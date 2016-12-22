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На Сахалине "Горный воздух" обеспечит хороший климат
В последние годы Сахалин становится все более популярным местом у любителей зимних видов отдыха и спорта, составляя конкуренцию китайским, японским, корейским горнолыжным курортам, российским Байкальску, Камчатке. Сюда едут кататься хабаровчане и приморцы - благо до острова час-полтора лета. Но не только близость, мягкая и снежная зима, обеспечивающая долгий лыжный сезон, влекут на Сахалин горнолыжников и сноубордистов. Здесь уже сегодня есть развитая гостиничная инфраструктура, созданная благодаря реализуемым в островном регионе нефтегазовым проектам. Гостиницы высокого уровня практически в десятиминутной доступности от горнолыжных спусков - это действительно редкое и весомое конкурентное преимущество. Да и Южно-Сахалинский аэропорт расположен практически в черте города - не нужно терять лишнее время на дорогу. Сам Южно-Сахалинск обеспечивает большой выбор для разнообразного времяпрепровождения: театр, музеи, бассейны, современные торговые центры, что является отличным дополнением к спортивному отдыху.
Но этого мало, и потенциал юга Сахалина для развития туристической отрасли далеко не раскрыт, считают в областном правительстве. Сам СТК «Горный воздух» должен уже в ближайшие годы получить статус лучшего комплекса в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, стать конкурентоспособным в сравнении с ведущими горнолыжными курортами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А рядом с ним в туристический оборот должны быть вовлечены другие рекреационные возможности Южно-Сахалинска, морские ресурсы муниципального образования «Невельский городской округ», включая заповедный остров Монерон, и так далее.
В рамках планируемой территории социально-экономического развития «Горный воздух» новый облик и качество получат входные воздушные ворота региона - аэропорт Хомутово, предстоит коренное обновление Невельского, Корсаковского, Александровск-Сахалинского морских портов. В аэропорту будет построен новый аэровокзальный комплекс, включающий в себя также гостиницу на 150 мест и многоуровневую парковку. В качестве инвестора для этого проекта заявляется АО «Аэровокзал Южно-Сахалинска», работы должны начаться уже в следующем году.
Корсаковский морской торговый порт - морские ворота острова Сахалина. С его реконструкцией связывают возможности развития транспортного сообщения с Курильскими островами (которые сами по себе являются туристической изюминкой области), Владивостоком, японским портом Вакканай. Здесь же планируется принимать круизные иностранные суда. Будет построен новый грузопассажирский терминал, планируется реконструировать гидротехнические сооружения (провести дноуглубление, увеличить длину причальной стенки и проч.). Яхтинг и дайвинг предполагают развивать в прибрежной зоне города Невельска, для чего АО «Невельский торговый порт» планирует строительство яхт-клуба и дайвинг-центра, а также гостиничного комплекса. Начаться эти работы должны уже на следующий год.
Сам Южно-Сахалинск также обзаведется новыми крупными туристическими объектами. В рамках ТОР «Горный воздух» в областном центре должны появиться новый водно-оздоровительный комплекс, аквапарк, биатлонный центр, целый комплекс гостевых коттеджей и кафе. Ставка делается на развитие круглогодичного туризма, к которому Южно-Сахалинск исподволь готовится уже давно: облагораживается, благоустраивает парки и зоны отдыха. Тестирует и создает традиции событийному туризму.
Но главным стержнем ТОР будет все-таки спортивный горнолыжный комплекс. Проекты его развития сегодня разбиты на несколько этапов, но есть четкое понимание того, куда двигаться, как получить синергию от целого ряда самостоятельных объектов. Под них зарезервированы и оформляются земельные участки. Главное - необходимы значительные вложения в создание общей инфраструктуры - транспортной, энергетической, коммунальной.
- Значительную долю финансирования инфраструктуры берет на себя региональное правительство, - рассказывает директор СТК «Горный воздух», председатель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей АГЕЕНКО. - Какие-то затраты, мы рассчитываем, возьмет на себя федеральный центр. На Сахалине сегодня просто нет бизнеса такого уровня, который бы мог сам такими суммами вкладываться в инфраструктуру. Но если говорить об отдельных объектах, входящих в концепцию развития СТК «Горный воздух», то мы видим большой интерес и готовность предпринимателей участвовать в общем деле. Преференции, которые предусмотрены для резидентов ТОР, значительно подстегивают этот интерес и в конечном счете могут обеспечить значительный приток инвестиций.
