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21 Ноября 2016, 09:10 | Территория

Корпорация развития Сахалинской области: соинвестор будущего

Правительство Сахалинской области, объявившее новый экономический курс, намерено активно менять структуру региональной экономики. Уйти от преобладания нефтегазовой отрасли вряд ли в ближайшее время удастся, но использовать те возможности, которые регион получил благодаря высоким бюджетным доходам (Сахалин - единственный в ДФО регион с профицитным бюджетом), здесь намерены с расчетом на будущее.

Одним из инструментов, который позволит областному правительству эффективно инвестировать бюджетные средства и привлекать в регион частные инвестиции, должно стать АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО), где областное правительство является 100-процентным акционером. 50 млрд рублей капитала акционерного общества - это деньги, которые, на условиях возвратности и платности, будут направлены в порядке соинвестирования в проекты, представляющие приоритетное социальное и экономическое значение для региона. Подставляя плечо бизнесу, региональная власть рассчитывает на его инициативу.

Сильное звено

На прошедшем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме Корпорация развития Сахалинской области заключила наибольшее количество соглашений на приличную сумму - 26,8 млрд рублей. Понятно, что переговоры с бизнесом шли многие месяцы до этого и что такие вопросы решаются не на форумах. Но в правительстве области сочли, что публичность региональному институту развития не помешает. Демонстрация возможностей, готовности к сотрудничеству, открытости для диалога - это своего рода приманка для частных инвесторов, которые связывают свои бизнес-интересы с островной территорией.

Очевидно, что организация любого производства на отдаленной территории сопряжена с целым рядом проблем: сложная логистика, высокая себестоимость строительства, небольшой потребительский рынок и так далее. Нужны целенаправленные меры поддержки инвестора, и Корпорация - это лишь звено, хотя, может быть, и самое сильное, в обширной системе поддержки бизнеса, которая создана на Сахалине. Областное правительство, нацеленное на новую экономику, создало беспрецедентные условия для инвесторов: административные, налоговые, есть предложения субсидирования части затрат капитального характера для малого и среднего бизнеса. Все это вкупе открывает возможности для создания новых производств, вовлечения в хозяйственный оборот местных ресурсов, в конечном счете должно привести к изменению структуры региональной экономики.

В регионе запустили процесс коренных перемен в экономике региона. Смысл их заключается в максимально эффективном использовании ресурсного потенциала области для развития ключевых отраслей, для поддержки местного малого и среднего бизнеса. В создании беспрецедентных условий для инвесторов любого уровня.

Деньги для проектов

Очевидно, что стоимость фондирования для любого вновь начинаемого проекта, особенно долгосрочного, имеет важнейшее значение. Выступая в качестве соинвестора, Корпорация развития Сахалинской области готова предоставить финансирование под 5% годовых, именно такая ставка установлена меморандумом об инвестиционной деятельности компании. Невысокая цена денег - это тот компромисс, который позволяет использовать бюджетные деньги, рассчитывая на долгосрочный эффект. Она дает возможность реализовать здесь и сейчас значимые для области проекты, которые на общих условиях рынка без льгот и «дешевых» денег не смогли бы состояться.

При этом Корпорация гораздо лояльнее, чем банки, подходит к залоговому обеспечению, что, согласитесь, для начинающего бизнеса является проблемой. Очевидно, что финансирование, представляемое КРСО, - это лишь часть необходимых для проекта инвестиций. Остальное компания может привлекать в банках, но сделать это ей будет легче: банки более охотно принимают лояльные решения о кредитовании, видя готовность областного института развития разделять риски по проектам.

Нужно отметить, что одобрение заявок на участие Корпорации развития - процесс жестко регламентированный: экспертиза, расчеты, оформление проектной документации - все это детально прорабатывается, прежде чем проект будет выдвинут на рассмотрение межведомственной комиссии при правительстве Сахалинской области (МВК), которая собственно и принимает решение о выделении финансирования КРСО. Плюс к этому, отвечая за «работу» областных денег, Корпорация осуществляет постоянный мониторинг своих заемщиков. Как рассказывает замруководителя департамента инвестиций и проектного управления КРСО Виктор ТРУШ, специалисты корпорации выезжают на некоторые стройплощадки по два раза в месяц, отслеживая «движение» проектов и при необходимости подключаясь к решению возникающих проблем.

