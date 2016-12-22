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24 Июля 2014, 13:17 | Территория

Сахалин получил крупнейшую в мире буровую платформу

Сахалинская область в очередной раз представила проект мирового масштаба - ледостойкую буровую морскую платформу "Беркут". Это уникальное и единственное в своем роде сооружение, равных которому по мощности и способностям добывать нефть в самых суровых условиях Севера нет.

В конце июня на месторождении Аркутун-Даги проекта «Сахалин-1» состоялась торжественная церемония пуска в эксплуатацию новой нефтедобывающей морской платформы при участии губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА. Старт работе платформы дал президент России Владимир ПУТИН.


 

Пришла очередь Аркутун-Даги

«Сахалин-1» - это первый масштабный шельфовый проект, осуществляемый в Российской Федерации на условиях СРП, соглашение заключено в 1996 году. Участниками проекта являются компании Exxon Neftegas Limited (США) (30%), НК «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%) и японская SODECO (30%). Проект предусматривает разработку трех нефтегазовых месторождений в суровых условиях севера Сахалинской области - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Все они расположены на северо-восточном шельфе острова, в акватории Охотского моря. Месторождения проекта «Сахалин-1» были открыты несколько десятилетий назад, но долгие годы оставались нетронутыми, доступ к ним стал возможен благодаря появлению новых технологий бурения и добычи.

Освоение Аркутун-Дагинского месторождения - очередной этап реализации проекта «Сахалин-1». Разработка этого месторождения, как и разработка Одопту, позволит в будущем поддерживать стабильный уровень нефтедобычи в рамках этого проекта, поскольку производственные мощности Чайво постепенно будут снижаться. Ожидается, что первая нефть с Аркутун-Даги будет получена в 2014 году. Глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН на церемонии пуска буровой платформы доложил главе страны, что «Беркут» начнет добычу нефти в промышленных масштабах уже в декабре этого года.


 

Платформа «Беркут» обеспечит работу одновременно 45 скважин. Причем их бурение можно вести круглогодично в радиусе до 7 километров от платформы. На «Беркуте» установлен самый мощный в мире верхний привод бурового механизма, что позволяет бурить скважины с сильным отклонением от вертикали.

Сама платформа, по оценке специалистов, способна выдержать стихийные и техногенные бедствия, сохранить устойчивость при 9-балльном землетрясении и 18-метровых волнах. Специально для «Беркута» российскими инженерами и учеными разработана новая технология защиты оснований от давления льда, с использованием бетонного пояса. Такая защита признана более эффективной и дешевой, чем применение подобных металлических поясов. Основание платформы гравитационного типа было построено на за два года на заводе морских конструкций VOSTCO Yard в порту Восточном. Российское участие в проекте было преобладающим, несмотря на то что генеральным подрядчиком выступила норвежская компания «Квернер». Российские субподрядчики поставили для строящегося основания львиную долю материалов и выполнили большую часть работ. Вес бетонного основания платформы составил 130 тыс. тонн, параметры основания - 135 на 100 метров, оно включает 4 колонны высотой по 41 метр каждая. По мнению экспертов, общий вес платформы составляет 200 тыс. тонн, а ее стоимость оценивается в $1 млрд.

Операцию по буксировке бетонного основания на месторождение Аркутун-Даги осуществляли более 15 судов, включая 5 крупных океанских буксиров. 25 июня 2012 года российская компания «Совкомфлот» совместно с голландской Van Oord завершили буксировку, зафиксировав платформу на глубине 35 метров в точном соответствии с техническим заданием. Верхнее строение для «Беркута» сделано на южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries. Уже в ближайшее время на «Беркуте» будут введены в эксплуатацию противопожарные системы и начнется заселение жилого модуля.

Досье «Дальневосточного капитала»: Разработка месторождений проекта «Сахалин-1» проходит в несколько этапов. Первый этап предусматривал освоение запасов нефти месторождений Чайво и Одопту. Добыча нефти на Чайво была начата в 2005 году, в этом году участники проекта приступят к разработке запасов газа этого месторождения. Третий этап проекта «Сахалин-1» предполагает разработку с 2014 года запасов нефти месторождения Аркутун-Даги. Жизненный цикл проекта продлится до 2040-2050 гг.

Будущее Арктики

В перспективе при помощи этой уникальной платформы на Аркутун-Даги планируется добывать до 12 тыс. тонн нефти в сутки, что принесет серьезные выгоды России и Сахалинской области. Как подчеркнул губернатор области Александр Хорошавин, разработка месторождения даст новые рабочие места, пополнит доходную часть регионального бюджета. А полученный Сахалином опыт позволит стране смелее осваивать богатые ресурсы Арктики.

- Региональные власти Сахалинской области приветствуют и активно поддерживают деятельность крупнейших российских компаний, таких как «Роснефть», которые позволяют наращивать промышленный и инвестиционный потенциал островной территории, развивать экономику Российской Федерации в целом, - сказал губернатор на церемонии пуска в эксплуатацию новой платформы. - За последние годы Сахалин стал признанной площадкой, где успешно отрабатываются и внедряются самые передовые технологии, связанные с разведкой и добычей углеводородов. Убежден, что предстоящий ввод в эксплуатацию мощной буровой установки «Беркут» - тому подтверждение. Технологии, которые применяются здесь, впоследствии могут быть использованы при разработке месторождений в Арктике. Старт работы «Беркута» усилит позиции России на мировых рынках, укрепит энергетическую безопасность страны, увеличит поступления в бюджет РФ и островного региона.

Досье «Дальневосточного капитала»:  В течение всего срока реализации проекта в российский бюджет предусмотрены поступления в размере свыше $70 млрд в виде налогов, роялти и доли государства в добыче нефти и газа. С начала реализации проекта в бюджет Российской Федерации поступило около $3,8 млрд, включая более $1,3 млрд - в бюджет Сахалинской области. С началом промышленного освоения проекта «Сахалин-1» в Фонд развития Сахалинской области поступили средства в размере $100 млн, еще $60 млн запланировано в виде бонусов с добычи углеводородов со всех месторождений «Сахалина-1».

Старт дан

Президент страны Владимир Путин дал старт запуску нефтегазодобывающей платформы в ходе сеанса связи Сахалина с Москвой. Он поблагодарил участников проекта, подчеркнув, что освоение Сахалина, его природных ресурсов и шельфа имеет общегосударственное значение:

- Благодаря таким проектам, как платформа «Беркут», мы можем задействовать богатейшие, но малодоступные месторождения, создавать новые производства, новые рабочие места, в целом, укреплять социально-экономическое развитие важнейшего для нашей страны региона - Дальнего Востока. Я знаю, что вы много внимания уделили вопросам защиты экологии. Мы знаем, насколько хрупка природа, особенно в таких регионах. Многое было сделано для того, чтобы не возникало никаких проблем в этом смысле, и надеюсь, что так оно и будет. Самые жесткие экологические требования были предъявлены к этой работе, и все они были соблюдены. Это тоже отдельное достижение.

Досье «Дальневосточного капитала»:  Запасы нефти месторождения Аркутун-Даги составляют 114,6 млн тонн, газа - 54,6 млрд кубометров.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

 

Теги: Сахалин-1  Роснефть 


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