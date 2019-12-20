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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Декабря, 19:48 |
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Завод по переработке минтая ждет квот
Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей, финансирование предоставил банк ВТБ.
Проект реализован в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции» на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Первое филе минтая завод произведет, когда в рамках выделенных инвестиционных квот компания выловит минтай и отправит его на береговое производство.
«Компания выполнила свои обязательства по договору с Федеральным агентством по рыболовству в части строительства завода. Сейчас ведутся работы по наладке оборудования и подготовке к приемке мороженого минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного в подзоне Приморье. Завод обеспечит создание 1,2 тыс. новых рабочих мест, а также поступление 200 млн рублей ежегодных налогов в бюджеты всех уровней», - сказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.
Производство планируется безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир. В рамках проекта «Доброфлот» также планирует развивать традиционное для компании направление - производство рыбных консервов, как для поставок в Россию, так и на экспорт. Особенность такого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банкотары, выпуск которой «Доброфлот» освоил на собственной жестяно-баночной фабрике.
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