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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 02 Сентября, 18:49 |
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Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
Случайность
- Я не принимал решения заняться бизнесом. Просто, с детства интересуясь компьютерами, хотел до них добраться. А в 90-е годы компьютерная техника была совсем роскошью. И, для того чтобы получить к ней доступ, надо было где-то работать. Поэтому я устроился в вычислительный центр ДВПИ. Позже оказалось, что в коммерческом секторе софт, интеграция, сети развиваются быстрее. Так, случайно, я и оказался в бизнесе.
И в розничном бизнесе я тоже оказался случайно, так как на тот момент, 98-й год, нашему корпоративному заказчику мы оказались не нужны. Плюс одновременно стал проявляться интерес частных пользователей к компьютерам, и мы прекрасно вписались в эту сферу. Дальше - все само получилось.
Самореализация
Оказавшись в бизнесе, я понял, что он позволяет реализовывать некие задумки. Когда чего-то не было, и - раз, появляется.
В то время когда мы открывали DNS, совсем немногие понимали, что такое ритейл. Так что мы с коллегами по цеху поучаствовали в создании индустрии потребления. Самое большое достижение нашей страны за последние 20 лет, на мой взгляд, - это то, что экономика повернулась к человеку. У нас стало более комфортно жить, начиная от возможности найти хорошую гостиницу до возможности что-то свободно купить.
Я как предприниматель вижу свою деятельность как самореализацию в процессе созидания. Это построенный нами логистический комплекс «Янковский», когда целые производства возникли на месте болота. Жилой комплекс DNS на полуострове Де-Фриз во Владивостоке. Торговая компания DNS, которая является одним из ключевых игроков российского непродуктового ритейла.
Гордость и удовольствие
Деньги - это средства, позволяющие предпринимателю осуществлять именно большие проекты. Например, DNS-сити - загородный поселок «Новый Де-Фриз». В рознице мы также осуществляем много проектов. Понятно, что без ресурсов мы их реализовать не могли бы.
В литературе описано такое явление, как «молодые деньги». Понятно, что когда человек нуждался и дорывается до денег, очень вероятно, что ему непременно окажется нужен золотой унитаз. Мне он не нужен. У меня хорошая зарплата, которая существенно ниже зарплаты депутата Государуственной Думы, но я не понимаю, почему она должна быть больше. Она рыночная.
Это история про то, что директор шоколадной фабрики не должен есть больше всех шоколада, иначе будет диатез. Мне кажется, что выпендриваться потреблением - это моветон. Предприниматель должен гордиться не тем, что купил Rolls-Royce или самолет. Что в этом хорошего? Гораздо круче «выпендриваться» проектами, которые ты делаешь. Я очень горжусь школой развития робототехники.
Понятно, что я создавал ее, в том числе для того чтобы своих детей приобщить к этому. Но когда ты видишь, как растут школьники, с которыми ты на соревнования ездил, когда из них вырастают инженеры, когда понимаешь, какие крутые штуки они теперь могут делать… Эстетическое удовольствие от хорошо сделанной инженерной работы получаешь.
Роботы без работы
Мир оказался не совсем таким, как представлялся в детстве, когда я читал научную фантастику. Когда-то давно казалось, что роботы заменят человека в тяжелом физическом труде. Отчасти это так и произошло, но тренда из «Приключений Электроника»: «люди будут думать, а роботы - работать» мы сегодня не наблюдаем.
Наоборот, оказалось, что роботы «думают» лучше, чем люди. И они заменили не столько продавцов, сколько тех, кто работает в сферах, где надо работать головой. Например, в розничном секторе DNS решения в области товародвижения - в каком магазине должен быть товар и даже сколько он должен стоить, люди уже не в состоянии принимать, этим занимаются роботы.
При этом проявилась и обратная тенденция. Оказалось, что люди любят общаться с людьми. Можно было бы поговорить вместо вас с роботом, он надиктовал бы вопросы, но это не общение, это не живая вещь. Поэтому ритейл разделился на два сектора. Для тех, кому нужны сервисы дистанционных покупок, у нас есть «Технопоинт». А для тех, кому приятен сам процесс коммуникации, - обычные магазины. И вторых - подавляющее большинство.
Я думаю, что тенденция к роботизации останется, но она будет не такой, какой мы ее себе представляем. Роли роботов и людей будут распределяться: то, что относится к сервису и коммуникациям, все больше и больше будет оставаться за людьми.
Безработица будущего
Считать, что из-за роботов будет больше безработных, это тоже неправильная история. Вспомните, когда только появились автомобили, казалось, что появится куча безработных: кучеров, тех, кто строит конюшни и так далее. Но в реальности машины создали много рабочих мест в сфере обслуживания машин.
