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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рыбная отрасль Сахалинской области ждет перезагрузку
Подрегулировать цены
Разговор с рыбопромышленниками Олег Кожемяко начал основательно подготовившись.
- Вчера я был на рынке - приехал мужик с Воркуты, хотел взять рыбы, а рыба здесь дороже. Дороже, чем в Воркуте. Как такое может быть, почему такое происходит - вот в этом мы с вами должны разобраться, - предложил врио губернатора.
На заседании областного рыбохозяйственного совета, который прошел в конце апреля, цены на рыбу и морепродукты в островных магазинах были в центре внимания. Сделать доступной местную продукцию - это то, что не требует дополнительных денег, вопрос - в организации поставок свежей и охлажденной рыбы на прилавки и желании рыбопромышленников идти навстречу населению.
Кожемяко напомнил, что общий объем вылова водно-биологических ресурсов в области более 700 тысяч тонн, а объемы потребления на внутреннем рынке не превышают 20 тысяч тонн, остальное отправляется за пределы региона. При таком соотношении рыбодобывающим предприятиям не должно быть трудно «поделиться» с населением.
Как выяснилось, рыбопромышленники вовсе не против. У них на этот счет есть конкретные предложения. Речь шла о необходимости выделить и закрепить за рыбными компаниями конкретные торговые места на областных рынках и в сетях, где продукция будет реализовываться с минимальной торговой надбавкой не более 10-15%. «Социальной» рыбой станут горбуша, минтай, сельдь, камбала, навага. Планируется организовывать выездную торговлю или торговлю непосредственно с баз рыбоперерабатывающих предприятий.
По общему мнению, снизить потребительские цены можно, если шире использовать механизм прямых поставок рыбы на рынки и в торговые сети области. И при этом снять многочисленные административные барьеры. Глава региона поручил не оформлять ветеринарные свидетельства при перевозке рыбы внутри Сахалинской области. При отправке продукции в другие регионы в портах будут безвозмездно выдаваться ветеринарные свидетельства. В регионе избавятся и от лишних проверок рынков с рыбопродукцией.
Сделать рыбу доступнее поможет и Интернет: врио губернатора распорядился создать специальный ресурс с обозначением графиков и мест поставок рыбы от предприятий с конкретными адресами и ценами на продукцию. Жители Сахалинской области смогут приобретать рыбу и непосредственно со складов у рыбопромышленников.
Коренные интересы
Поднята тема обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера на вылов рыбы. Об этом глава региона говорил и на отчете перед депутатами областной думы.
По мнению Кожемяко, коренным малочисленным народам Севера важно предоставить возможность вылова лососевых до 100 кг на человека. Но и в этом вопросе нужно наводить порядок. Ни для кого не секрет, что к родовой рыбалке и квотам в области «прилипает» немало ловких людей, которые внедрились в общины и пользуются привилегиями заодно с коренными жителями.
По словам главы региона, сегодня этим вопросом в правительстве области никто как следует не занимается. А придется. Наряду с этим необходимо пересмотреть и систему поддержки коренных малочисленных народов Севера.
Олег Кожемяко предложил инициировать изменения соответствующего федерального закона, которые бы устанавливали, что членами общины коренного населения могут быть только люди, принадлежащие к одному роду.
Участники совещания высказались за возобновление работы районных рыбохозяйственных советов, которая прекратилась несколько лет назад. Эти органы, влияя на распределение квот на добычу рыбы, стали бы действенным инструментом развития отрасли непосредственно в муниципалитетах. Это способствовало бы увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты.
Одна из составляющих в вопросе повышения доступности рыбы для островитян - спортивно-любительское рыболовство.
- Жители островов имеют полное право бесплатно добыть для себя и своей семьи некоторое количество лососевых рыб. Скажем, до трех штук ежедневно на одного жителя области. На специально отведенных для спортивно-любительского рыболовства местах, на удочку или спиннинг. Думаю, никакого ущерба природе или бизнесу не будет, - высказал свою точку зрения на эту проблему Олег Кожемяко.
Вопрос организации спортивно-любительского рыболовства, по словам Кожемяко, будет рассматриваться на рыбохозяйственном совете, и он будет определять, сколько хвостов ежедневно может вылавливать каждый сахалинец законным способом.
- Это позволит уйти от закидных неводов, от тех сетей, которые километрами тянутся вдоль побережья и создают проблемы с заходом рыбы на нерестилище, - сказал врио.
Правила игры
Они также требуют серьезных изменений.
