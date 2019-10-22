|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 23 Октября, 15:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Особая сила "колымской мечты"
Политика
Я, на самом деле, пошла в политику, потому что мне доверили представлять интересы избирателей моего поселка, от которого я была делегирована и, конечно, всех жителей Магаданской области.
Политика для меня - это возможность добиваться решения задач, которые я ставлю перед собой, и которые ставят передо мной мои избиратели. Я не считаю, что политика - это что-то грязное. Политика - это инструмент помощи людям. Для меня это так.
Иногда мои избиратели высказывают такие пожелания, дают такие наказы, что сразу трудно понять, возможно ли вообще им помочь. Например, пришла ко мне женщина с серьезной болезнью, которую не могли вылечить в Магадане. На официальный запрос я получила ответ, что специализированная клиника есть в Петербурге. Затем за счет регионального бюджета пациентку смогли отправить в Санкт-Петербург, где она, получив совершенно другой диагноз, смогла вылечиться. И я никогда не забуду момент, когда она пришла ко мне выздоровевшая, полная сил и благодарности.
Главное - всегда верить, что ты можешь помочь. В любом случае, надо пытаться это сделать. Тем более, будучи политиком.
Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и ДВ
Многие национальные проекты и государственные программы не учитывают региональных особенностей Дальнего Востока и Крайнего Севера. И наш комитет дает возможность представителям данных регионов в Госдуме, объединившись, менять критерии вхождения в данные программы или инициировать проекты, способствующие развитию дальневосточных и арктических территорий.
Например, существует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», которая нацелена на снижение смертности на дорогах в агломерациях численностью от 500 тысяч человек. При этом на всем Дальнем Востоке только два города соответствуют этим критериям - Владивосток и Хабаровск. Получилось, что остальные муниципальные образования ДФО изолированы от этой программы. От имени нашего комитета мы написали соответствующий запрос, объяснили ситуацию, в результате чего необходимые поправки были внесены. Сейчас в программу входят все административные центры Дальнего Востока независимо от их численности.
Или взять нацпроект «Цифровая экономика», который нацелен на обеспечение высокоскоростным интернетом удаленных регионов нашей страны. Он, безусловно, полезный, но некоторые дальневосточные и северные регионы у нас находятся настолько далеко, что оптоволокно в них просто не протянешь. И мы, взаимодействуя с министерством цифрового развития по вопросу обеспечения высокоскоростным интернетом удаленных поселков, добились того, что к ним будет отдельный подход. Что эта программа будет частично реализовываться через спутник или за счет сотовых компаний.
Есть нацпроект «Образование», предусматривающий масштабное обновление материально-технической базы учебных учреждений, в первую очередь, классов физики, химии, биологии. Но опять же, удаленные поселки ДФО и Арктики в нее не входили, так как критерием участия является обеспеченность школ высокоскоростным интернетом. По нашему запросу Министерство просвещения вместе с Минкомсвязью составили список школ, которые до 2021 года будут подключены к высокоскоростному интернету по поручению Президента, и уже сейчас, не дожидаясь этого подключения, школы могут подать заявку на участие в национальном проекте.
ВЭФ
ВЭФ - очень масштабный форум, в этом году в нем приняли участие более 6000 человек. И, конечно, здесь я почувствовала мощное единение людей, нацеленных развивать Дальний Восток. Я увидела, что и со стороны бизнеса, и со стороны власти есть большой интерес к тем инвестиционным проектам, которые предлагают наши регионы. Что касается Магаданской области, здесь удалось подписать масштабные соглашения о сотрудничестве в банковской и золотодобывающей сферах.
Я работаю уже три года в этом созыве Государственнной Думы, и нам удалось принять немало законов, нацеленных на развитие Дальнего Востока. Это и выравнивание тарифов на электроэнергию в четырех субъектах ДФО, и упрощенная электронная виза, позволяющая туристам посещать Дальний Восток, при этом география действия ее сейчас расширяется. Это и законы о свободных экономических зонах, ТОРах, Свободном порте Владивосток и РИПах. Такая активная законотворческая деятельность во многом опирается на алгоритмы, сформированные и на площадках ВЭФ.
Преподаватель
Я учитель физики, это моя основная профессия. Образование для Дальнего Востока играет ключевую роль. Я могу сказать, что в наших дальневосточных школах еще сохранились традиции российской, советской школы. Когда пришла в нее молодым специалистом, я это почувствовала. Коллеги-учителя, которые были моими наставниками, научили меня быть всегда, так сказать, во всеоружии - готовой к любым вопросам, повышали чувство моей ответственности. Дали глубокое понимание того, что от моего профессионализма зависит дальнейший выбор учениками их жизненного пути.
Сейчас, несмотря на действительно сильные традиции обучения, наши школы испытывают потребность в квалифицированных кадрах. Именно поэтому мы придаем особое внимание программе «Земский учитель», нацеленной на то, чтобы такие специалисты устремлялись на Дальний Восток развивать здесь образование.
Для меня профессия учителя - именно то дело, которое меня увлекло и поглотило полностью. Когда я пришла в школу, я даже не думала, что мне будет так интересно работать с детьми и вместе с ними развиваться. И сейчас в политике, безусловно, те принципы ответственности, принципы глубокого изучения любой проблемы, доведения поставленной задачи до результата, помогают мне работать.