Ценность человеческого труда также будет расти, но она будет другой. К примеру, скорее всего, из-за роботизации магистральные перевозки исчезнут, дальнобойщиков не будет, но вырастет количество рабочих мест, связанных с сервисом: от психотерапевтов до учителей и врачей. И новый вызов для экономики будет состоять в необходимости постоянно переучивать людей другим специальностям. Это породит громадный спрос на преподавателей, опять же - если государство не будет и дальше убивать образовательный рынок.
Если говорить о DNS, сейчас с продавцами у нас проблем особых нет, но зато программистов мы буквально ловим на улице. Я еще раз подчеркну: занятость будет больше, но она будет другая.
Искусственный интеллект
Чего его бояться-то? Цивилизация машин придет и человечеству конец? Это все досужие рассуждения.
Как выяснилось, человек - недостаточно креативное существо. Ему копирование, работа по аналогии дается проще, чем создание чего-то нового. Насколько этот процесс болезненно происходит, если вдуматься, это прямо проблема из проблем…
Но тем не менее смотрите. Человек всю жизнь хотел летать, глядел в небо и думал - ах, почему мы не летаем как птицы? Но когда он научился летать, у него не появилось крыльев. Он не создал искусственную птицу, а переосмыслил принцип полета. Это фактически пласт созидания, который превзошел птицу по всем параметрам.
Ровно то же самое произойдет с интернетом. И если мы представляем искусственный интеллект как то, что захочет забрать у вас вашу машину, квартиру и вашу жену, то, конечно же, нет. Во-первых, зачем это ему? Во-вторых, не надо представлять его как какого-то злобного человека. Это будет семейство алгоритмов, близкое по функционалу к нейронным сетям.
По сути он сильно увеличит возможности человека в изучении мира, познании себя, принятии решений. Поэтому, несомненно, его появление даст положительный эффект. Но опять же на автомобиле можно поехать на дачу, а можно из него сделать танк… Но я, конечно же, верю в светлую сторону человека. Это не вопрос к интеллекту, а вопрос к людям.
На дальней орбите
Прабабушка у меня одна родилась в Приморском крае. Я прикипел корнями к этой территории.
Для меня как предпринимателя некоторая необустроенность Владивостока воспринимается как вызов. Здесь есть немало сфер, к которым можно приложить руки. В Москве многие проблемы уже решены. Сейчас у DNS нет аргументов для того, чтобы куда-то переезжать. И мы используем те плюсы, которые есть. А они есть.
Мне как человеку помимо города, к которому я привык, природы, моря и так далее нравится наша социальная микросреда. Все-таки здесь есть, с одной стороны, очарование некоторой провинциальности. А с другой - понимаете, немногие видят, находясь во Владивостоке, что удаленность от Москвы позволяет иметь некоторую самобытность. Если вы будете жить в Твери, то «гравитация» столицы вас будет засасывать и вы будете постоянно ощущать свою вторичность по отношению к ней.
А Владивосток - это настолько далеко, что гравитация уже не действует. Вернее, мы можем «летать» на дальней орбите… Близкие планеты к солнцу, они даже не вращаются. Как и луна, которая все время повернута одной стороной к Земле. А мы можем «вращаться». Это плюс.
Поэтому у нас может быть своя дальневосточная кухня, свое предпринимательское сообщество…
Репутация
Да, наше предпринимательское сообщество отличается от московского. Здесь все друг друга знают. В Москве ты «накосячил» в одном сообществе, «извините», и не встречаешься с ним. У нас такое невозможно. Что заставляет нас сплоченнее быть, хотя можно быть еще сплоченнее. Ну и в том числе задуматься о своей репутации. Жуликам, как мне кажется, у нас тяжелее.
Удовлетворение процессом
Жизнь - это постоянный эксперимент методом проб и ошибок. В ней, во-первых, желательно иметь какие-то принципы. Во-вторых, делать так, чтобы ошибки не были фатальны - не ставить все на черное или все на красное.
На сегодняшний день я стал чуть более критично относиться ко многим своим прежним начинаниям. Например, если бы я и все мы раньше уделяли публичной составляющей больше внимания, то у нас город был бы в другом состоянии. Можно сказать, что в какой-то мере мне стыдно за это? Наверное, нет, потому что в 90-е годы некогда было заниматься чем-то другим. Я органично принимаю то, что есть. При этом понимаю, что нам, наверное, надо было больше участвовать в общественной жизни. И таких нюансов много.