- В последние годы рыбную отрасль Сахалинской области сотрясали различные конфликты. Преференции в получении субсидий от государства имели лишь те предприятия, которые были ближе к власти, а остальные оставались в стороне. Мы постараемся постепенно все эти вопросы снять. Нужно создать рабочую обстановку для всех рыбаков, чтобы они могли видеть свое будущее, - сказал глава региона.
В целом, рыбаки Сахалина и Курильских островов способны увеличить объемы вылова водно-биологических ресурсов от 10 до 30%, готовы развивать искусственное воспроизводство лососевых и аквакультуру.
- Нам важно услышать мнения именно тех людей, которые создают рабочие места, посмотреть, что можно сделать для развития отрасли исходя из вашего опыта. Безусловно, мы готовы содействовать тому, чтобы малый и средний бизнес был более защищен, - сказал Олег Кожемяко.
Как было отмечено, в прошлом году в области оказали помощь из бюджета всего 19 предприятиям рыбной отрасли из 400. При этом, по свидетельству ряда представителей рыбацкой общественности, в регионе ущемляются права одних рыбопромышленников в пользу других. Олег Кожемяко назвал подобную схему «болезнью» предыдущей власти.
Много претензий рыбопромышленники высказали по поводу организации промысла кеты, квоты на добычу которой получает только узкий круг компаний. Нелестные суждения прозвучали и в адрес рыбохозяйственной науки. Она, по мнению рыбаков, нередко принимает решения исключительно в интересах крупных предприятий отрасли.
- Междусобойчика в рыбной отрасли Сахалинской области больше не будет. Мы будем неукоснительно выполнять поручение президента РФ о поддержке малого и среднего предпринимательства, - сказал глава региона.
Он поручил разработать и представить ему новый порядок поддержки малых и средних рыбопромышленных предприятий в Сахалинской области в ближайшее время, с понятными и прозрачными механизмами. С этой целью будет создана специальная рабочая группа, куда войдут представители рыбацкой общественности.
Власти заявили о готовности увеличить объемы помощи бизнесу. Речь идет о поддержке промысла недоиспользуемых объектов, аквакультуры, модернизации производств и глубокой переработки.
Мерой поддержки для малого и среднего бизнеса отрасли должно стать субсидирование за счет средств областного бюджета процентной ставки по банковским кредитам на закупку сырья до 3-4% годовых. Это будет способствовать развитию предприятий, занимающихся глубокой переработкой водных биологических ресурсов.
Так, во время поездки главы региона на предприятия ООО «Янтарное» речь шла о том, что компания закупает сырье по высокой цене для дальнейшей переработки у крупных добывающих предприятий отрасли. Олег Кожемяко предложил создать условия для того, чтобы крупные добывающие компании продавали по прямым договорам по невысоким ценам часть добытого сырца перерабатывающим предприятиям малого бизнеса, которые не имеют собственных мощностей по добыче рыбы. Это, в свою очередь, позволит уменьшить и розничные цены на рыбопродукцию, сделать ее более доступной для населения.
По словам Кожемяко, будет разработан единый порядок получения предприятиями господдержки по принципу «одного окна», с максимальным упрощением процедуры.
Один из моментов, с которым предлагает покончить новый руководитель региона, - частые проверки на рынках и в торговых точках, реализующих рыбопродукцию.
- Количество таких проверок должно быть ограничено, - заявил врио. - У нас будут работать телефоны горячей линии и в моей приемной, и в УМВД, и в прокуратуре, и как только начинаются сильные проверки - каждый может обратиться, чтобы выяснить их необходимость и цель визита контролирующих органов. Любые проверки должны основываться на жалобах граждан на качество рыбы, невежливое обращение и других нарушениях. Посещая рыбные рынки области, мы убедились, что на сокращение объема контрафактной продукции частые проверки не влияют. Зачастую продукция отбирается без привлечения продавцов, потом она признается некачественной, возбуждаются абсолютно фиктивные уголовные дела, по которым органы ставят себе зачет, что работа проведена. У нас есть чем заниматься и над чем работать.
Комментируя все нововведения, врио губернатора отметил, что «ничего революционного в них нет, поэтому давайте возвращаться к нормальной работе».
На перспективу Олег Кожемяко поставил задачу подготовить проект, который бы соответствовал идеологии территории опережающего развития. В рамках ТОР в области можно создать дополнительные мощности по переработке водных биоресурсов, рыбные биржи. Благоприятный для рыбопромышленников таможенный режим, необходимая портовая инфраструктура должны повлечь за собой появление новых рабочих мест, рост эффективности производства, улучшение обеспечения населения рыбой и морепродуктами.
Юрий РОГОВ.
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