Главное
В человеческих отношениях для меня главное - честность и преданность. Очень тяжело переживаю предательство. Всегда хочется найти в себе силы простить, ситуацию отпустить. Но шрамы все же остаются.
В чем сила?
Сила - в доброте. Считаю так, потому что знаю по собственному жизненному опыту, что если человек дарит свою доброту людям, то он сильный человек.
Дальневосточники
Наверное, у всех дальневосточников все-таки сходный особый дух, в том числе - дух авантюризма, который присущ и нам, колымчанам.
В прошлом году к нам приезжал известный писатель, сценарист, публицист и общественный деятель Александр Проханов, который снимал фильм о русской мечте, пытаясь нащупать нашу «колымскую мечту». И я согласна с его мнением о том, что у колымчан есть некая «особая группа крови». Что для моих земляков характерны такие качества, как приветливость, любовь, братство. И он назвал их теми ценностями, которые помогают превозмочь лагерную память и совершить, по его выражению, «творческий прорыв».
То есть, с одной стороны, Колыма - место трагической истории нашей России, сюда очень много было сослано людей на верную смерть; но, вместе с тем, здесь жили и живут такие люди, которые способствуют трансформации этой памяти в творческий прорыв территории. Ведь именно сюда по комсомольским путевкам ехали люди покорять Колыму, открывать и развивать ее потенциал.
Магаданская область занимает второе место по добыче золота и первое место по добыче серебра в России, третье - по добыче серебра в мире. Убеждена, что наши города, поселки и села нуждаются в значительно большей степени благоустройства, а колымчане заслуживают большего комфорта для жизни. Но, несмотря на существующие сложности, наши люди любят свой край. Они продолжают в нем трудиться и развивать территорию.
Магадан для меня - то место, которое позволило мне профессионально раскрыться, подарило мне замечательных наставников, на собственном жизненном примере научивших меня главным жизненным ценностям и помогавших мне трудиться. И я всегда говорю молодежи, что дальневосточные регионы, в частности, Магаданская область - это место, где их ждут. Где они будут быстро подниматься по карьерной лестнице. К примеру, недавно молодой начальник смены на Колымской ГЭС сказал мне в разговоре, что в центральной России ему потребовалось бы в пять раз больше времени для достижения такой должности.
Россия
Что для меня Россия? Страна, где моей душе комфортно. Это ощущение проверяется за границей, хотя я там бываю не часто. Например, состоя в группе дружбы с Южной Кореей, выезжала в Сеул, где мне интересно и в туристическом плане, и в историческом. Но уже через неделю меня потянуло домой, потому что мне не хватает нашей русской культуры, моих земляков, единомышленников. Россия для меня - это то, без чего я не смогу жить долгое время.
Отдых
Я очень люблю подвижные виды отдыха. Летом мне очень нравятся пешие прогулки. Мы любим с друзьями гулять по Москве, ее паркам. Мое увлечение зимой - лыжные прогулки. Я прихожу в восторг, когда на беговых лыжах выхожу на природу в солнечную морозную погоду. Снег искрится, скорость - это очень вдохновляет. Так я отдыхала и когда жила в Магадане, где лыжный сезон практически 9 месяцев, он у меня начинался с ноября и заканчивался в мае.
А сейчас, пока живу в Москве, мне хочется как можно больше посетить музеев, которыми славна наша столица. В театрах готова бывать чуть ли не ежедневно. Мне в первый год работы в Госдуме партия доверила возглавить проект «Театры малых городов», занимаясь которым, я поездила по России. Познакомилась с тем, как строится театральная жизнь не только в столице, но и в других городах страны. Это очень интересный опыт. Решила как можно чаще отвлекаться от дел и посещать театры, концерты. И еще я очень люблю классическую музыку.
Моя Колыма
Здесь, на Колыме, начиналась моя самостоятельная жизнь. С первой недели я влюбилась в этот живописный край. Нашей молодой семье помогали все: соседи, друзья, коллеги, совершенно посторонние люди. И я это особенно остро ощутила, потому, что мои сыновья родились на Колыме, когда мои родственники жили на Украине. Так вот, душевная теплота и доброта наших северян, она компенсирует отсутствие близких родственников. Я благодарна судьбе, что она привела и меня в этот далекий, и теперь до боли родной, край и свела с людьми по имени «колымчане».
- Особая сила "колымской мечты"
- Юрий ЕГОРОВ, президент компании "Невада Групп": Для успешного ведения бизнеса нужно ответить на два вопроса
- Ли Сок Пэ, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке: Уровень инвестиционных рисков в России выше, чем в других странах
- Денис БАЛЮРА, директор компании "Студия Gexar": Мы живем в замечательное время. Только не ленись
- Почему Арктика в этом году не увидела ученых из Приморья?
- От Охотска до Конфуция
- Вадим КИМ, президент ГК "Российский стандарт": Сегодня время инвестировать в транспортно-логистические проекты
- Сергей ГРЕБЕНЮК, старший вице-президент - управляющий филиалом Региобанк банка "ФК Открытие": Комфорт необходим клиенту и противопоказан банку
- Руслан ЗАКРЕВСКИЙ, директор ООО "Интеррыбфлот": Креатив актуален и для рыбной отрасли
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СГ ХОСКА: Мы стараемся вернуть доверие на страховой рынок
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.