Благодаря дешевым кредитам Корпорации снижается общая долговая нагрузка на проект, что позволяет более эффективно выстраивать его экономику. К тому же, как сообщили в КРСО, институт развития очень индивидуально и взвешенно подходит к расчетам необходимого фондирования на разных стадиях создания производства. Важно и сотрудничество самой Корпорации с банками, в числе которых ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Перспективным представляется сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским банком, с которым на ВЭФ руководство Корпорации подписало соглашение, суть которого в совместной реализации программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса Сахалина. Сама Корпорация будет главное внимание уделять проектам крупного бизнеса, банк, благодаря участию в его капитале КРСО, сможет кредитовать малый и средний по ставке 11%.

Врасти в Сахалин

На участие Корпорации могут рассчитывать только те компании, которые готовы создать производства именно на Сахалине или Курильских островах. Это может быть местный бизнес, но это не обязательное требование. В Корпорации сотрудничают и с иностранными компаниями и уже рассматривают ряд проектов с участием корейского и японского бизнеса.

Ставка делается на проекты, которые будут способствовать закреплению населения на территории, улучшению качества жизни сахалинцев. Вот, к примеру, логика поддержки проектов в агропромышленной сфере. С одной стороны, для изолированной территории инвестиции в производство собственных продуктов питания - это вопрос продовольственной безопасности, с другой - возможность повлиять на рынок, снизить цены за счет увеличения предложения местного товара, в цене которого не лежат большие транспортные издержки. Но не только этими мотивами руководствуется правительство области.

Именно в этой сфере можно достаточно быстро обеспечить синергию, когда один проект ведет за собой другой, снижая издержки для инвестора, создавая целую цепочку новых производств. Поэтому в числе шести проектов, которые уже находятся в стадии финансирования, строительство свиноводческой фермы на 50 тыс. голов. Появление свиноводческой фермы порождает еще несколько производств. Свинина не только товар, но сырье для переработки. Развитие на островах этой отрасли открывает еще одну нишу для бизнеса - создание на Сахалине селекционно-генетического центра, который в перспективе позволит не только с более низкими издержками обновлять собственное стадо, но и экспортировать племенное поголовье в соседние регионы. Изолированность территории здесь только на руку, она защищает от эпидемиологических рисков.

В портфеле Корпорации инвестпроекты, которые связаны с преодолением оторванности островного региона. Это строительство причала в порту Корсаков, который позволит качественно осуществлять внутренние перевозки между островом Сахалином и Курильскими островами. А также станет важнейшим логистическим ресурсом. Причал протяженностью 330 метров с хорошими глубинами позволит принимать круизные суда пассажировместимостью около 3 тыс. человек. Это уже будет работать на развитие туристической отрасли, которая также определена как приоритетная. Кроме этого, сам причал в области расценивают еще и как волнолом, который позволит превратить южную часть Корсакова в порт-убежище, что является важнейшей опцией и возможностью для развития смежных портовых операций. Таких, как судоремонт, судостроение и развитие производства по приему, переработке, охлаждению рыбы и пищевой продукции.

В правительстве области планируют вкладывать средства Корпорации в самолеты для малой авиации, строительство пассажирского парома и морского вокзала, создание молочных ферм, добычу угля и так далее.

На сегодняшний день в Корпорации уже порядка 44 инвестиционных заявок по проектам общей стоимостью 120 млрд рублей. Из них порядка 40% (50 млрд рублей) предполагается получить в региональном институте развития, остальное - за счет внешних источников (банки, средства частных инвесторов). Это проекты АПК, транспорта и логистики, добычи и транспортировки угля, торфа, строительства мини-завода СПГ, несколько проектов в рыбной отрасли, в сфере туризма.

Один из первых одобренных межведомственной комиссией - проект ООО «Восточная горнорудная компания» по строительству угольного конвейера, модернизации угольного порта Шахтерск и увеличению добычи угля до восьми млн тонн в год в Углегорском районе. Общая стоимость проекта - более 40 млрд рублей, из которых КРСО выделяет 2,8 млрд рублей.

В сентябре на МВК вынесены положительные решения еще по двум проектам - строительству мини-завода СПГ и строительству двух животноводческих комплексов каждый по 1,9 тыс. голов. На подходе проект по строительству двух канатных дорог на горе Красной (северный и южный склоны) вблизи нынешнего горнолыжного комплекса «Горный воздух». Это часть большого комплексного проекта по развитию спортивной инфраструктуры спортивно-туристического комплекса. В Корпорации рассматривается возможность финансирования приобретения железнодорожных вагонов для АО «Пассажирская компания «Сахалин».

Эффект от реализации проектов, поддержанных Корпорацией развития Сахалинской области, рассчитывают увидеть уже в ближайшие годы. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

Теги: КРСО  инвестиции 


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