По словам Андрея Агеенко, сегодня уже практически решен вопрос о финансировании строительства ЛЭП на вершину горы. Принято решение о возведении четырех канатных дорог, которые уже запроектированы, готовятся конкурсы на поставку оборудования, и весной может начаться само строительство. Необходимо решить вопросы с газо- и водоснабжением верхней зоны комплекса, это откроет дорогу для частных инвесторов, которые готовы осуществлять девелоперские проекты - строительство так называемой горной деревни.
В рамках комплексного проекта планируется создание нескольких новых горнолыжных зон - это площадки «Гора Большевик», «Чеховская», «Долина туристов». Так, длина трасс зоны «Большевик» составит 31 650 км, подъемников - 3960 м. А туристическая инфраструктура будет включать в себя шале, входной комплекс, спа, гостиницы, рестораны, биатлонный центр, экстрим-парк, скалодром, пешеходные тропы, параглайдинг-центр и парадром.
Как видим - простор для частного бизнеса в проекте огромный. И он обязательно воспользуется открывающимися возможностями. Андрей Агеенко приводит пример: «Когда мы начинали развивать «Горный воздух», в городе был один спортивный магазин, сегодня их - минимум десяток. Бизнес к этому делу прирастает - кафе, гостиницы. У нас в городе уже порядка 35 гостиниц приличного уровня, заполнение которых в зимнее время доходит до 40%. Я уверен, только мы начнем строить дороги, дополнительные склоны, подъемники, инфраструктуру, масштаб развития регионального бизнеса будет совершенно другим».
Кстати, в создании ТОР «Горный воздух» губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО видит не только развитие бизнеса. И он неоднократно это подчеркивал на разных уровнях. Спорт - это здоровый образ жизни горожан, создавая условия для занятия спортом, регион получает колоссальный социальный эффект. По статистике правоохранительных органов, количество молодежи, которая готова расстаться с пивом и встать на лыжи или сноуборд, в городе растет в геометрической прогрессии. Этот эффект трудно оценить в деньгах.
А Андрей Агеенко продолжает тему. Развитие горнолыжного спорта - это и новый имидж региона. Уже сегодня на «Горном воздухе» проходят соревнования международного и российского масштаба. Несколько лет Южно-Сахалинск принимает кубок России, прикладывает усилия к тому, чтобы стать международным центром этого вида спорта.
- Все это может быть завязано в единое целое, - рассуждает директор СТК «Горный воздух». - По-хорошему нужно весь город позиционировать как лучшее место для спортивного отдыха. Подчеркивать эту его уникальность даже в архитектуре, создавать новый собственный бренд, который будет узнаваем не только в России, но и в АТР.
Любой бизнес предполагает расширение масштаба, развитие спроса - только так можно сделать окупаемыми инвестиции и рассчитывать на будущее развитие. Сегодня руководство СТК «Горный воздух», не дожидаясь, когда пойдет интенсивное строительство новых объектов, активно ведет работу по привлечению на свои трассы горнолыжников из Японии, Кореи, Китая, заключая соглашения о партнерстве.
- Наша задача - заманить к нам приморцев, хабаровчан. Попробовав раз, они обязательно захотят вернуться к нам, - рассуждает Андрей Агеенко. - С другой стороны, горнолыжники такой народ - им все время хочется пробовать что-то новое, поэтому мы стремимся не только конкурировать с горнолыжными курортами соседних стран, но и активно общаемся, стараемся вместе позиционировать друг друга. К примеру, у нас есть договоренность о том, что ски-пассы, купленные, например, на курорте Руцудзу (Япония), при определенных условиях могут обеспечить неделю бесплатного катания у нас. И наоборот.
И это правильный подход. Планируя развитие в рамках ТОР «Горный воздух», правительство Сахалинской области делает ставку и на привлечение иностранного туриста. В ближайшем к островам радиусе проживает многомиллионное население стран, входящих в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион, и заманить иностранных туристов на Сахалин - дело весьма перспективное. Главное, чтобы условия были созданы надлежащие. А островная природа для этого уже постаралась.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год.
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