Чем я горжусь? Слово «гордость» - оно не очень хорошее. Гордыня - это страшный грех, причем фундаментальный. Я, скорее, испытываю удовлетворение от процесса созидания. Конечно, мне приятно, что мы сделали большую компанию, наверное, хорошую, в которой людям приятно работать. Мне приятно смотреть за детьми, которые занимаются у нас развитием робототехники. Мне приятно бывать в нашем строящемся поселке в пригороде Владивостока. Общаться с людьми, которые там живут. Мне приятно заходить что-то покупать в магазинах DNS и думать, что все работает.
Приятно иногда «злоупотреблять» тем, что моя некоторая известность позволяет расширять круг общения - я знаком с самыми разными людьми, от Грефа до Гайдара, от Глазьева до Делягина. Это да, это интересно.
Бизнес-перспектива
Если по определенным причинам твоя компания не может выполнить контракт, не надо скрывать этого от клиента. Долгосрочный бизнес всегда лучше, чем сиюминутный. Но в целом хороший бизнес должен быть эффективным и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе. Если вы думаете только о длительном горизонте, то можете не пройти и первых шагов. А если только о прибыли и о сиюминутном, то теряются дальние горизонты. Баланс надо искать, но нужно играть вдолгую. Это правильная история, причем во всем.
Это история про то, что если вы хотите, чтобы ваша команда хорошо играла в футбол, можно пригласить Гуса Хиддинга и накупить из Европы крутых специалистов. Но уедут футболисты, и все закончится. Для того чтобы был долгосрочный эффект, надо развивать детский спорт, прокачивать своих специалистов и так далее. В итоге это даст хороший результат.
Креативность
Вот смартфон - штука, которой 12 лет отроду, и никто не предсказывал, что она станет неотъемлемой частью нашей жизни. Это продукт долгой эволюции. Джобс очень долго шел к тому, чтобы создать «Айфон», сделал много проб и ошибок. Он чувствовал, что должен появиться персональный компьютер. Была куча подобных проектов, но они не «летели». Креативность возникает из незашоренности, небоязни экспериментировать.
Компания DNS тоже что-то новое создает, постоянно. Но все хороши на своем месте. DNS - это люди, которые создают продукт и покрывают потребность в продукте здесь и сейчас. При этом они используют все, что есть лучшего в этой сфере в мире.
Баланс управления
Большая часть общественного блага, к сожалению, частным образом не производится. А производится общественными институтами, как правило, государственными. И большая часть блага, которое интересует человека конкретного, она очень приземленная.
Медицина, образование, безопасность - это не какие-то абстрактные вещи, а школа, в которую ходят ваши дети. Это поликлиника, в которую ходят ваши родители. Это улицы, на которых вы можете или не можете оставить ребенка.
Полномочия и ресурсы, чтобы их создавать, должны быть на местном уровне. Должна быть муниципальная милиция, не зависящая от галок, нарисованных в отчетности для Москвы. Если вы лично будете иметь инструменты управления местной медициной, образованием, безопасностью, то вас отчетами не обманешь. Вы все будете оценивать с позиций: вы ребенка на улицу отпускаете спокойно или неспокойно? Все. Вспомните 90-е годы, когда кто-то из начальствующих попадал в городскую больницу, в ней делался ремонт, появлялись лекарства, бинты и так далее.
При этом, естественно, есть много решений, которые нужно принимать в Москве. Связанных с федеральной безопасностью, с транспортными системами, которые охватывают всю страну.
Однако это не одна волшебная кнопка - щелкнул, и все сразу стало по-другому. Понятно, что у нас нельзя применить чистый японский, финский, китайский или американский опыт, но надо понимать тренды и совершенствовать систему управления. Тогда состояния, в котором находится любой житель Владивостока, неустроенности, ощущения вроде «бросили нас», не будет.
Мечта
Улучшить Владивосток для жизни. Чтобы, как минимум, в центральный офис DNS надо было не коврижками заманивать сотрудников, а чтобы была очередь. «У вас места не освободились? Хотим во Владивосток переехать».
У меня много «мечт». Хотелось бы, чтобы была набережная от маяка на Токаревской кошке, как минимум, до низководного моста, и можно было бы по ней пробежаться. Это вполне реальная вещь, которая в большинстве городов мира у моря реализована. Я мечтаю, что мы скоро будем гордиться Нагорным парком. Мне хотелось бы сделать свою школу и много еще чего в образовании.
