в нефтегазовом секторе, направляются на развитие других отраслей - агропромышленного комплекса, туризма и проч.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2017 году на Сахалине было добыто более 17 млн тонн нефти. По газу пройдена отметка в 30 млрд куб. м. Это рекорд за всю историю газодобычи в регионе. Уже сегодня доля сахалинского СПГ в Азиатском регионе составляет 9%.
На конференции в очередной раз прозвучало: островной экономике необходим переход от сырьевой направленности к развитию высокотехнологичных рентабельных производств. Одним из таких проектов может стать строительство на острове собственного нефтеперерабатывающего завода, что может принести сразу несколько выгод для области - начиная от стабильных поставок нефтепродуктов, заканчивая дополнительными налогами и созданием высококвалифицированных рабочих мест.
Такие переговоры правительство области ведет с крупнейшими нефтегазовыми компаниями России - «Газпромом» и «Роснефтью». Идея не новая, но власти вновь предлагают вернуться к рассмотрению идеи строительства нефтеперерабатывающего завода на острове с использованием ресурсов сахалинских месторождений, обещая всяческую поддержку инвесторам.
И конечно, в правительстве ставят задачу максимально задействовать возможности нефтегазовых проектов для решения социальных вопросов территории, в частности - газификации, перевода транспорта на газомоторное топливо.
Газификация до последней мили
Уровень газификации населенных пунктов на Сахалине сегодня составляет 13,3 %. Но, если брать во внимание тот факт, что в последние годы на газ переведена Сахалинская ТЭЦ-1, на голубом топливе работают Ногликская и Охинская ТЭЦ, целый ряд муниципальных котельных, то можно сказать, что фактически он значительно выше. О темпах, какими газ входит в жизнь острова, говорит и объем общего потребления - за десять лет он вырос на 1 млрд куб. м - до 1,2 млрд куб.м.
Остается решить одну из самых сложных задач - довести газ до отдаленных муниципальных образований. За десять лет протяженность газопроводов на Сахалине увеличилась до 763 км, построено было 470 км межпоселковых сетей. И эта работа сейчас признана в правительстве области приоритетной.
- В области действуют программы газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2016 -2020 годы. Ежегодно мы подписываем с «Газпромом» планы-графики синхронизации работ. Уже в ближайшие годы газом будет обеспечено население Тымовского, Долинска, Корсаковского, Анивского, Александровск-Сахалинского муниципальных районов. В настоящее время «Газпром» заканчивает проектирование газораспределительных станций (ГРС). В 2020 году в эксплуатацию будет введена ГРС «Южная» в Южно-Сахалинске, которая позволит подключить к газу потребителей в южной часть островной столицы, - рассказывает руководитель агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Евгений ТОКАРЕВ.
Областное правительство предусмотрело целый ряд мер и выделило средства на стимулирование домовладельцев, чтобы они подключались к газу. Удовольствие не самое дешевое, но с использованием субсидий вполне посильно провести отводы к дому и установить газовое оборудование. Льготная категория потребителей может претендовать вообще на стопроцентное субсидирование затрат.
С бензина на газ
Вместе с «Газпромом» региональная власть ведет работу по переводу на газ автотранспорта. Эта идея начала реализовываться на острове в 2016 году, когда была запущена в эксплуатацию первая газомоторная станция ООО «Газпром газомоторное топливо» в северной части Южно-Сахалинска. Как сообщили в агентстве по электроэнергетике и газификации, этим экологичным топливом в области сегодня заправляется уже 370 единиц, к концу года их будет 450. Это коммунальная, сельскохозяйственная техника, городской транспорт. Не только областная власть, но и муниципальная при обновлении парка делают ставку на его возможность использовать газомоторное топливо. К примеру, при проведении конкурса на получение подрядов на вывоз мусора, одним из требований является определенный процент техники, работающей на газомоторном топливе.
Стимулируют на Сахалине и просто автолюбителей, компенсируя им так же, как при газификации жилища, 70% затрат (и 100% для льготников). Как говорят в Южно-Сахалинске, сегодня на это топливо активно переходят таксисты. Расчеты показывают прямую выгоду по цене топлива. Для самого же города - это существенное сокращение вредных выбросов.
В следующем году в городе появится вторая такая заправка. А уже к концу этого года планируется запустить газовую заправку на базе передвижного заправщика ПСК «Сахалин» в г. Корсакове.
Добавили СПГ
Важным ресурсом при решении вопросов газификации области и перевода на газомоторное топливо автотранспорта может стать сжиженный газ, который начинает выпускать мини-завод СПГ, символическое открытие которого прошло на площадке Восточного экономического форума. Оператор проекта, ООО «ПСК «Сахалин», инвестировал в строительство 838 млн рублей, большая часть из которых - это займ Корпорации развития Сахалинской области.
Это первый на Дальнем Востоке малотоннажный завод по сжижению газа. Его производительность на первом этапе составит 12,5 тыс. тонн СПГ и 10,8 тыс. куб. м компримированного газа в год. В последующем инвестор планирует построить вторую и третью очередь завода. Сейчас главное - это выстроить логистику поставок, сформировать круг потребителей. Он может быть очень широким - от коммерческих компаний до муниципальных котельных. Этот газ можно ведь довезти до самых отдаленных поселков, куда трубопроводы вряд ли когда-то придут.
Как сообщил Евгений Токарев, сейчас разрабатывается документация по переводу на СПГ центральной районной котельной в Невельске, которая работает сегодня на дорогостоящем мазуте. Этот опыт потом можно будет тиражировать на другие дизельные котельные Сахалина и Курильских островов. На Курилы СПГ может доставляться специальными малотоннажными танкерами. Инвесторы сейчас прорабатывают и эту идею. Пилотным же проектом по использованию продукции завода СПГ будет рыбокомбинат в селе Озерском Корсаковского района.
СПГ, произведенный на минизаводе, может служить топливом для автотранспорта, а также для рыболовецких судов. И это - большой перспективный рынок сбыта для нового предприятия, который позволит ему развиваться и дальше.
Нефтегазовый парк
И еще один проект, у которого амбициозные цели и влиятельные инициаторы. На Восточном экономическом форуме правительство области, компания «Сахалин Энерджи» и «Газпромбанк» подписали соглашение о создании Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Эта идея зрела уже несколько лет и сегодня уже оформилась в конкретный проект, предусматривающий создание на Сахалине единого центра компетенций сервисного обслуживания нефтегазовых компаний. По замыслу его инициаторов, здесь будут созданы условия для обмена технологиями, опытом. Здесь могут быть локализованы производства, выпускающие российские аналоги оборудования. Совместно с действующими компаниями, под их потребности, будет организована подготовка квалифицированных кадров.
Формат индустриального парка сам по себе предусматривает различные льготы его участникам. Но, если пойти дальше, то при определенных условиях парк может получить и преференции новых экономических режимов - ТОР или СПВ.
Юрий РОГОВ.
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