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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владивосток получил новый асфальт
Идея возникла в начале года. Площадку под строительство стали готовить в мае. Затем, за несколько недель, выполнили монтаж и пуско-наладочные работы, и 5 сентября на торжественном открытии была выпущена и отгружена первая продукция - 25 тонн, которой тут же, рядом с «Тайгер Микс», показательно был заасфальтирован двадцатиметровый участок производственной территории.
Как отметил гендиректор ООО «Тайгер Микс» Илья НЕМАЛЬЦЫН, для выхода завода на проектную мощность от момента запуска была определена неделя. При полной загруженности линия станет давать до 210 тонн продукции в час, а за сутки, с учетом технологических перерывов, - около полутора тысяч тонн. И это при обслуживающем персонале всего в 45 специалистов.
Илья Александрович сказал, что завод при необходимости сможет закрывать все потребности Владивостока в асфальте, притом что сегодня работы в городе хватает для нескольких заводов. Быстрая доставка асфальтобетона на объекты позволит удовлетворять заявки не только по городу, но и в пределах Владивостокской агломерации.
Основное сырье - рядом, его поставщик - Владивостокский бутощебеночный завод. Песок, минеральный порошок, битум будут стабильно завозиться автотранспортом.
Сложность и особенность работы заключается в сезонности - спрос на асфальтобетон имеет взрывной характер, и до середины ноября обещает быть стабильно высоким. Сейчас портфель заказов «Тайгер Микс» уже наполнен до отказа, но на зиму, когда заявки упадут, завод будет приостанавливаться, а с марта - возобновлять свою деятельность.
Современное оборудование, специально подобранное под условия Владивостока, позволит выпускать высококачественную асфальтобетонную смесь. Однако конечное качество нового верхнего дорожного покрытия на 90% зависит от ряда других факторов. Это - хорошее, правильно сделанное основание под укладку асфальта, надежное водоотведение с ливневкой, а также - мастерство и организация строителей, занятых в дорожном строительстве и ремонте.
Основным поставщиком инертных материалов является группа компаний «Востокцемент». Генеральный директор «Востокцемента» Алексей СЫСОЕВ на торжественном мероприятии отметил, что новое предприятие позволит успешнее решать проблему с качеством дорог во Владивостоке, дать постоянную занятость части его жителей. Кроме того, ближайшие жилые районы города абсолютно не будут страдать от его деятельности. Завод построен с учетом высоких природоохранных требований и не ухудшит экологии этой территории.
Присутствовавший на мероприятии депутат Госдумы РФ Владимир НОВИКОВ отметил, что очень знаменательно, что завод открылся именно в дни проведения очередного ВЭФ, и что предприятие стало еще одним резидентом Свободного порта Владивосток. По его мнению, наиболее ценно то, что здесь будет не только выпускаться новая качественная продукция, но и перерабатываться старый асфальт, шедший ранее в отходы.
Гендиректор дальневосточного представительства швейцарской компании Ammann Олег АВАКИН поручился в том, что подобранное и произведенное этой компанией оборудование для завода «Тайгер Микс» современно, надежно и позволит производить продукцию высокого качества и разных марок. По его словам, завод уникален за счет новаций, которые делают его высокоэффективным в эксплуатации, экономичным в расходовании энергии и экологичным. В частности, он может работать на выбор на одном из трех видов топлива. Компьютеризированная система управления AS -1 позволяет производить все операции и осуществлять контроль производства одним дежурным оператором. В настоящее время в рамках технической поддержки поставленного оборудования компания Ammann осуществляет контроль и консультирование нового завода в онлайн-режиме, и это исключает какие-либо неприятные неожиданности.
О высоком значении нового завода для Владивостока и Приморья высказали свои мнения все выступавшие на его презентации.
Отправляя завод в «плавание» Алексей Сысоев и Илья Немальцын разбили о твердое основание бутылку шампанского и оставили на память о событии следы своих рук на свежем бетоне.
При открытии завода среди клиентов был разыгран самосвал асфальтобетона. Приз выиграла компания «ДорРемСтрой», представитель которой Геннадий КРАВЧУК сказал, что этот выигрыш его серьезно обрадовал, и он уверен в том, что сотрудничество с «Тайгер Микс» окажется успешным.
Виктор КУДИНОВ
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