Вся проблема только в устройстве нашего госуправления. Вы зря думаете, что руководство города чего-то не знает или не умеет. Чиновники - прекрасные люди, поверьте. Вы можете мечтать о чем угодно, но невозможно, будучи муниципальным служащим, сделать такую набережную и не сесть при этом. У города на это нет ни денег, ни полномочий - там военные, там РЖД, а вас пинают со всех сторон.
Дело не в предложениях. Это касается и госуправления. Сейчас нет непонимания, что нужно делать, чтобы экономика страны реально работала. Да, были вопросы, когда Россия стихийно перешла от социализму к рынку. Сейчас уже все понятно. К сожалению, просто не сложился баланс интересов.
СССР
Советский Союз - это довольно интересный эксперимент. И понятно, почему он не мог «взлететь». Оказалось, что монополизация экономики приводит к монополизации власти и, соответственно, упадку и застою. Но при этом он во многом был новатором в развитии и управлении общественным благом, обогатившим мировой опыт пониманием, что многие вещи можно делать не частным способом, а государственным. Многое в управлении общественным благом отсюда можно брать и ретранслировать. Социальная справедливость тоже имеет значение.
Что делать?
Если мы хотим быть страной, развивающейся в сторону комфорта жизни собственных граждан, то с гиперцентрализацией управления надо разбираться. И с силовыми способами управления. Уж насколько службы безопасности при Берии были овеяны страхами и легендами, но в СССР эту проблему решили на раз. После него силовые органы никогда не играли значимой политической и организационной роли в жизни Советского Союза. Председатели КГБ и МВД не входили даже в состав Политбюро. Когда силовой блок государства переподчиняется коллективному органу и становится зависимым от политиков, баланс интересов в государстве находится очень быстро и хорошо.
Понятно, и что нужно делать с судебной системой, она должна быть самодостаточной.
У нашего государства есть проблема, которая гораздо сложнее, - это административная реформа. В России 85 субъектов, которые, во-первых, несамодостаточны и, во-вторых, несопоставимы. У них нет ресурсов для настоящего федеративного устройства. Надо либо их укрупнять, либо перераспределять полномочия регионов на уровень муниципалитетов. То есть нужна, по сути, земская реформа.
Прокуратура должна представлять в суде государственные интересы, не более того. Общий контроль, который сводится к тому, что она может оспорить любой указ, во-первых, не работает, а во-вторых, организационно только мешает.
Также должны быть у нас рабочий парламентаризм и политическая система, стимулирующая чиновников к тому, чтобы они работали, а не поглощаемая ими.
Микросхемы
Да, в России реально не могут делать качественные микросхемы. Это глобальные отрасли, которые требуют очень больших инвестиций. Чтобы они окупались, производство должно быть ориентировано на весь мир. Нельзя производить смартфоны только на Россию. Тот, кто говорит о российских смартфонах, российских процессорах, - дебил или провокатор. Он либо не понимает, как устроено это производство, либо сознательно хочет что-то украсть.
Мир стал слишком глобальным. Вы не можете даже автомобили делать на отдельную страну, чтобы они стоили не как космический аппарат. Они сертифицируются, в них используется определенное количество одинаковых запчастей, есть заменяемость, кооперация.
Нельзя сказать, что этот мир - добрый лес, в котором живут одни единороги, феи и принцессы. Нет, конечно. Этот мир сложный, богат противоречиями. Это нормальная ситуация. В ней надо быть просто «нормальным чуваком» и нормально жить. Это - как DNS, который работает на очень конкурентных рынках. Мы тоже часто сталкиваемся с проблемами. С поставщиками, бывает, случаются сложные ситуации. Но ничего страшного, решаешь, договариваешься.
Коррупция
С коррупцией не нужно бороться, нужно ее маргинализировать.
У чиновника Шеньженя в подвалах обнаружили золотой запас, сравнимый с бюджетом небольшой страны - в Китае с ней тоже есть проблемы. Но в нормальной управляемой системе есть тренд на ее уменьшение. Ведь известно, что, чтобы украсть рубль, надо, скажем так, просадить десять. Это золотое правило. А когда процессы понятны и прозрачны, ничего нельзя украсть.
Тем не менее в направлении обеления бизнеса Россия идет пусть не очень быстро, но в нужном направлении. Вы вспомните - существовала целая банда, которая занималась регистрацией машин. Сейчас заходите на Госуслуги, заполняете простые формы, тратите 15 минут - все. То, что здесь нет коррупции, связано с каким-то количеством посаженных гаишников? Да нет! Сделали прозрачным механизм, и стало никому не нужно давать взятки. Оказалось, что это очень даже решаемый вопрос.
Фото автора, с сайта vl.ru
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